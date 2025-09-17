Együttműködések az önfenntartás irányába

Egyre sűrűbben számolunk be arról, hogy a Széchenyi Egyetem, és azon belül az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar együttműködési megállapodásokat köt a vállalkozásokkal. Legutóbb a győri székhelyű TRIGO Quality Support Kft. képviselői érkeztek Mosonmagyaróvárra, hogy a szerződés aláírása mellett átbeszéljék a jövő lehetőségeit.

Együttműködés: a TRIGO Quality Support Kft. és az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar képviselői az aláírás után.

Fotó: Kerekes István

Együttműködések tartalommal

– Fontosnak tartjuk, hogy legyen tartalma az együttműködéseknek. Előbb utóbb az önfenntartásra kell törekednie az egyetemeknek, és ezt segítik elő a kapcsolatok a vállalkozásokkal. Az elmúlt két évben mintegy tizennyolc vállalkozással együtt harminc projektet indítottunk az agrár- és az élelmiszeripar területén – emelte ki bevezetőjében dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja. Hangsúlyozta: multidiszciplináris területen tudnak segíteni, igazi csapat áll mögöttük, köszönhetően a Széchenyi Egyetemen folyó széleskörű kutatói és oktatói munkának.

Dr. Ásványi Balázs, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettese szerint ezúttal egy háromoldalú együttműködés született a TRIGO Quality Support Kft. az Uni Inno Zrt. és a Széchenyi István Egyetem AKMK között, a győri kompetenciák bevonásával tudásukat kiegészítik. A felek a járműipar mellett az élelmiszeripari minőségbiztosítás terén is együtt tudnak működni.

A cég részéről Anatoly Kozlov ügyvezető igazgató kiemelte: sok partnerrel működik együtt a 22 éves vállalkozás. Fontos számukra a versenyképesség mellett a fenntarthatóság: az egyetemmel közös kutatásokban és fejlesztésekben gondolkodnak együtt.