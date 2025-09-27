szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

19°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Prevenció

1 órája

Ha fáj, már meglehet, hogy késő - fotók

Címkék#Rotary Club Szigetköz#fővédnök#Ratkay Katalin#belgyógyász#Dr Antal-Varga Dóra#Dr Balogh Csilla#családi egészségnap#stroke#háziorvos#veszély

A prevenció fontosságát hangsúlyozták a Családi Egészségnap szervezői és látogatói is. A Moson Megyei Nők Egyesülete és a Rotary Club Szigetköz közös programjára szombaton ismét sokan érkeztek. Őket egészségügyi szűrésekkel, tanácsadásokkal fogadták.

Mészely Réka

Szombaton a Flesch Központ adott otthont annak a nagyszabású egészségügyi rendezvénynek, amelyet a Moson Megyei Nők Egyesülete és a Rotary Club Szigetköz szervezett közösen. A Családi Egészségnap 2025 célja volt, hogy a lakosság számára ingyenesen és széleskörűen biztosítson egészségügyi szűréseket, tanácsadásokat, valamint hasznos információkat a megelőzésről és az egészségtudatos életmódról.

Őket egészségügyi szűrésekkel, tanácsadásokkal fogadták.
Az érkezőket egészségügyi szűrésekkel, tanácsadásokkal fogadták. 
Fotó: Kerekes István

Egészségünkért prevencióval

A prevenció fontosságát hangsúlyozta Ratkay Katalin, a  Moson Megyei Nők Egyesülete elnöke, dr. Antal-Varga Dóra, a Rotary Club Szigetköz tagja és háziorvos valamint a rendezvény fővédnöke , dr. Balogh Csilla belgyógyász, reumatológus főorvos is. Mint elmondták, sok betegség időben kiszűrve gyógyítható.

– A nőkben több a prevenciós hajlam. Korábban kifejezetten férfi egészségnapokat is szerveztünk, ám kevesen jöttek el maguktól, inkább párjuk biztatására, ezért is szervezünk már inkább családi egészségnapokat – hangsúlyozta Ratkay Katalin, aki szerint pozitívum, hogy a prevenciós szemlélet javul.

Szintén tapasztalat, hogy míg a rendezvénysorozat kezdetén, mintegy két évtizede, főként az idősebb korosztály élt a szűrések lehetőségével, most már a negyvenes korosztályból is sokan érkeznek. Ezt a főszervező azzal is magyarázza, hogy az aktív dolgozók annyira leterheltek, hogy egyébként hétköznap nem tudnak orvoshoz eljutni, itt viszont ingyenesen, egy délelőtt alatt több vizsgálaton is áteshetnek. 

– A magas vérnyomás nem fáj, a háttérben viszont gyilkol – veszi át a szót dr. Antal-Varga Dóra háziorvos, aki a stroke és a szívinfarktus veszélyeire is felhívta a figyelmet. A doktornő szerint legjobb általánosan jó egészségi állapotban elvégeztetni a szűréseket, ez mindannyiunk kötelessége. Sajnos sokan akkor fordulnak orvoshoz, amikor fájdalmat éreznek. És az már lehet, túl késő. 

Egészségünket ingyenes szűrésekkel és tanácsadással segítik

Fotók: Kerekes István

Példát mutat közvetlen környezetének

– Én minden évben részt veszek ezeken a rendezvényeken, most a férjemet is elhoztam. Szeretnék példát mutatni a családomnak és közvetlen környezetemnek. Ahogy a korábbi alkalommal, úgy most is igyekszem minden szűréssel élni. Mivel dolgozom, itt rengeteg időt meg tudok spórolni, ami nagy előny, ajándék nekem, és biztonságérzetet is ad. Tavaly a szemvizsgálaton például szemüveget javasoltak – osztotta meg velünk tapasztalatait a jánossomorjai Horváth Erzsébet. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu