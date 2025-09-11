szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

24°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együttműködés

1 órája

Az ipar és a tudomány kapcsolatát erősítik

Címkék#adomány#Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar#felsőoktatásban#Agrofert Hungária Alapítvány#innováció

Az Agrofert Hungária Kft., az Uni Inno Zrt. és a Széchenyi Egyetem együttműködési szándéknyilatkozatot írta alá. Céljuk az együttműködés keretében az ipar és a tudomány kapcsolatának további erősítése.

Mészely Réka

Hétfőn a mosonmagyaróvári Phare-épületben ünnepélyesen szorosabbra fűzték a több évtizedes kapcsolatukat. Mint elhangzott, az együttműködés keretében olyan piaci alapon működő, önfenntartó szolgáltatásokat hoznak létre, amelyek elősegítik a tudományos innováció közvetlen gazdasági hasznosítását, és hosszú távon erősítik az ipar és a felsőoktatás integrációját.

Együttműködési szerződést írt alá Dr. Drucskó Zoltán, az Agrofert Hungária Kft. igazgatója, Dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi Egyetem rektora és dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári kar dékánja
Együttműködési szerződést írt alá Dr. Drucskó Zoltán, az Agrofert Hungária Kft. igazgatója, Dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi Egyetem rektora és dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári kar dékánja
Fotó: Mészely Réka

Együttműködés a tudomány és ipar összekapcsolásáért

Dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja kiemelte: a vállalkozással immár több mint négy évtizedes az együttműködés. A cég leányvállalataival, az IKR Agrár Kft.-vel és az Agrotec Kft.-vel 2022-ben, míg az Agrofert a.s. Holdinggal 2024-ben kötöttek stratégiai partnerségi megállapodást. A mostani alkalommal pedig a szakmai kapcsolatot tovább mélyítik. Az együttműködés keretében Bábolnán és Mosonmagyaróváron egy új, közös vállalkozás jön létre, amely a felsőoktatásban és az agrárinnovációban szerzett tapasztalatokra építve fenntartható működést és nyereséges modellt biztosít. Emellett a Bábolnai Campus fejlesztése is napirendre kerül: az egyetemi külső tanszék infrastrukturális bővítése a gyakorlatorientált képzést szolgálja, továbbá egy új kutatás-fejlesztési központ létrehozását is tervezik. Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Phare-épületében az Agrofert Hungária Alapítvány adományával és a Széchenyi István Egyetem támogatásával közösségi teret is kialakítanak. Dr. Ásványi Balázs dékánhelyettes hangsúlyozta: az elmúlt közel két évben 18 együttműködést kötöttek ipari partnereikkel, amelyek révén több mint 30 új projekt valósult meg. Dr. Drucskó Zoltán, az Agrofert Hungária Kft. igazgatója hozzátette: jelenleg is fogadnak óvári diákokat, akik tanulmányaik befejeztével akár a vállalat munkatársai lehetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu