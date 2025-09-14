Már hangosan is tanulhatod a KRESZ-t, új funkciókkal bővült a felület

Az elmúlt években a „B” kategóriás jogosítványt szerzők közül már több mint 700 ezren tanultak e-learning módszerrel. Most újabb funkciókkal bővült az eduKRESZ, hogy még hatékonyabban tudják elsajátítani a közlekedés szabályait a tanulók.

Új hangos tananyaggal bővült az eduKRESZ. Így a tanuló a magyarázat hallgatása közben látja is az adott oldalakat

Modern kihívások, modern megoldások

A modern igényekre reagálva az eduKRESZ-ben 2024-ben ugrásszerűen nőtt a 3D-s, részben interaktív animációk és szimulációk száma, amelyek egy-egy forgalmi helyzetet akár több nézőpontból is bemutatnak.

Jelentősen emelkedett a valós járművekkel készült videók mennyisége is, melyek elsősorban a járművek technikai kezelésének elsajátítását támogatják.

Emellett a tananyagokba még több és változatosabb tesztfeladat került, ami egyrészt fenntartja a figyelmet, izgalmasabbá teszi a tanulást, másrészt az önellenőrzés során még jobban elmélyül, biztosabbá válik a tudás.

Hatékony az online KRESZ

A 2024/25-ös tanévben vált ingyenessé a végzős középiskolások számára a gépjárművezetői tanfolyam elméleti képzése és vizsgája is. A jelentkezést, az eduKRESZ tananyagokat és magát az elméleti vizsgát a KRÉTA rendszerén keresztül érhetik el a tanulók. Az érdeklődést jól jelzi a jelentkezők 18.000 főt meghaladó száma. A már jogosítványát is megszerzett mintegy ezer tanuló körében végzett felmérés az e-learning tananyag hatékonyságát is igazolja:

összességében a tanulók 97%-a elégedett vele, és a tanulási élményt is 96% értékelte pozitívan – sőt, minden negyedik tanuló kifejezetten élvezte a tanulást.

Ugyancsak 96% azoknak az aránya, akik a tananyagot a KRESZ-vizsgára történő felkészülésük, illetve a gyakorlati oktatásuk szempontjából hasznosnak tartották. A program az új tanévben is folytatódik, immár nemcsak a végzősök, hanem a többi évfolyam tanulói számára is.