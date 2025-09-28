3 órája
Design Week: Tíz évnyi kreativitás Sopronban – jubileumot ünnepelnek - fotók
Sopron ismét a kreativitás fellegvára lett, hiszen szeptember végén megnyitotta kapuit a 10. Sopron Design Week, amely október 5-ig várja a látogatókat különböző helyszíneken. A rendezvény egy évtizede a kortárs alkotói világ találkozási pontja. Különlegessége, hogy Budapesten kívül egyedül Sopronban valósulhatott meg évről évre megszakítás nélkül a Design Hét.
A Sopron Design Week megnyitóján köszöntőt mondott Rokob Csaba, a szervezők képviseletében, Kóczán Péter a Pro Kultúra Sopron nevében, valamint dr. Kósa Balázs, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának oktatási dékánhelyettese.
Sopron Design Week
Utóbbi szellemes, mégis gondolatébresztő beszédében kiemelte: a design alapjai az inspiráció, az intuíció, az invenció és az innováció – vagyis a szikra, a belső iránytű, a találékonyság és végül az ötlet megvalósulása.
A hét egyik központi kiállítása, a „Designed in Sopron – soproni designerek a világban”, a Munkácsy teremben kapott helyet. A tárlat bemutatja azokat a soproni vagy a városhoz kötődő alkotókat, akik világszerte öregbítik Sopron és a magyar design hírnevét.
Design Week: Tíz évnyi kreativitás Sopronban – jubileumot ünnepelnekFotók: Rombai Péter
Daalarna – Benes Anita: világszerte ismert menyasszonyi ruhái a magyar haute couture szimbólumai. Edőcs Márta üvegművész: finom, légies alkotásaiban az üveg és a fény költői kapcsolatát fedezhetjük fel. Fotini textiles – Molnár Alexandra: textiltervei a természet színeit és mintáit ötvözik modern, friss formavilággal. Mandragora design – Scherfel Nóra: különleges tárgyai játékos és kreatív világot teremtenek. Norna design – Pinezits Petra: elegáns, letisztult darabjai egyszerre hordozzák a kortárs stílust és az időtállóságot. Sixay Furniture – Szikszay László: prémium, fenntartható bútoraival európai hírnevet szerzett a soproni faiparnak. Slang Slang – Lang Szonja: merész és fiatalos kiegészítői a mai design új hangját képviselik. Trendglas Jena – Csonka László: hőálló üvegtermékei a praktikum és a design elegáns összhangját mutatják.
A Sopron Design Week nem csupán kiállítások sora, hanem valódi találkozási pont: helyi alkotók, nemzetközi trendek, tradíció és modern gondolkodás feszül itt izgalmas párbeszédbe. Az esemény szervezői hangsúlyozták: a soproni designerek nemcsak helyben fontosak, hanem világszerte képviselik a várost és a magyar kreatívipart.
- Minden építés bontással kezdődik – idézte mesterét dr. Kósa Balázs, utalva arra, hogy a megszokott keretek elengedése adja a teret az új ötleteknek. E gondolat jegyében a kiállítás is arra hívja a közönséget, hogy nyisson a friss inspirációk felé, fedezze fel az intuíciót, csodálkozzon rá a találékonyságra, és legyen részese az innováció születésének.
A jubileumi évforduló üzenete egyértelmű: Sopron nem csupán őrzi gazdag történelmi örökségét, hanem aktív alakítója a jelennek és a jövőnek is. A Sopron Design Week ezt a kettősséget ünnepli, és bizonyítja, hogy Sopronban a kreativitás valóban él és határtalan.
A különleges programok és formabontó kiállítások sora itt nem ér véget. Vasárnap a Ligneum Látogatóközpontban Zoboki Gábor építész tart előadást, a hét folyamán pedig workshopok, fotókiállítások, borkóstolók várják az érdeklődőket.