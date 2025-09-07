1 órája
Fiatalok és idősek is puskát ragadtak Écsen – XXL galéria a lövészversenyről
A legfiatalabb tízéves volt, a legidősebb pedig hetvenkedett az écsi lőtéren megtartott szombati versenyen. Egy ravazdi nagymama kiszámolta, negyvenkét év után fogott ismét puskát a kezébe, de ezentúl, ha teheti, eljár majd lőni. Sok fotót hoztunk az écsi falunap egyik remek programjáról, a lövészversenyről.
Puskadurrogástól és nevetéstől volt hangos a lőtér szombaton délelőtt, ekkor tartották ugyanis az écsi falunappal egy időben szervezett lövészversenyt.
– Harminc tagot számlálunk, vannak, akik igazán komolyan veszik a lövészetet, országos versenyeken bizonyítanak szép eredménnyel – árulta el lapunk kérdésére Tóth Sándorné, Vica, aki az MTTSZ Lövészklub Écs gazdasági ügyeit intézi. – Annak idején azért kezdtünk el lőni járni, mert jó családi programnak tartottam: a természetben tölthetjük az időt, találkozhatunk másokkal. Nagyon kellemes időtöltés, amely révén jó barátságok születtek – tette hozzá.
Kattintson a képre és lapozza végig Tóth Szabolcs fotós remek hangulatú fotóit az écsi falunap egyik programjáról, a lövészversenyről!
Fiatalok és idősek is puskát ragadtak Écsen – XXL galéria a lövészversenyrőlFotók: Tóth Szabolcs
A verseny amolyan jó hangulatú családi program volt, mintsem a szó szoros értelmében vett megmérettetés. Sokan érkeztek gyermekeikkel, unokáikkal a környező településekről: az écsiek mellett nyúliak, ravazdiak és périek is megjelentek. A legifjabb versenyző ősszel tölti a tizedik évét, de többen már a hetvenedik évüket is elhagyták. Míg a bátrak lőttek, addig kondérban pincepörkölt rotyogott.
– Lánykoromban sokat lőttem, több versenyt is nyertem annak idején. Még a Kisalföld is megírta! – emlékezett vissza egy ravazdi nagymama, Nagy Laura. – Pontosan negyvenkét évvel ezelőtt fogtam utoljára puskát, azt hittem, a lőlapot se találom majd el, de ahhoz képest egész jó eredményt értem el. Hetven pontot lőttem a százból. Nem számítottam erre, de ezen felbuzdulva ismét kedvet kaptam ahhoz, hogy ezt a sportot űzzem, mint fiatalon. Remélem, a következő megmérettetésen némi gyakorlás után még szebb eredményt érhetek el – bizakodott a nagymama.