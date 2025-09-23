szeptember 23., kedd

Pályázat

1 órája

Divat és családi történetek: újraindul a Családi Legendárium pályázat Sopronban

Címkék#Macskakő Gyermekmúzeum#Faggasd a nagyit Sopron#Sopron

Idén ismét különleges kalandra hívja a fiatalokat a soproni Macskakő Gyermekmúzeum. Újra meghirdetik a nagy sikernek örvendő Családi Legendárium pályázatukat, amely ezúttal a divat témája köré szövődik.

Kisalföld.hu

A Macskakő Gyermekmúzeum ismét meghirdeti a Családi Legendárium alkotói pályázatot, amelynek idei témája a divat, a szó legtágabb értelmében. 

Tavaly is nagyon sok szép és érdekes mű született. Fotó: Macskakő múzeum

A pályázók családi történeteket, régi fotókat és emlékeket idézhetnek fel arról, hogyan öltözködtek a szülők buliba indulva, milyen volt a divat, amikor nagyszüleik fiatalok voltak, vagy milyen különleges viseletek kísérték a család életét.

Az alkotásokat írásban, hangfelvételként vagy videó formájában is be lehet nyújtani, két korcsoportban: 7–12, illetve 13–18 évesek számára. A legjobb munkák értékes ajándékokat nyerhetnek. A pályaműveket október 27-ig várják a [email protected] címre vagy személyesen a Szent György utca 12. szám alá.

 

A részletes kiírás a Soproni Múzeum honlapján olvasható. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy bátran engedje szabadjára fantáziáját – hiszen a divat nem csupán ruhákról, hanem történetekről és emlékekről is szól.

 

