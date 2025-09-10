1 órája
Fokozott rendőri ellenőrzések Sopronban - Az elektromos rollerek nem véletlenül kerültek célkeresztbe
A Soproni Rendőrkapitányság szeptemberben több napon is fokozott közúti ellenőrzéseket tart. Célja az elektromos rollerrel történő szabálytalanságok kiszűrése, a balesetek megelőzése és a lakosság biztonságérzetének növelése.
Az elmúlt években hazánkban is látványosan megszaporodtak az elektromos rollerek ám ezek az eszközök a mai napig nem rendelkeznek önálló jogi besorolással a KRESZ-ben. A szabályozás hiánya komoly bizonytalanságot teremt, és növeli a balesetek kockázatát. Sopronban különösen szembetűnő a probléma: az utóbbi időben megszaporodtak a személyi sérülésekkel járó közlekedési incidensek, amelyekben rollerek is érintettek voltak.
Elektromos rollerek ellenőrzése
Az eszközök műszaki paraméterei rendkívül változatosak. Vannak modellek, amelyek csupán lassú haladásra alkalmasak, míg mások nagy sebességet és teljesítményt érnek el. A közlekedők azonban gyakran nem megfelelően választják meg a sebességet vagy az útvonalat, ezzel veszélyeztetve nemcsak önmagukat, hanem a gyalogosokat is.
A Soproni Rendőrkapitányság tapasztalatai szerint a leggyakoribb problémák közé tartozik a szabályszegő magatartás, az alkoholos befolyásoltság alatti közlekedés, valamint a védőfelszerelések – például a sisak – mellőzése. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az utóbbi hónapokban jelentősen emelkedett a lopások száma is, amelyek szintén fokozott rendőri fellépést követelnek.
A hatóság ezért szeptemberben célzott ellenőrzéseket tart a város különböző pontjain. A razziák célja a szabályszegések kiszűrése, a balesetek megelőzése és a lakosság biztonságérzetének növelése. Szeptember 9-én délután több helyszínen zajlottak akciók, amelyek tapasztalatairól Horváth Richárd rendőr alezredes, a Közlekedésrendészeti Osztály megbízott vezetője számolt be.
Tilos a járdán közlekedni, de...
- Az egyik leggyakoribb szabályszegés, amikor valaki rollerrel a járdán közlekedik. Lakott területen erre csak akkor van lehetőség, ha az úttest alkalmatlan a kerékpáros forgalomra, és a jármű legfeljebb 10 km/órával halad, úgy, hogy a gyalogosokat nem zavarja. Ugyanakkor a nagyobb teljesítményű rollerekkel, amelyek segédmotoros kerékpárnak vagy motorkerékpárnak minősülnek, tilos a járdán közlekedni – emelte ki az alezredes.
Sok a törött arccsont
A rendőrség tavaly január óta külön figyeli a motoros rollerekhez köthető személyi sérüléses baleseteket is. Az adatok aggasztóak: idén az első négy hónapban az összes baleset közel 3 százaléka érintett elektromos rollert, és a nagy teljesítményű eszközök több mint kétszer annyi esetet okoztak, mint a kisebb teljesítményű társaik.
A közlekedésrendészet tapasztalatai szerint sokan nincsenek tisztában saját járművük teljesítményével, nem tartják be a sebességhatárokat, sőt egyre többen próbálnak egykerekezni, ami rendkívül veszélyes manőver. Gyakran előfordul az is, hogy ketten utaznak egy rollerrel, és így szenvednek balesetet. Az ütközések során számos sérülés történik, köztük sok törött arccsont, mivel az utasok többsége nem visel sisakot, egy esetleges esésnél semmi nem védi a fejüket.
Felmerül a kérdés: várható-e a KRESZ módosítása az elektromos rollerek biztonságosabb közlekedésének érdekében?
Horváth Richárd válasza szerint jelenleg is zajlik a szabályozás felülvizsgálata az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával. A tervezett módosítások több területet is érintenek majd: a járművek pontos jogi meghatározását, a sebességhatárokat, a közlekedésre kijelölt felületek szabályozását, valamint a biztonsági eszközök és korhatárok meghatározását.
A változtatások célja, hogy világos kereteket adjanak a mikromobilitási eszközök használatának, és csökkentsék a balesetek számát. Addig is a rendőrség fokozott jelenléttel próbálja védeni a közlekedők biztonságát Sopronban.