MÁV - A Déli pályaudvarra is nehezebb lesz eljutni Győrből

Szeptember 12-13., 19-20.

A Balatonfüredről 23:45-kor a Déli pályaudvarra induló Bagolyvonat (19779) Székesfehérvár és Kelenföld között 4 perccel korábban közlekedik.

Szeptember 13-15., 20-26.

A Komáromból 3:39-kor a Déli pályaudvarra induló S10-es (4819) Kelenföldig 10 perccel korábban közlekedik.

A Székesfehérvárról 3:14-kor a Déli pályaudvarra induló G44-es (4719) Székesfehérvártól 8 perccel korábban közlekedik, a Déli pályaudvarra menetrend szerint érkezik.

Szeptember 14., 21.

A Pécsről 21:26-kor a Déli pályaudvarra induló Tenkes expressz (1811) utasainak Hároson másik szerelvénybe kell átszállniuk, ahonnan 10 perccel később indul tovább a vonat.

Szeptember 15., 22-26.

A Siófokról 6:15-kor Székesfehérvárra induló személyvonat (8727) Siófokról 12 perccel később indul, Székesfehérvárra 21 perccel később érkezik.

Változások a Déli pályaudvarról induló járatoknál

Szeptember 12-14., 19-25.

A Déli pályaudvarról 23:25-kor Győrbe induló S10-es vonat (4968) csak Kelenföldtől közlekedik.

Utasai a Déli pályaudvarról az alapmenetrend szerint 23:20-kor induló G44-essel (4768) utazhatnak Kelenföldig.

A Déli pályaudvarról 23:20-kor Székesfehérvárra induló G44-es (4768) Kelenföldig 5 perccel korábban közlekedik.

A Déli pályaudvarról 4:05-kor Székesfehérvárra induló S30-as (4510) a Déli pályaudvarról menetrend szerint indul, Székesfehérvárra 14 perccel később érkezik.

A Déli pályaudvarról 23:50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es (4148) utasainak Hároson másik szerelvénybe kell átszállniuk, ahonnan 10 perccel később indul tovább a vonat.