1 órája
Divat és családi történetek: újraindul a Családi Legendárium pályázat Sopronban
Idén ismét különleges kalandra hívja a fiatalokat a soproni Macskakő Gyermekmúzeum. Újra meghirdetik a nagy sikernek örvendő Családi Legendárium pályázatukat, amely ezúttal a divat témája köré szövődik.
A Macskakő Gyermekmúzeum ismét meghirdeti a Családi Legendárium alkotói pályázatot, amelynek idei témája a divat, a szó legtágabb értelmében.
A pályázók családi történeteket, régi fotókat és emlékeket idézhetnek fel arról, hogyan öltözködtek a szülők buliba indulva, milyen volt a divat, amikor nagyszüleik fiatalok voltak, vagy milyen különleges viseletek kísérték a család életét.
Az alkotásokat írásban, hangfelvételként vagy videó formájában is be lehet nyújtani, két korcsoportban: 7–12, illetve 13–18 évesek számára. A legjobb munkák értékes ajándékokat nyerhetnek. A pályaműveket október 27-ig várják a [email protected] címre vagy személyesen a Szent György utca 12. szám alá.
A részletes kiírás a Soproni Múzeum honlapján olvasható. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy bátran engedje szabadjára fantáziáját – hiszen a divat nem csupán ruhákról, hanem történetekről és emlékekről is szól.