30 perce
Már hangosan is tanulhatod a KRESZ-t, új funkciókkal bővült a felület
Több újítás is segíti a KRESZ tanulást a digitális e-learning tananyagoknál. Az eduKRESZ két új menüponttal és audio funkcióval segíti a tanulókat a szabályok sikeres elsajátításában.
Új hangos tananyaggal bővült az eduKRESZ. Így a tanuló a magyarázat hallgatása közben látja is az adott oldalakat
Az elmúlt években a „B” kategóriás jogosítványt szerzők közül már több mint 700 ezren tanultak e-learning módszerrel. Most újabb funkciókkal bővült az eduKRESZ, hogy még hatékonyabban tudják elsajátítani a közlekedés szabályait a tanulók.
Modern kihívások, modern megoldások
A modern igényekre reagálva az eduKRESZ-ben 2024-ben ugrásszerűen nőtt a 3D-s, részben interaktív animációk és szimulációk száma, amelyek egy-egy forgalmi helyzetet akár több nézőpontból is bemutatnak.
Jelentősen emelkedett a valós járművekkel készült videók mennyisége is, melyek elsősorban a járművek technikai kezelésének elsajátítását támogatják.
Emellett a tananyagokba még több és változatosabb tesztfeladat került, ami egyrészt fenntartja a figyelmet, izgalmasabbá teszi a tanulást, másrészt az önellenőrzés során még jobban elmélyül, biztosabbá válik a tudás.
Hatékony az online KRESZ
A 2024/25-ös tanévben vált ingyenessé a végzős középiskolások számára a gépjárművezetői tanfolyam elméleti képzése és vizsgája is. A jelentkezést, az eduKRESZ tananyagokat és magát az elméleti vizsgát a KRÉTA rendszerén keresztül érhetik el a tanulók. Az érdeklődést jól jelzi a jelentkezők 18.000 főt meghaladó száma. A már jogosítványát is megszerzett mintegy ezer tanuló körében végzett felmérés az e-learning tananyag hatékonyságát is igazolja:
összességében a tanulók 97%-a elégedett vele, és a tanulási élményt is 96% értékelte pozitívan – sőt, minden negyedik tanuló kifejezetten élvezte a tanulást.
Ugyancsak 96% azoknak az aránya, akik a tananyagot a KRESZ-vizsgára történő felkészülésük, illetve a gyakorlati oktatásuk szempontjából hasznosnak tartották. A program az új tanévben is folytatódik, immár nemcsak a végzősök, hanem a többi évfolyam tanulói számára is.
EduKRESZ újdonságok
Az eduKRESZ tananyagok 2025-ös nagy újdonsága a Fogalomtár és a Kereső funkció megjelenése.
- Fogalomtár a KRESZ alapfogalmait és jelentésüket tartalmazza.
- A Kereső segítségével a tanulásra már megnyitott oldalakon és a Fogalomtárban lehet kifejezésekre rákeresni.
Egy másik fejlesztés, hogy a kiegészítő tananyagok közé bekerült egyes tananyagrészek (modulok) hangos magyarázattal ellátott feldolgozása is. A „Hangos tananyag” funkció lényege, hogy a tanuló a magyarázat hallgatása közben látja is az adott oldalakat, különös tekintettel a szemléltető ábrákra, képekre és videókra.
A hangalapú KRESZ-tananyag nagy segítség az olvasási és szövegértési nehézséggel küzdőknek is.
– Ez, bár nem váltja ki az adott modul hagyományos teljesítését –, de segíti annak megtanulását, és akár előzetes felkészülésként, akár ismétlésként kifejezetten hasznos lehet. Az új funkció jelenleg két modulhoz (Útkereszteződések és Jelzőlámpák) érhető el, de terveink szerint a jövőben fokozatosan kiterjesztjük a többi, nehezebben érthető, kifejezetten közlekedési szabályokat ismertető modulra is. Arra, hogy a törzsanyag adott moduljához van-e elérhető hangos feldolgozás, a modul elején külön felhívjuk a figyelmet” – mondta el Dr. Szőcs Károly, a digitális eduKRESZ tananyagokat fejlesztő E-Educatio Zrt. vezérigazgatója.