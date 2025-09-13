Vitnyéd két szeretett orvosa egyszerre lett a község díszpolgára, több évtizedes szolgálatukat ismerték el

A vitnyédiek díszpolgárrá fogadták a falu két, nyugdíjba vonuló orvosát, dr. Molnár Emma házi gyermekorvost és dr. Széles Tünde háziorvost. Több évtizedes, áldozatos, gondos és lelkiismeretes munkájukat köszönték meg a helyiek a doktornőknek.

Vitnyéd két nyugdíjba vonuló orvosa egyszerre lett a falu díszpolgára. Fotó: Vitnyédi önkormányzat

Mindkét orvos díszpolgár lett

Amikor elindultak az élet útján, az orvoslást, mint hivatást választották maguknak, amit aztán szolgálattá nemesítettek községünkben. Szeretetteljesen, felelősséggel és törődéssel fordultak a betegekhez. A bennük lévő magas szintű tudás tökéletesen kiegészült az empátia és a betegek iránti tisztelet képességével

- fogalmazott a búcsúzó orvosokról Szalai Csaba, Vitnyéd polgármestere a díszpolgári cím átadása alkalmával.

A kultúrházban megtartott átadó rendezvényen a polgármester köszöntötte az ünnepelteket, majd a vitnyédi gyerekek zenés, verses műsorral emelték a hangulatot. Ezután Szalai Csaba beszélgetett a doktornőkkel hivatásukról, örömökről, emlékekről, átélt élményekről, magánéletükről, hobbiról, szenvedélyről, további terveikről.

"Egy település életében egy orvos nyugdíjba vonulása kisebb törést jelent, hiszen a megszokott ritmusok megváltoznak és a helyüket valami új, valami ismeretlen veszi át. Két orvos nyugdíjba vonulása pedig az egyik legnagyobb törés, hiszen egy korszak végét jelenti, legyen szó gyermekről vagy éppen felnőttről. Önök hosszú és fáradhatatlan szolgálat után döntöttek úgy mindketten, hogy a megérdemelt nyugdíjasélet váltsa fel a dolgos hétköznapjaikat"

- tette hozzá Szalai Csaba.

Elismerték Vitnyéd gyermekorvosát

Ismertették a két doktornő életútját is. Dr. Molnár Emma harmincnégy évig volt Vitnyéd gyermekorvosa. Vitnyéden született, az általános iskolát is ott végezte. Középiskolai tanulmányait a Sopronban Berzsenyi Dániel Gimnázium biológia-kémia szakán folytatta. Ezt követően felvételt nyert a SOTE orvosi karára Budapestre, ahol tudományos diákköri tag volt a kémia intézetben 2 évig. Az orvosi szakágakból több is érdekelte, végül a gyermekgyógyászatot választotta. Az egyetem elvégzése után, 1977-ben a csornai gyermekosztályra került. Az osztályt 1979-ben megszüntették, ezért az akkori főnöke kérésére - aki Sopronba került osztályvezetőnek - oda ment dolgozni.