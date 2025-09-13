5 órája
Vitnyéd két szeretett orvosa egyszerre lett a község díszpolgára, több évtizedes szolgálatukat ismerték el
Vitnyéd két, nyugdíjba vonuló orvosát a díszpolgári címmel tüntette ki a község képviselő-testülete. Dr. Széles Tünde és dr. Molnár Emma évtizedeken át szolgálták a falut, gyógyították a helyieket. Díszpolgárok lettek.
A vitnyédiek díszpolgárrá fogadták a falu két, nyugdíjba vonuló orvosát, dr. Molnár Emma házi gyermekorvost és dr. Széles Tünde háziorvost. Több évtizedes, áldozatos, gondos és lelkiismeretes munkájukat köszönték meg a helyiek a doktornőknek.
Mindkét orvos díszpolgár lett
Amikor elindultak az élet útján, az orvoslást, mint hivatást választották maguknak, amit aztán szolgálattá nemesítettek községünkben. Szeretetteljesen, felelősséggel és törődéssel fordultak a betegekhez. A bennük lévő magas szintű tudás tökéletesen kiegészült az empátia és a betegek iránti tisztelet képességével
- fogalmazott a búcsúzó orvosokról Szalai Csaba, Vitnyéd polgármestere a díszpolgári cím átadása alkalmával.
A kultúrházban megtartott átadó rendezvényen a polgármester köszöntötte az ünnepelteket, majd a vitnyédi gyerekek zenés, verses műsorral emelték a hangulatot. Ezután Szalai Csaba beszélgetett a doktornőkkel hivatásukról, örömökről, emlékekről, átélt élményekről, magánéletükről, hobbiról, szenvedélyről, további terveikről.
"Egy település életében egy orvos nyugdíjba vonulása kisebb törést jelent, hiszen a megszokott ritmusok megváltoznak és a helyüket valami új, valami ismeretlen veszi át. Két orvos nyugdíjba vonulása pedig az egyik legnagyobb törés, hiszen egy korszak végét jelenti, legyen szó gyermekről vagy éppen felnőttről. Önök hosszú és fáradhatatlan szolgálat után döntöttek úgy mindketten, hogy a megérdemelt nyugdíjasélet váltsa fel a dolgos hétköznapjaikat"
- tette hozzá Szalai Csaba.
Elismerték Vitnyéd gyermekorvosát
Ismertették a két doktornő életútját is. Dr. Molnár Emma harmincnégy évig volt Vitnyéd gyermekorvosa. Vitnyéden született, az általános iskolát is ott végezte. Középiskolai tanulmányait a Sopronban Berzsenyi Dániel Gimnázium biológia-kémia szakán folytatta. Ezt követően felvételt nyert a SOTE orvosi karára Budapestre, ahol tudományos diákköri tag volt a kémia intézetben 2 évig. Az orvosi szakágakból több is érdekelte, végül a gyermekgyógyászatot választotta. Az egyetem elvégzése után, 1977-ben a csornai gyermekosztályra került. Az osztályt 1979-ben megszüntették, ezért az akkori főnöke kérésére - aki Sopronba került osztályvezetőnek - oda ment dolgozni.
1981-ben szakvizsgázott csecsemő-gyermekgyógyászatból.
- A kórházi évek alatt sok tudományos munkát végzett,
- országos és
- regionális kongresszusokon volt előadó,
- több külföldi és magyar szaklapban volt társszerző.
1989 decembertől a kapuvári I. számú gyermekkörzetben kezdett el dolgozni. Akkor még Vitnyéd nem volt a körzet része. A helyi lakosság részéről azonban nagy igény volt gyermekorvosi ellátásra, ezért az akkori polgármester, Horváth Jenő felkérte megbízási szerződés keretében a gyermek szakrendelés tartására 1991-ben. Tekintettel arra, hogy Vitnyéd lakossága egy kapuvári körzet része lett, engedélyezték, hogy a továbbiakban hivatalos házi gyermekorvosként dolgozzon tovább.
1994-től vállalkozóként végezte a munkáját, amit 2016-tól nyugdíjasként látott el. 2025. március végén végleg befejezte az orvosi pályafutását, közel 48 év praktizálás után. A vitnyédi képviselő-testület teljes egyetértésben úgy döntött, hogy dr. Molnár Emma részére a településen végzett kimagasló szolgálatának elismeréseként a Vitnyéd Község Díszpolgára címet adományozza. Az önkormányzati kitüntetés a település valamennyi lakójának háláját és köszönetét fejezi ki.
Elismerték Vitnyéd háziorvosát
Dr. Széles Tünde 42 évig volt Vitnyéd háziorvosa. Csornán született, édesapja matematika-fizika szakos tanár, édesanyja ápolónő volt. Általános iskolába Sopronnémetiben és Bogyoszlón járt 1962-1970 között. Sopronban, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban tanult középiskolában biológia tagozaton, ahol 1974-ben érettségizett. 1974-1976 között a csornai kórház gyerekosztályán dolgozott 3 műszakban segédápolónőként. Általános orvosi egyetemi tanulmányait 1976-1982 között a POTE-n végezte. Egyetemi tanulmányai alatt folyamatosan dolgozott a pécsi Megyei Kórház Újszülött Osztályán segédápolónőként.
1982-ben általános orvosi diplomát szerzett Pécsen, “cum laude" minősítéssel. 1982-től 1983-ig a kapuvári kórház belosztályán dolgozott. 1983-tól 2025. nyaráig Kapuvár IV-es háziorvosi körzetét látta el, így Vitnyéd háziorvosa is volt. Az önkormányzati képviselő-testület, ugyancsak egyhangúlag adományozta dr. Széles Tünde számára a településen végzett kimagasló szolgálatának elismeréseként a Vitnyéd Község Díszpolgára címet, kifejezve a község elismerését és háláját.