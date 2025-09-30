Egyedülálló szakmai fórumot rendeztek a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke, a Közlekedéstudományi Egyesület, valamint a Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet összefogásával 2023-ban első ízben került sor a Közlekedésbiztonsági Konferenciára Győrben. A rendezvény életre hívói célként fogalmazták meg, hogy a téma szakemberei, kutatói és az érintett vállalatok számára találkozási lehetőséget biztosítsanak, ahol átadhatják egymásnak tapasztalataikat, megvitathatják ötleteiket.

A III. Közlekedésbiztonsági Konferenciát dr. Szép János, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja nyitotta meg.

Fotó: Májer Csaba József/Széchenyi István Egyetem

A III. Közlekedésbiztonsági Konferenciát a Hotel Famulusban rendezték a napokban a MABISZ, a DB Cargo Hungária Kft., a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Közlekedési Balesetmegelőzési Bizottság, és MÁV-Csoport támogatásával. Az eseményen dr. Henézi Diána, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Szép János dékán nyitotta meg a rendezvényt. „A közlekedés veszélyes üzem, egy pillanat alatt történhet baleset. Ezért is rendkívül fontos a közlekedés biztonságának megteremtése és szavatolása. Kiemelt szerepe van ebben az emberi tényezőnek, hiszen sokszor a figyelmetlenség, a tapasztalatlanság okozza a bajt. Azonban az ember nem csak kockázatforrás, hanem tudatos cselekvésével annak is letéteményese, hogy javuljon a biztonság. Hasonlóan fontos a közlekedési infrastruktúra állapota és a szabályozási környezet is. A járműfelszereltség, az informatikai adatelemzés, a közúti és a vasúti közlekedés sajátosságai és a balesetmegelőzés ugyancsak lényeges kérdések, amelyek szintén témái konferenciánknak” – sorolta a dékán.

Dr. Horváth Balázs professzor, az egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője, a Közlekedéstudományi Egyesület főtitkára a konferencia hiánypótló jellegére hívta fel a figyelmet.

Fotó: Májer Csaba József/Széchenyi István Egyetem

Dr. Horváth Balázs professzor, az egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője, a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) főtitkára hozzátette, két évvel ezelőtt azért hozták létre a rendezvényt, mert a közlekedés biztonságának fokozása és a balesetek számának csökkentése égető feladat ugyan, ám az érintett szakembereknek nem volt olyan dedikált fórumuk, ahol széles körben vitathatták volna meg az aktualitásokat. „Már a harmadik alkalomnál tartunk, és szándékunk, hogy hosszú távon is helyet adjunk ennek a kiemelt jelentőségű szakmai eszmecserének” – mondta. A tanszékvezető felhívta a figyelmet arra, hogy jövő májusban Budapesten rendezik Európa legnagyobb közlekedési konferenciáját, amelyen a biztonság ugyancsak a témák között szerepel majd.