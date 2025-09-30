szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedésbiztonsági Konferencia

54 perce

Egyedülálló szakmai fórumot rendeztek a Széchenyi István Egyetemen

Címkék#Széchenyi István Egyetemen#közlekedésbiztonsági konferencia#szakmai fórum

Harmadszor rendezte meg a Közlekedésbiztonsági Konferenciát a győri Széchenyi István Egyetem partnereivel. A hiánypótló program idén is teret adott a terület szakembereinek előadásaira, kerekasztal-beszélgetésére, valamint az új tudományos eredmények bemutatására. A szervezők célja, hogy hosszú távon fórumot biztosítson a szakma hazai képviselőinek, akik a balesetmegelőzés terén az együttes cselekvés fontosságát hangsúlyozták.

Kisalföld.hu

A Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke, a Közlekedéstudományi Egyesület, valamint a Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet összefogásával 2023-ban első ízben került sor a Közlekedésbiztonsági Konferenciára Győrben. A rendezvény életre hívói célként fogalmazták meg, hogy a téma szakemberei, kutatói és az érintett vállalatok számára találkozási lehetőséget biztosítsanak, ahol átadhatják egymásnak tapasztalataikat, megvitathatják ötleteiket.  

A III. Közlekedésbiztonsági Konferenciát dr. Szép János, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja nyitotta meg. 
Fotó: Májer Csaba József/Széchenyi István Egyetem

A III. Közlekedésbiztonsági Konferenciát a Hotel Famulusban rendezték a napokban a MABISZ, a DB Cargo Hungária Kft., a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Közlekedési Balesetmegelőzési Bizottság, és MÁV-Csoport támogatásával. Az eseményen dr. Henézi Diána, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Szép János dékán nyitotta meg a rendezvényt. „A közlekedés veszélyes üzem, egy pillanat alatt történhet baleset. Ezért is rendkívül fontos a közlekedés biztonságának megteremtése és szavatolása. Kiemelt szerepe van ebben az emberi tényezőnek, hiszen sokszor a figyelmetlenség, a tapasztalatlanság okozza a bajt. Azonban az ember nem csak kockázatforrás, hanem tudatos cselekvésével annak is letéteményese, hogy javuljon a biztonság. Hasonlóan fontos a közlekedési infrastruktúra állapota és a szabályozási környezet is. A járműfelszereltség, az informatikai adatelemzés, a közúti és a vasúti közlekedés sajátosságai és a balesetmegelőzés ugyancsak lényeges kérdések, amelyek szintén témái konferenciánknak” – sorolta a dékán. 

Dr. Horváth Balázs professzor, az egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője, a Közlekedéstudományi Egyesület főtitkára a konferencia hiánypótló jellegére hívta fel a figyelmet.
Fotó: Májer Csaba József/Széchenyi István Egyetem

Dr. Horváth Balázs professzor, az egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője, a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) főtitkára hozzátette, két évvel ezelőtt azért hozták létre a rendezvényt, mert a közlekedés biztonságának fokozása és a balesetek számának csökkentése égető feladat ugyan, ám az érintett szakembereknek nem volt olyan dedikált fórumuk, ahol széles körben vitathatták volna meg az aktualitásokat. „Már a harmadik alkalomnál tartunk, és szándékunk, hogy hosszú távon is helyet adjunk ennek a kiemelt jelentőségű szakmai eszmecserének” – mondta. A tanszékvezető felhívta a figyelmet arra, hogy jövő májusban Budapesten rendezik Európa legnagyobb közlekedési konferenciáját, amelyen a biztonság ugyancsak a témák között szerepel majd. 

Dr. Farkas Ramón, a Magyar Biztosítók Szövetsége életbiztosítási ágazatvezetője az összefogás erejét emelte ki.
Fotó: Májer Csaba József/Széchenyi István Egyetem

Dr. Farkas Ramón, a Magyar Biztosítók Szövetsége életbiztosítási ágazatvezetője kiemelte, az idén már a kilencedik Biztonság Hete programsorozatot rendezték meg, az érintett szervezetek széles körű összefogásával. Hasonló partnerség reményében azzal a javaslattal élt a szervezők felé, hogy minden alkalommal válasszanak ki néhány olyan fajsúlyos témát, amelyekkel két konferencia között is közösen foglalkoznak, hiszen az együttes cselekvéssel sokat tehetnek a közlekedésbiztonság javításáért.  

Berta Tamás, a Közlekedéstudományi Egyesület közlekedésbiztonsági tagozatának elnöke a mobilitási szolgáltatások elérhetőségéről beszélt.
Fotó: Májer Csaba József/Széchenyi István Egyetem

Berta Tamás, a KTE közlekedésbiztonsági tagozatának elnöke örömét fejezte ki, hogy a győri rendezvénnyel sikerült hagyományt teremteni. Mint mondta, a Közlekedés Hete mellett az Európai Mobilitási Hét is a konferencia hetében zajlott, amely még inkább ráirányította a figyelmet a témára. „A mobilitás mindenkié” – szlogennel mutatott rá a „közlekedési szegénység” felszámolásának fontosságára és az ezzel együtt járó szabályozási feladatokra. „A mi dolgunk, hogy vonzóvá tegyük az alternatívákat, legyen szó vasúti vagy kerékpáros közlekedésről, illetve mikromobilitásról. A szolgáltatási színvonal jelentős eleme, hogy az adott közlekedési forma biztonságos legyen. Közös megoldáskeresésünk is ennek minél hatékonyabb megvalósítását célozza” – zárta. 

Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője a vasúti balesetmegelőzéssel kapcsolatban tartotta plenáris előadását. 
Fotó: Májer Csaba József/Széchenyi István Egyetem

Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője plenáris előadásában a vasúti balesetmegelőzés leglényegesebb intézkedéseiről, valamint az „Érj haza biztonságban!” kampányukról számolt be. Ezt követően a szakemberek kerekasztal-beszélgetésen, szekció-előadásokon vitatták meg a közlekedésbiztonság legfontosabb kérdéseit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu