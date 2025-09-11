Az ipar és a tudomány kapcsolatát erősítik

Hétfőn a mosonmagyaróvári Phare-épületben ünnepélyesen szorosabbra fűzték a több évtizedes kapcsolatukat. Mint elhangzott, az együttműködés keretében olyan piaci alapon működő, önfenntartó szolgáltatásokat hoznak létre, amelyek elősegítik a tudományos innováció közvetlen gazdasági hasznosítását, és hosszú távon erősítik az ipar és a felsőoktatás integrációját.

Együttműködési szerződést írt alá Dr. Drucskó Zoltán, az Agrofert Hungária Kft. igazgatója, Dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi Egyetem rektora és dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári kar dékánja

Fotó: Mészely Réka

Együttműködés a tudomány és ipar összekapcsolásáért

Dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja kiemelte: a vállalkozással immár több mint négy évtizedes az együttműködés. A cég leányvállalataival, az IKR Agrár Kft.-vel és az Agrotec Kft.-vel 2022-ben, míg az Agrofert a.s. Holdinggal 2024-ben kötöttek stratégiai partnerségi megállapodást. A mostani alkalommal pedig a szakmai kapcsolatot tovább mélyítik. Az együttműködés keretében Bábolnán és Mosonmagyaróváron egy új, közös vállalkozás jön létre, amely a felsőoktatásban és az agrárinnovációban szerzett tapasztalatokra építve fenntartható működést és nyereséges modellt biztosít. Emellett a Bábolnai Campus fejlesztése is napirendre kerül: az egyetemi külső tanszék infrastrukturális bővítése a gyakorlatorientált képzést szolgálja, továbbá egy új kutatás-fejlesztési központ létrehozását is tervezik. Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Phare-épületében az Agrofert Hungária Alapítvány adományával és a Széchenyi István Egyetem támogatásával közösségi teret is kialakítanak. Dr. Ásványi Balázs dékánhelyettes hangsúlyozta: az elmúlt közel két évben 18 együttműködést kötöttek ipari partnereikkel, amelyek révén több mint 30 új projekt valósult meg. Dr. Drucskó Zoltán, az Agrofert Hungária Kft. igazgatója hozzátette: jelenleg is fogadnak óvári diákokat, akik tanulmányaik befejeztével akár a vállalat munkatársai lehetnek.