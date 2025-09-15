A Soproni Egyetem, Magyarország Zöld Egyeteme a fenntarthatóságban mindig egy lépéssel előrébb jár

Az akkreditáció azt igazolja, hogy az egyetem megfelelőségértékelési tevékenysége a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak felel meg. A KIVVT jogosult többek között üvegházhatású gázokra vonatkozó nyilatkozatok, környezeti jelentések, életciklus-értékelések, környezeti címkék és nyilatkozatok, valamint vízlábnyom számítások hitelesítésére.

Az egyetem megfelelőségértékelési tevékenysége a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak felel meg. Fotó: Soproni Egyetem

Soproni Egyetem

Ezek a folyamatok kulcsszerepet játszanak abban, hogy a vállalatok és intézmények által közzétett környezeti adatok pontosak, megbízhatóak és ellenőrzöttek legyenek, így növelve a társadalmi és üzleti bizalmat, valamint hozzájárulva a fenntartható jövőhöz.

Ez egyedülálló hazai siker

– nyilatkozta Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora

Büszkén jelenthetem ki, hogy a mi szervezetünk az egyetlen az országban, amelynek hatásköre a legtöbb validálási és verifikálási programra kiterjed. Ez nemcsak az Egyetem szakmai rangját erősíti, hanem a hazai fenntarthatósági törekvésekhez is jelentős mértékben hozzájárul.

Fotó: Soproni Egyetem

A Soproni Egyetem célja, hogy tudományos és oktatási tevékenysége mellett a környezeti felelősségvállalás területén is hiteles szereplő legyen.

A siker mögött az Erdőmérnöki Kar, a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar, valamint az Erdészeti Tudományos Intézet elkötelezett szakembereinek közös munkája áll, akik tudásukkal és tapasztalatukkal megteremtették az ország első egyetemi validáló és verifikáló testületét. A Soproni Egyetem Környezeti Információ Validáló és Verifikáló Testülete a környezeti állítások hitelesítésével védi a társadalmat és a gazdasági szereplőket a „zöldre festéssel” szemben, elősegítve a transzparenciát, a megbízhatóságot és a fenntartható innovációt.