Remek hangulat volt

1 órája

Fiatalok és idősek is puskát ragadtak Écsen – XXL galéria a lövészversenyről

Címkék#lőtér#écsi falunap#puska#Écs

A legfiatalabb tízéves volt, a legidősebb pedig hetvenkedett az écsi lőtéren megtartott szombati versenyen. Egy ravazdi nagymama kiszámolta, negyvenkét év után fogott ismét puskát a kezébe, de ezentúl, ha teheti, eljár majd lőni. Sok fotót hoztunk az écsi falunap egyik remek programjáról, a lövészversenyről.

Pardavi Mariann

Puskadurrogástól és nevetéstől volt hangos a lőtér szombaton délelőtt, ekkor tartották ugyanis az écsi falunappal egy időben szervezett lövészversenyt.

écsi falunap, écs, ravazd, nyúl, pér, lövészverseny, puska, tóth sándor, tóth sándorné
Az écsi falunappal egy időben szerveztek lövészversenyt. Görgessen lejjebb, hogy még több képet nézhessen a programról!
Fotó: Tóth Szabolcs

– Harminc tagot számlálunk, vannak, akik igazán komolyan veszik a lövészetet, országos versenyeken bizonyítanak szép eredménnyel – árulta el lapunk kérdésére Tóth Sándorné, Vica, aki az MTTSZ Lövészklub Écs gazdasági ügyeit intézi. – Annak idején azért kezdtünk el lőni járni, mert jó családi programnak tartottam: a természetben tölthetjük az időt, találkozhatunk másokkal. Nagyon kellemes időtöltés, amely révén jó barátságok születtek – tette hozzá.

Kattintson a képre és lapozza végig Tóth Szabolcs fotós remek hangulatú fotóit az écsi falunap egyik programjáról, a lövészversenyről!

Fiatalok és idősek is puskát ragadtak Écsen – XXL galéria a lövészversenyről

Fotók: Tóth Szabolcs

A verseny amolyan jó hangulatú családi program volt, mintsem a szó szoros értelmében vett megmérettetés. Sokan érkeztek gyermekeikkel, unokáikkal a környező településekről: az écsiek mellett nyúliak, ravazdiak és périek is megjelentek. A legifjabb versenyző ősszel tölti a tizedik évét, de többen már a hetvenedik évüket is elhagyták. Míg a bátrak lőttek, addig kondérban pincepörkölt rotyogott.

– Lánykoromban sokat lőttem, több versenyt is nyertem annak idején. Még a Kisalföld is megírta! – emlékezett vissza egy ravazdi nagymama, Nagy Laura. – Pontosan negyvenkét évvel ezelőtt fogtam utoljára puskát, azt hittem, a lőlapot se találom majd el, de ahhoz képest egész jó eredményt értem el. Hetven pontot lőttem a százból. Nem számítottam erre, de ezen felbuzdulva ismét kedvet kaptam ahhoz, hogy ezt a sportot űzzem, mint fiatalon. Remélem, a következő megmérettetésen némi gyakorlás után még szebb eredményt érhetek el – bizakodott a nagymama.

 

