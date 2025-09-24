szeptember 24., szerda

Elismerés

1 órája

Egyedülálló nemzeti parki termék hódította meg az OMÉK közönségét

A 2025-ös Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron (OMÉK) Szomor Dezső, egyéni vállalkozó vehette át a Kiemelkedő Nemzeti Parki Termék védjegyes Termelő díjat, amelyet dr. Nagy István agrárminiszter adott át. A díj a védjegyes termelők elkötelezett munkáját és példamutató kitartását ismeri el.

Kisalföld.hu

Szomor Dezső az elsők között volt, aki három nemzeti park igazgatósággal is (a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal is) együttműködve a természetvédelmi élőhely-kezelésben tartott szürkemarha-állomány húsát hasznosította, és abból szalámit készített. 

Szomor Dezső vehette át a Kiemelkedő Nemzeti Parki Termék védjegyes Termelő díjat Fotó: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

Később bivalyhússal is bővítette kínálatát. Az így született, különleges ízvilágú termékei immár több mint tíz éve erősítik a Nemzeti Parki Termék védjegy rendszerét. Jó hír a természetjáróknak és ínyenceknek: a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban személyesen is megvásárolhatók Szomor Dezső egyedi szalámijai, így bárki megkóstolhatja ezt a különleges gasztronómiai élményt. A Fertő-Hanság Nemzeti Park közösségi oldalán is büszkén osztotta meg az örömhírt, kiemelve, hogy a díj méltó elismerése Szomor Dezső munkájának és a természetvédelemhez fűződő elkötelezettségének.

 

