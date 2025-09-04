Házi kedvencek
1 órája
Eboltás – házhoz megy beoltani az állatorvos
Dr. Tóth Ernő állatorvos kéri a kutyatulajdonosokat, ellenőrizzék az oltási könyveket, amennyiben a kötelező éves eboltás esedékessé vált, keressék a 06-30-979-2280-as telefonszámon. Előre egyeztetett időpontban házhoz megy beoltani kedvenceiket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre