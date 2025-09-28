Design Week: Tíz évnyi kreativitás Sopronban – jubileumot ünnepelnek - fotók

A Sopron Design Week megnyitóján köszöntőt mondott Rokob Csaba, a szervezők képviseletében, Kóczán Péter a Pro Kultúra Sopron nevében, valamint dr. Kósa Balázs, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának oktatási dékánhelyettese.

Tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit Sopronban a Design Week. Fotó: Rombai Peter

Sopron Design Week

Utóbbi szellemes, mégis gondolatébresztő beszédében kiemelte: a design alapjai az inspiráció, az intuíció, az invenció és az innováció – vagyis a szikra, a belső iránytű, a találékonyság és végül az ötlet megvalósulása.

A hét egyik központi kiállítása, a „Designed in Sopron – soproni designerek a világban”, a Munkácsy teremben kapott helyet. A tárlat bemutatja azokat a soproni vagy a városhoz kötődő alkotókat, akik világszerte öregbítik Sopron és a magyar design hírnevét.