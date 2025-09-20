Digitális Polgári Körök: több mint 70 ezren csatlakoztak, indul az első országos találkozó

Az Origo információi szerint az első 25 kör között szerepel a Külhoni magyarok köre Zsigmond Barna Pállal, a Nemzetek Európája kör Bóka Jánossal és a Büszkeség kör Schmidt Máriával. A három közösség együtt a határon túli magyarokat, az európai jövőt és a nemzeti identitás megőrzését képviseli. A szombati találkozón A „Zebra” polgári kör is bemutatkozik, amely az álhírek elleni fellépést vállalta. A Magyar Nemzet cikke szerint szeptember 20-án a Papp László Sportaréna ad otthont a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójának.

A Digitális Polgári Körök mozgalmát Orbán Viktor indította el

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Óriási siker a Digitális Polgári Körök mozgalma

A tagság száma már több mint 70 ezer, ami példátlan siker. A rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A programban expo, zenei produkciók és színpadi beszédek szerepelnek. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor szól a közönséghez.

Az expó közel 40 kiállítót vonultat fel, és a színpadi program előtt, valamint után is látogatható.

A DPK 70 ezer tagot számlál már

A DPK ötletét Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg, a DPK mozgalom célja a nemzeti közösség digitális megerősítése és a magyar identitás védelme.