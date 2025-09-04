szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Eboltás – házhoz megy beoltani az állatorvos

Eboltás – házhoz megy beoltani az állatorvos

Dr. Tóth Ernő állatorvos kéri a kutyatulajdonosokat, ellenőrizzék az oltási könyveket, amennyiben a kötelező éves eboltás esedékessé vált, keressék a 06-30-979-2280-as telefonszámon. Előre egyeztetett időpontban házhoz megy beoltani kedvenceiket. 

 

