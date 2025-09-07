Fiatalok és idősek is puskát ragadtak Écsen – XXL galéria a lövészversenyről

A verseny amolyan jó hangulatú családi program volt, mintsem a szó szoros értelmében vett megmérettetés. Sokan érkeztek gyermekeikkel, unokáikkal a környező településekről: az écsiek mellett nyúliak, ravazdiak és périek is megjelentek. A legifjabb versenyző ősszel tölti a tizedik évét, de többen már a hetvenedik évüket is elhagyták. Míg a bátrak lőttek, addig kondérban pincepörkölt rotyogott.

– Lánykoromban sokat lőttem, több versenyt is nyertem annak idején. Még a Kisalföld is megírta! – emlékezett vissza egy ravazdi nagymama, Nagy Laura. – Pontosan negyvenkét évvel ezelőtt fogtam utoljára puskát, azt hittem, a lőlapot se találom majd el, de ahhoz képest egész jó eredményt értem el. Hetven pontot lőttem a százból. Nem számítottam erre, de ezen felbuzdulva ismét kedvet kaptam ahhoz, hogy ezt a sportot űzzem, mint fiatalon. Remélem, a következő megmérettetésen némi gyakorlás után még szebb eredményt érhetek el – bizakodott a nagymama.