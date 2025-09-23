Ötletek intézményvezetőktől, a térség polgármestereitől - Nézze meg, milyen fejlesztések várhatók Győrben és környékén

Mint az esemény után tartott sajtótájékoztatón elhangzott, Győr és térsége olyan beruházások előtt áll, amelyek a következő évtizedekben jelentős kihatással lesznek a régióra. A kormány kiemelten kezeli városunkat és vonzáskörzetét, amelyet alátámaszt dr. Fekete Dávid Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosi kinevezése is. Fekete Dávid mondandóját azzal kezdte, hogy Győr az elmúlt tizenöt év nyertese. Utak, hidak, sportlétesítmények épültek, fejlesztették az egyetemet, az állatkertet, majd megemlítette a város pezsgő kulturális életét. A fórumot azért hívták létre, hogy konzultáljanak a város és térsége jelentős szereplőivel, a közeljövőben milyen fejlesztésre érdemes érdemes hangsúlyt fektetni. Hasznos ötletek, javaslatok hangzottak el, összegzett. A kormány döntése alapján biztosítani kell Győr és környéke további fejlődését, ezért kérték fel őt arra, a jövőben legyen a felelőse a város és térsége fejlesztésének koordinációjának. - A magyar kormány közzétette a következő tíz éves időszak fejlesztési listát. Eszerint Győr és környékére 2035-ig több mint 700 milliárd forintos fejlesztés az, amelynek a konzultációjával foglalkozhatnak. Az oktatás, a sport, az infrastruktúra vagy éppen a közbiztonság fejlesztése egyaránt szerepel a listán - jegyezte meg Fekete Dávid.

Egyeztetések Győr és környéke fejlődéséért Fotó: Molcsányi Máté

Egyeztetés Győr és környéke fejlődéséért

A listán szereplő tételek közül kiemelte a győri vasútállomás rekonstrukcióját, a Győri Nemzeti Színház felújítását és a sok útfejlesztés közül a 82-es út felújítását és győri elkerülőjének megépítését. Folytatódik a Versenyképes Járások Program: ennek kapcsán megemlítette, hogy a tervek között szerepel a közös szúnyoggyérítés, a kamerarendszerek kiépítése, gépbeszerzések és az ivóvíz és szennyvízhálózat bővítése a Győr környéki településeken. A Magyar Falu Program ugyancsak sok településnek segített eddig is élhetőségének javításéért. Szóba került, hogy az egyetem szintén jelentős fejlesztések előtt áll, a volt Kekszgyár és környéke beépítése is várható.