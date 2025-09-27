1 órája
Ha fáj, már meglehet, hogy késő - fotók
A prevenció fontosságát hangsúlyozták a Családi Egészségnap szervezői és látogatói is. A Moson Megyei Nők Egyesülete és a Rotary Club Szigetköz közös programjára szombaton ismét sokan érkeztek. Őket egészségügyi szűrésekkel, tanácsadásokkal fogadták.
Szombaton a Flesch Központ adott otthont annak a nagyszabású egészségügyi rendezvénynek, amelyet a Moson Megyei Nők Egyesülete és a Rotary Club Szigetköz szervezett közösen. A Családi Egészségnap 2025 célja volt, hogy a lakosság számára ingyenesen és széleskörűen biztosítson egészségügyi szűréseket, tanácsadásokat, valamint hasznos információkat a megelőzésről és az egészségtudatos életmódról.
Egészségünkért prevencióval
A prevenció fontosságát hangsúlyozta Ratkay Katalin, a Moson Megyei Nők Egyesülete elnöke, dr. Antal-Varga Dóra, a Rotary Club Szigetköz tagja és háziorvos valamint a rendezvény fővédnöke , dr. Balogh Csilla belgyógyász, reumatológus főorvos is. Mint elmondták, sok betegség időben kiszűrve gyógyítható.
– A nőkben több a prevenciós hajlam. Korábban kifejezetten férfi egészségnapokat is szerveztünk, ám kevesen jöttek el maguktól, inkább párjuk biztatására, ezért is szervezünk már inkább családi egészségnapokat – hangsúlyozta Ratkay Katalin, aki szerint pozitívum, hogy a prevenciós szemlélet javul.
Szintén tapasztalat, hogy míg a rendezvénysorozat kezdetén, mintegy két évtizede, főként az idősebb korosztály élt a szűrések lehetőségével, most már a negyvenes korosztályból is sokan érkeznek. Ezt a főszervező azzal is magyarázza, hogy az aktív dolgozók annyira leterheltek, hogy egyébként hétköznap nem tudnak orvoshoz eljutni, itt viszont ingyenesen, egy délelőtt alatt több vizsgálaton is áteshetnek.
– A magas vérnyomás nem fáj, a háttérben viszont gyilkol – veszi át a szót dr. Antal-Varga Dóra háziorvos, aki a stroke és a szívinfarktus veszélyeire is felhívta a figyelmet. A doktornő szerint legjobb általánosan jó egészségi állapotban elvégeztetni a szűréseket, ez mindannyiunk kötelessége. Sajnos sokan akkor fordulnak orvoshoz, amikor fájdalmat éreznek. És az már lehet, túl késő.
Egészségünket ingyenes szűrésekkel és tanácsadással segítikFotók: Kerekes István
Példát mutat közvetlen környezetének
– Én minden évben részt veszek ezeken a rendezvényeken, most a férjemet is elhoztam. Szeretnék példát mutatni a családomnak és közvetlen környezetemnek. Ahogy a korábbi alkalommal, úgy most is igyekszem minden szűréssel élni. Mivel dolgozom, itt rengeteg időt meg tudok spórolni, ami nagy előny, ajándék nekem, és biztonságérzetet is ad. Tavaly a szemvizsgálaton például szemüveget javasoltak – osztotta meg velünk tapasztalatait a jánossomorjai Horváth Erzsébet.