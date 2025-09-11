szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

24°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előállították a férfit

1 órája

Drogozva vezetett - baleset lett a vége

Címkék#drogteszt#rendőrség#baleset

Eljárást indított a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság egy 22 éves férfival szemben.

Kisalföld.hu
Drogozva vezetett - baleset lett a vége

Forrás: police.hu

Mosonmagyaróváron kedden éjszaka egy személygépkocsi sofőrje nem megfelelően választotta meg sebességét, és miután elvesztette uralmát a jármű felett, a kerítést átszakítva egy ház udvarán állt meg. A helybeli férfi nem sérült meg a balesetben, viszont szemmel láthatóan bódult állapotban volt, közölte a rendőrség. 

A járőrök alkoholszondát alkalmaztak vele szemben, ami negatív értéket mutatott, ezért előállították további mintavétel céljából. A fiatalember drogtesztje pozitív lett, ezért a nyomozók kábítószer birtoklása vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Aki kábítószer hatása alatt járművet vezet, veszélyezteti nemcsak a saját, de más közlekedők biztonságát, testi épségét is.

- írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu