Ha fáj, már meglehet, hogy késő - fotók

Szombaton a Flesch Központ adott otthont annak a nagyszabású egészségügyi rendezvénynek, amelyet a Moson Megyei Nők Egyesülete és a Rotary Club Szigetköz szervezett közösen. A Családi Egészségnap 2025 célja volt, hogy a lakosság számára ingyenesen és széleskörűen biztosítson egészségügyi szűréseket, tanácsadásokat, valamint hasznos információkat a megelőzésről és az egészségtudatos életmódról.

Az érkezőket egészségügyi szűrésekkel, tanácsadásokkal fogadták.

Fotó: Kerekes István

Egészségünkért prevencióval

A prevenció fontosságát hangsúlyozta Ratkay Katalin, a Moson Megyei Nők Egyesülete elnöke, dr. Antal-Varga Dóra, a Rotary Club Szigetköz tagja és háziorvos valamint a rendezvény fővédnöke , dr. Balogh Csilla belgyógyász, reumatológus főorvos is. Mint elmondták, sok betegség időben kiszűrve gyógyítható.

– A nőkben több a prevenciós hajlam. Korábban kifejezetten férfi egészségnapokat is szerveztünk, ám kevesen jöttek el maguktól, inkább párjuk biztatására, ezért is szervezünk már inkább családi egészségnapokat – hangsúlyozta Ratkay Katalin, aki szerint pozitívum, hogy a prevenciós szemlélet javul.

Szintén tapasztalat, hogy míg a rendezvénysorozat kezdetén, mintegy két évtizede, főként az idősebb korosztály élt a szűrések lehetőségével, most már a negyvenes korosztályból is sokan érkeznek. Ezt a főszervező azzal is magyarázza, hogy az aktív dolgozók annyira leterheltek, hogy egyébként hétköznap nem tudnak orvoshoz eljutni, itt viszont ingyenesen, egy délelőtt alatt több vizsgálaton is áteshetnek.

– A magas vérnyomás nem fáj, a háttérben viszont gyilkol – veszi át a szót dr. Antal-Varga Dóra háziorvos, aki a stroke és a szívinfarktus veszélyeire is felhívta a figyelmet. A doktornő szerint legjobb általánosan jó egészségi állapotban elvégeztetni a szűréseket, ez mindannyiunk kötelessége. Sajnos sokan akkor fordulnak orvoshoz, amikor fájdalmat éreznek. És az már lehet, túl késő.