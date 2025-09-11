1 órája
Drogozva vezetett - baleset lett a vége
Eljárást indított a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság egy 22 éves férfival szemben.
Forrás: police.hu
Mosonmagyaróváron kedden éjszaka egy személygépkocsi sofőrje nem megfelelően választotta meg sebességét, és miután elvesztette uralmát a jármű felett, a kerítést átszakítva egy ház udvarán állt meg. A helybeli férfi nem sérült meg a balesetben, viszont szemmel láthatóan bódult állapotban volt, közölte a rendőrség.
A járőrök alkoholszondát alkalmaztak vele szemben, ami negatív értéket mutatott, ezért előállították további mintavétel céljából. A fiatalember drogtesztje pozitív lett, ezért a nyomozók kábítószer birtoklása vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
Aki kábítószer hatása alatt járművet vezet, veszélyezteti nemcsak a saját, de más közlekedők biztonságát, testi épségét is.
- írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.