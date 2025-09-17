szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

16°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Széchenyi Egyetem a TRIGO Quality Support Kft.-vel kötött szerződést

37 perce

Együttműködések az önfenntartás irányába

Címkék#Széchenyi Egyetem#tartalom#Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar#élelmiszeripari#TRIGO Quality Support Kft#projekt

A mintegy tizennyolc vállalati együttműködés révén harminc közös projektet indított az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar a partner cégekkel. Most újabb együttműködési megállapodást írtak alá a TRIGO Quality Support Kft.-vel.

Mészely Réka

Egyre sűrűbben számolunk be arról, hogy a Széchenyi Egyetem, és azon belül az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar együttműködési megállapodásokat köt a vállalkozásokkal. Legutóbb a győri székhelyű TRIGO Quality Support Kft. képviselői érkeztek Mosonmagyaróvárra, hogy a szerződés aláírása mellett átbeszéljék a jövő lehetőségeit.

Együttműködés: a TRIGO Quality Support Kft. és az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar képviselői az aláírás után
Együttműködés: a TRIGO Quality Support Kft. és az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar képviselői az aláírás után.
Fotó: Kerekes István

Együttműködések tartalommal

– Fontosnak tartjuk, hogy legyen tartalma az együttműködéseknek. Előbb utóbb az önfenntartásra kell törekednie az egyetemeknek, és ezt segítik elő a kapcsolatok a vállalkozásokkal. Az elmúlt két évben mintegy tizennyolc vállalkozással együtt harminc projektet indítottunk az agrár- és az élelmiszeripar területén – emelte ki bevezetőjében dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja. Hangsúlyozta: multidiszciplináris területen tudnak segíteni, igazi csapat áll mögöttük, köszönhetően a Széchenyi Egyetemen folyó széleskörű kutatói és oktatói munkának.

Dr. Ásványi Balázs, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettese szerint ezúttal egy háromoldalú együttműködés született a TRIGO Quality Support Kft. az Uni Inno Zrt. és a Széchenyi István Egyetem AKMK között, a győri kompetenciák bevonásával tudásukat kiegészítik. A felek a járműipar mellett az élelmiszeripari minőségbiztosítás terén is együtt tudnak működni.

A cég részéről Anatoly Kozlov ügyvezető igazgató kiemelte: sok partnerrel működik együtt a 22 éves vállalkozás. Fontos számukra a versenyképesség mellett a fenntarthatóság: az egyetemmel közös kutatásokban és fejlesztésekben gondolkodnak együtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu