Dolhai Attila vallott hitéről: kétségbeeséseink között is segítségünkre lesz a remény

Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót tartottak tegnap Csornán, a Jézus Szíve-templomban. A vármegye katolikus iskoláiból mint egy 800 fiatal gyűlt össze az ifjúsági találkozón, hogy közösen imádkozzanak és meghallgassák Dolhai Attila Jászai Mari-díjas színész, énekes tanúságtételét hitéről. A néhai Ferenc pápa által 2025-re meghirdetett szentév központi üzenete a remény, és az egyházfő kérte, hogy hívei legyenek a remény zarándokai. A vármegye diákjainak most Csornán adtak lehetőséget, hogy hiteles és őszinte tanúságtevők nem tökéletes életéről hallva a reményt megtapasztalják. Abban, hogy a fiatalok számára az üzenet ne csak elhangozzék, hanem meg is érkezzen és érzelmileg azonosulni tudjanak vele, Dolhai Attila vezetésével a MAGnificat zenekar segített.

Dolhai Attila vallotta meg hitét a csornai ifjúsági találkozón közel nyolcszáz diák előtt. Fotó: Cs. K. A.

Ifjúsági találkozó Csornán

Kálmán Imre atya, soproni lelkipásztor elmondta, reménye annak lehet, aki megbékél önmagával, Istennel és embertársaival. "Bonyolult világban és élethelyzetekben élünk. A társadalmi rétegek közötti különbségek kiéleződtek. Az egy osztályba járó, különböző hátterű fiatalok egymáshoz való viszonyát, az egymás iránti kiengesztelődés örömét tapasztalják az ilyen alkalmakkor a diákok, amiből aztán a remény fakad"- fogalmazott Imre atya.

Dolhai Attila két zeneszám között a családtól kapott útmutatásról, a szülőktől érkező üzenetről elmélkedett. Elmondta, hogy testvéreivel azt a jó tanácsot kapták szüleiktől, hogy ha nekik nem tudnak elmondani valamit, akkor azt mondják el Istennek. Ez a gondolat azóta is eligazítja a művészt a legnehezebb kérdések között és átsegíti a legnagyobb kétségbeeséseken is.

