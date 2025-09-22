szeptember 22., hétfő

1 órája

Aktív közösségi szereplőt ismertek el díszpolgári címmel Jánossomorján

Címkék#Winkler László#díszpolgár#Jánossomorja#család#védelem

Jánossomorján hagyományosan a városnapok részeként, ünnepi képviselő-testületi ülésen adják át díszpolgári címet. Ezúttal Winkler László vehette át a díszpolgári címet az ezzel együtt járó emlékplakettel és oklevéllel.

Kisalföld.hu

Winkler László Jánossomorja új díszpolgára – számolt be a JTV. Jánossomorja közösségi oldalán is köszöntik a díjazottat: "Gratulálunk! Winkler László több évtizedes, a város, a lakók érdekét a legfontosabbnak tartó szemlélete, teljes közéleti tevékenysége követendő példa."

Díszpolgári címmel ismerték el Winkler László munkáját, a felvételen Lőrincz György polgármesterrel
Díszpolgári címmel ismerték el Winkler László munkáját, a felvételen Lőrincz György polgármesterrel
Fotó: JTV

Díszpolgár aktív közösségi tevékenységgel

Winkler László  megköszönte a közös munkát a testületi tagoknak, a nélkülözhetetlen segítséget családjának és főként feleségének. 

Az ünnepi köszöntő műsorban az Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárai muzsikáltak, Nikházi Árpád pedig a szülőföld szeretetéről szóló verset szavalt. 

A kisváros új díszpolgára 26 évig tevékenykedett önkormányzati képviselőként, több civil szervezet meghatározó tagja, de helyi politikusként és vállalkozóként is sok civil kezdeményezés biztos támogatója volt. Lőrincz György polgármester kiemelte róla: 

"Több mint 20 évet dolgoztunk közösen az önkormányzatnál. Az biztos, hogy bármilyen ötlet, kérés, civil kezdeményezés került is az asztalra, Laci mindig mindent megtett, hogy segíthessen, segíthessünk, többször körüljárta a lehetőségeket, kilincselt, megmozgatott minden követ, ha úgy érezte, az a város, a lakók érdeke. Számomra – és remélem, sok fiatal számára is – példaértékű ez a hozzáállás, kivált idén, amikor a közösség évét, a helyi civil életet ünnepeljük."

A tavalyi elismerésekről ITT>> írtunk.

Névjegy

Winkler László 1959. január 18-án született, Jánossomorján, majd Győrben tanult, textilipari végzettséget szerzett. 1984-ben fogott szállítmányozásba, vállalkozása pedig a mai napig tartó fejlődési ívre lehet büszke, mára több, mint 50 járművel és munkatárssal bonyolítják belföldi és a nemzetközi fuvarjaikat. A Winkler házaspárnak két gyermeke született. Beáta orvos lett, Gergő édesapja nyomdokaiba lépett. 2019-ban cége elnyerte az Ipartestület „Év Szolgáltatója” díját. 

Fontos részt vállalt saját településének sport- és közéletében is. 26 évig volt önkormányzati képviselő. Aktív tagja volt mindegyik bizottságnak, a szociális terület állt hozzá a legközelebb: e bizottság elnökeként három cikluson át tevékenykedett.

Közel húsz évig volt elnöke a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, ami mára fontos segítsége a hivatásosoknak, a város védelmének alappillére. Az egyesület színvonalas eszköz- és járműparkkal rendelkezik, melyeknek karbantartását, javítását a mai napig saját műhelyében végzi. A nagy múltnak örvendő tűzoltóbál szervezésében és lebonyolításában oroszlánrészt vállalt több, mint 15 évig. 

25 éve tagja, illetve vezetője a Jánossomorjai Sportegyesület teke szakosztálynak. Irányítása alatt a csapat felkerült az NB II-be.

 

