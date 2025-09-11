Drogozva vezetett - baleset lett a vége

Mosonmagyaróváron kedden éjszaka egy személygépkocsi sofőrje nem megfelelően választotta meg sebességét, és miután elvesztette uralmát a jármű felett, a kerítést átszakítva egy ház udvarán állt meg. A helybeli férfi nem sérült meg a balesetben, viszont szemmel láthatóan bódult állapotban volt, közölte a rendőrség.

A járőrök alkoholszondát alkalmaztak vele szemben, ami negatív értéket mutatott, ezért előállították további mintavétel céljából. A fiatalember drogtesztje pozitív lett, ezért a nyomozók kábítószer birtoklása vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Aki kábítószer hatása alatt járművet vezet, veszélyezteti nemcsak a saját, de más közlekedők biztonságát, testi épségét is.

- írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.