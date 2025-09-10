szeptember 10., szerda

Beruházás

2 órája

Dr. Fekete Dávid: „Jól lobbiztunk, komoly fejlesztés előtt áll a győri kórház!”

Címkék#Dr Fekete Dávid#kórház#fejlesztés

Kormányzati döntés értelmében CT és MR készülékkel is gazdagodni fog a győri kórház. Dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa ezzel kapcsolatban Budapesten tárgyalt Takács Péter egészségügyi államtitkárral. A beruházáshoz szükséges forrás rendelkezésre áll, zajlik a közbeszerzési eljárás. A kormányzat fontos stratégiai partnere Győr, dr. Fekete Dávid kinevezése és a beruházások jól példázzák ezt.

Kisalföld.hu

A kormányzat felmérte az országban jelenleg rendelkezésre álló, nagy értékű, képi diagnosztikai eszközöknek az állapotát. Az e területen tervezett fejlesztések célja kettős, egyrészt a kórházaknál magántulajdonban lévő eszközparkokat a kormányzat kiváltja és állami tulajdonba veszi, másrészt a 12 évnél idősebb gépeket ki is cseréli. „Szerencsére e tekintetben is jól lobbiztunk, így a győri kórház és ezáltal térségünk komoly fejlesztésekkel gazdagodik a következő időszakban” – jelentette be dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa.

Forrás: Kisalföld-archívum

Takács Péterrel folytatott tárgyalásuk során az egészségügyi miniszter dr. Fekete Dávidnak vázolta a győri helyzetet. Mint kiderült, városunkban magántulajdonú szolgáltató birtokában vannak a gépek, viszont ezt november 1-ig megvásárolja a kormányzat. A berendezések állami tulajdonba, a győri kórházhoz kerülnek. Az ellátás folyamatos lesz, vagyis a betegek természetesen ebből nem fognak semmit érzékelni, egy egyszerű tulajdonosváltás történik. Mivel az MR készülék és a CT készülék is betölti a 12. életévét, azokat jövőre lecserélik. A kormányzati forrás biztosított, zajlik a közbeszerzési eljárás, várhatóan a jövő év első felére a közbeszerzések lezárulnak.

Takács Péter és dr. Fekete Dávid bejelentette: kiváló minőségű, csúcstechnológiájú eszközök érkeznek a győri intézménybe, melyek gyorsítják a vizsgálatokat, így a fejlesztés a várólistákra is pozitív hatással lesz, a betegek és az orvosok mindennapjait egyaránt megkönnyíti a beruházás.

„Mi nap mint nap azért küzdünk, hogy minél több ilyen kormányzati forrást tudjunk Győrbe hozni, köszönet érte, hogy ez most meg tud valósulni” – fogalmazott a napokban kinevezett miniszteri biztos, dr. Fekete Dávid.

 

