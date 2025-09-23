Divat és családi történetek: újraindul a Családi Legendárium pályázat Sopronban

A Macskakő Gyermekmúzeum ismét meghirdeti a Családi Legendárium alkotói pályázatot, amelynek idei témája a divat, a szó legtágabb értelmében.

Tavaly is nagyon sok szép és érdekes mű született. Fotó: Macskakő múzeum

A pályázók családi történeteket, régi fotókat és emlékeket idézhetnek fel arról, hogyan öltözködtek a szülők buliba indulva, milyen volt a divat, amikor nagyszüleik fiatalok voltak, vagy milyen különleges viseletek kísérték a család életét.

Az alkotásokat írásban, hangfelvételként vagy videó formájában is be lehet nyújtani, két korcsoportban: 7–12, illetve 13–18 évesek számára. A legjobb munkák értékes ajándékokat nyerhetnek. A pályaműveket október 27-ig várják a [email protected] címre vagy személyesen a Szent György utca 12. szám alá.