Katolikus fiatalok találkozója

18 perce

Dolhai Attila vallott hitéről: kétségbeeséseink között is segítségünkre lesz a remény

A remény üzenetét hallgatta pénteken mintegy nyolcszáz fiatal a csornai Jézus Szíve-templomban tartott Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón. Az Ifjúsági Találkozón Dohai Attila színész vallotta meg hitét a diákok előtt.

Cs. Kovács Attila

Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót tartottak tegnap Csornán, a Jézus Szíve-templomban. A vármegye katolikus iskoláiból mint egy 800 fiatal gyűlt össze az ifjúsági találkozón, hogy közösen imádkozzanak és meghallgassák Dolhai Attila Jászai Mari-díjas színész, énekes tanúságtételét hitéről. A néhai Ferenc pápa által 2025-re meghirdetett szentév központi üzenete a remény, és az egyházfő kérte, hogy hívei legyenek a remény zarándokai. A vármegye diákjainak most Csornán adtak lehetőséget, hogy hiteles és őszinte tanúságtevők nem tökéletes életéről hallva a reményt megtapasztalják. Abban, hogy a fiatalok számára az üzenet ne csak elhangozzék, hanem meg is érkezzen és érzelmileg azonosulni tudjanak vele, Dolhai Attila vezetésével a MAGnificat zenekar segített. 

Dolhai Attila vallotta meg hitét a csornai egyházmegyei ifjúsági találkozón.
Dolhai Attila vallotta meg hitét a csornai ifjúsági találkozón közel nyolcszáz diák előtt. Fotó: Cs. K. A.

Ifjúsági találkozó Csornán

Kálmán Imre atya, soproni lelkipásztor elmondta, reménye annak lehet, aki megbékél önmagával, Istennel és embertársaival. "Bonyolult világban és élethelyzetekben élünk. A társadalmi rétegek közötti különbségek kiéleződtek. Az egy osztályba járó, különböző hátterű fiatalok egymáshoz való viszonyát, az egymás iránti kiengesztelődés örömét tapasztalják az ilyen alkalmakkor a diákok, amiből aztán a remény fakad"- fogalmazott Imre atya.

Dolhai Attila két zeneszám között a családtól kapott útmutatásról, a szülőktől érkező üzenetről elmélkedett. Elmondta, hogy testvéreivel azt a jó tanácsot kapták szüleiktől, hogy ha nekik nem tudnak elmondani valamit, akkor azt mondják el Istennek. Ez a gondolat azóta is eligazítja a művészt a legnehezebb kérdések között és átsegíti a legnagyobb kétségbeeséseken is. 

Nézze meg képgalériánkat:

Dolhai Attila vallott hitéről, kétségbeeséseink között is segítségünkre lesz a remény, mondta a színész

Fotók: Cs. Kovács Attila

– Ha az osztálytársaddal, a barátoddal nem tudod megosztani a kétségbeesésedet, a bánatodat, ha magányosnak érzed magad, fordulj oda a Jóistenhez. Ő legyen a reményed. Mindig voltak kétségbeeséseim. Ha vár rám egy döntés, vagy attól félek, az igazság kimondásával elvesztek egy barátot. Vagy csak merek-e keresztet vetni például egy étkezés előtt, mások előtt. De mindig ott van velünk a lehetőség, hogy a reménybe belekapaszkodjunk. Amíg nem jöttek ezek a nehéz pillanatok, azt gondoltam, a világ azért van, hogy én jól érezzem magam. Aztán találkoztam a valósággal, a kihívásokkal. Higgyétek el, rajtunk múlik, hogy mit hallunk meg az evangéliumból, az örömhírből, a reménységből. Hogy a nagy kétségbeeséseink közepette képesek vagyunk-e megragadni a lehetőséget, amit az örömhír nyújt nekünk. Próbáljátok meghallani azt az egy vagy csak félmondatot, amit reménysugárként nektek rejtett el a Jóisten. Érdemes, még ha időként távolinak érezzük is magunktól! - vallott Dolhai Attila.

Az ifjúsági találkozón Veres András megyéspüspök celebrált szentmisét.

 

