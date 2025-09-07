szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Vasút

Egyeskocsi-teherfuvarozás a MÁV-nál: 700 magyar vállalatnak segítenek az exportban

A vasúti áruszállító vállalatok 2025-ben 6,4 milliárd forintos állami támogatásban részesülnek az egyeskocsi-teherfuvarozási szolgáltatás ellátása érdekében. A forrást az Energiaügyi Minisztérium közreműködésével az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) biztosítja, az idei támogatás kiutalását pedig a héten megkezdi a MÁV-csoport.

Kisalföld.hu
Az egyeskocsi-fuvarozás piaci alapon jövedelmezően nem végezhető, pedig nemzetgazdasági szempontból hasznos tevékenység: javítja a környezetbarát vasút versenyképességét, hozzájárul az energiabiztonság fenntartásához, valamint különleges áruk szállítását és stratégiailag fontos üzemek ellátását biztosítja szinte érdemi alternatíva nélkül. Éppen ezért döntött a magyar kormány 2021-ben a támogatás elindításáról a szektor kezdeményezését követően. Azóta már több mint 20 milliárd forint állami hozzájárulásban részesült a programhoz csatlakozó 11 társaság. Ennek köszönhetően évente átlagosan 4,5 millió tonna árut szállítottak el ilyen formában a hazai vasútvállalatok –áll a MÁV weboldalán.

A meghatározott áruk szállítása szempontjából nélkülözhetetlen egyeskocsi-fuvarozás nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedően hasznos: 700 magyar vállalat, köztük stratégiai nagyüzemek, kis- és középvállalkozások alapanyagellátását és termékeik export piacra juttatását biztosítja. Emellett az egyeskocsi-fuvarozás segíti a vállalatok külpiacra jutását olyan termékek esetében, amelyek közúti szállítása Európában nem engedélyezett vagy rendkívül bonyolult engedélyezési folyamatot követelne meg. 

Az egyeskocsi-fuvarozás biztonságos feltételeket teremt ahhoz, hogy a cégek a jövőben is kockázatmentesen továbbítsanak rendeltetési helyükre évente 2,3 millió tonna veszélyes árut.

A tevékenység speciális logisztikai műveletek végrehajtását igényli, ezért piaci alapon nem végezhető költséghatékonyan. Alapesetben az áru akár egyetlen vasúti kocsiban útnak indítható, közvetlenül a vállalkozások telephelyeiről is: ezek a kocsik egy gyűjtőpályaudvarra érkeznek, ahol a célállomásuk szerint sorozzák be őket irányvonatokba. Az irányvonatokkal egy újabb gyűjtőpályaudvarra juttatott egyes kocsikat a végső célállomásuk szerinti szerelvényekbe rendezik, és így jutnak el a végállomásukra.

Ezért a magyar kormány döntése, valamint az Európai Bizottság jóváhagyása alapján célzott állami támogatásban részesülhetnek pályázat útján azok a vállalkozó vasúti társaságok, amelyek részt vesznek a támogatási programban.

A sikeresen pályázó vasúti társaságok, így a Rail Cargo Hungaria Zrt., a GYSEV Cargo Zrt., a CER Hungary Zrt., és az Eurogate Rail Hungary Zrt. (a korábbi Floyd Zrt.), vezetői 2021 novemberében kötöttek szerződést a vasúti egyeskocsi-teherfuvarozás állami támogatása érdekében.

A résztvevő társaságokhoz 2021 decemberében az MMV Zrt., 2023 májusában a Train Hungary Kft. és a Kárpát Vasút Kft. is csatlakozott. 2024-ben további három vasúti társaság, a Train Europe Kft., a CD Cargo Hungary Kft., Rail Transport Hungary Kft. is erősíti a szegmens teljesítményeit. 2025. áprilisa óta pedig az LTE Hungária Kft. belépésével 11-re bővült az érdekelt vasútvállalatok köre.  A Vasúti Egyes Kocsi Teherfuvarozás program pénzügyi forrását az Energiaügyi Minisztérium közreműködésével, az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatóként teszi elérhetővé, a megítélt összeget pedig a MÁV Pályaműködtetési Zrt. folyósítja továbbtámogató szervezetként a vasúti társaságok részére.

A 2021. és 2025. közötti időszakban összességében így több mint 26 milliárd forint állami hozzájárulás javíthatja a vasúti teherfuvarozás versenyképességét hazánkban. A társaságokat 2021-ben 1,89 milliárd, 2022-ben 6,27 milliárd forinttal támogatta az állam, míg 2023-ban 6,1 milliárd, 2024-ben 6,3 milliárd forint juttatásban részesült a szektor.

Idei évben 6,4 milliárd forint támogatási keretet biztosít a szakminisztérium az egyeskocsi-fuvarozás támogatására.

A szolgáltatás fenntartása közel 2000 vasutasnak biztosít hosszútávon munkahelyet, és hozzájárul a vasúti pályakapacitás jobb kihasználtságához is. A MÁV Pályaműködtetési Zrt. és a GYSEV Zrt. biztosítja ugyanis többek között az infrastruktúrát, a vonatok közlekedtetésének irányítását többnyire a tolatási tevékenységet, valamint a vontatási villamosenergiát és a szükséges informatikai hátteret.

Havonta átlagosan több mint 90 millió árutonna-kilométer (egy tonna tömegű áru egy kilométer távolságra való elszállítása) fuvarteljesítményt sikerült fenntartani a programban résztvevő vasúti társaságoknak a MÁV és a GYSEV hálózatán. 2025 első félévében  2,9 millió tonna árut fuvaroztak a vasúttársaságok ügyfelei a támogatási program keretein belül, hozzájárulva ezzel is Magyarország ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.

Ezzel az árumennyiséggel évente akár 400 ezer tehergépjárműtől is mentesül a közút, amelynek köszönhetően 7,4-szer kevesebb szén-dioxid kerül a Föld légkörébe. Ekkora közúti többletterhelés a légszennyezési és zajterhelési mutatók, valamint a balesetek számának növekedésén túl a közúti hálózat zsúfoltabbá válásával és fokozottabb amortizációjával járna.

Az egyeskocsi-fuvarozás fenntartását az Európai Unió is szorgalmazza, hiszen a vasúti árufuvarozási szektor támogatása nélkül esélytelen lenne megvalósítani azon célkitűzést, hogy a 300 kilométernél nagyobb távolságra történő árutovábbítás esetén a vasúti fuvarozás részaránya 2030-ig érje el a 30 százalékot, 2050-ig pedig az 50 százalékot.

 

 

