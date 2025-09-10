Fokozott rendőri ellenőrzések Sopronban - Az elektromos rollerek nem véletlenül kerültek célkeresztbe

Elektromos rollerek ellenőrzése

Figyelmeztetés a szabálytalanságokra

Közlekedők védelme

Az elmúlt években hazánkban is látványosan megszaporodtak az elektromos rollerek ám ezek az eszközök a mai napig nem rendelkeznek önálló jogi besorolással a KRESZ-ben. A szabályozás hiánya komoly bizonytalanságot teremt, és növeli a balesetek kockázatát. Sopronban különösen szembetűnő a probléma: az utóbbi időben megszaporodtak a személyi sérülésekkel járó közlekedési incidensek, amelyekben rollerek is érintettek voltak.

Az elektromos rollereket több helyen is ellenőrizték Sopronban. Fotó: Soproni Rendőrkapitányság

Elektromos rollerek ellenőrzése

Az eszközök műszaki paraméterei rendkívül változatosak. Vannak modellek, amelyek csupán lassú haladásra alkalmasak, míg mások nagy sebességet és teljesítményt érnek el. A közlekedők azonban gyakran nem megfelelően választják meg a sebességet vagy az útvonalat, ezzel veszélyeztetve nemcsak önmagukat, hanem a gyalogosokat is.

A Soproni Rendőrkapitányság tapasztalatai szerint a leggyakoribb problémák közé tartozik a szabályszegő magatartás, az alkoholos befolyásoltság alatti közlekedés, valamint a védőfelszerelések – például a sisak – mellőzése. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az utóbbi hónapokban jelentősen emelkedett a lopások száma is, amelyek szintén fokozott rendőri fellépést követelnek.

A hatóság ezért szeptemberben célzott ellenőrzéseket tart a város különböző pontjain. A razziák célja a szabályszegések kiszűrése, a balesetek megelőzése és a lakosság biztonságérzetének növelése. Szeptember 9-én délután több helyszínen zajlottak akciók, amelyek tapasztalatairól Horváth Richárd rendőr alezredes, a Közlekedésrendészeti Osztály megbízott vezetője számolt be.

A biztonságos közlekedésre és a rollerek védelmére is felhívták a figyelmet a rendőrkapitányság munkatársai. Fotó: Soproni Rendőrkapitányság

Tilos a járdán közlekedni, de...

- Az egyik leggyakoribb szabályszegés, amikor valaki rollerrel a járdán közlekedik. Lakott területen erre csak akkor van lehetőség, ha az úttest alkalmatlan a kerékpáros forgalomra, és a jármű legfeljebb 10 km/órával halad, úgy, hogy a gyalogosokat nem zavarja. Ugyanakkor a nagyobb teljesítményű rollerekkel, amelyek segédmotoros kerékpárnak vagy motorkerékpárnak minősülnek, tilos a járdán közlekedni – emelte ki az alezredes.