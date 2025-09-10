1 órája
MÁV - A Déli pályaudvarra is nehezebb lesz eljutni Győrből
A kelenföldi állomáson a felsővezetéket tartják karban és cserélik a tartószerkezeteket. Ezért módosul a Déli pályaudvarról induló és oda érkező vonatok menetrendje is.
A MÁV honlapján közzétett információk szerint szeptember 12-től 26-ig több éjszaka is módosul az állomást érintő vonatok közlekedése, mert Budapest-Kelenföld állomáson a felsővezeték-halózatot tartják karban és cserélik a tartószerkezeteket. Az érintett éjszakákon a győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon korábbi indulásokra, hosszabb eljutási időre, egyes járatok esetében a Déli pályaudvar és Kelenföld között pótlóbuszos átszállásra kell számítani. Ahogyan arról korábban írtunk, a Keletit is lezárták szeptember végéig.
Változások a Déli pályaudvarra tartó járatoknál
- A Győrből 21:38-kor, 22:38-kor a Déli pályaudvarra induló S10-es vonat (4941, 4951) csak Kelenföldig közlekedik.
- Kelenföldről (Etele tér) 23:33-kor, 0:33-kor pótlóbusz indul a Déli pályaudvarra (Krisztina körút).
- A Balatonszentgyörgyről 20:15-kor a Déli pályaudvarra induló Déli <- Parti InterRégió (18511) utasainak Székesfehérváron másik szerelvénybe kell átszállniuk.
- A Dunaújvárosból 22:42-kor a Déli pályaudvarra induló S42-es vonat (4241) Dunaújváros és Pusztaszabolcs között 7 perccel korábban közlekedik, utasainak Hároson másik szerelvénybe kell átszállniuk.
Lezárták a Keleti pályaudvart, Kelenföldre érkeznek a győri fővonalon utazók
Szeptember 12-13., 19-20.
A Balatonfüredről 23:45-kor a Déli pályaudvarra induló Bagolyvonat (19779) Székesfehérvár és Kelenföld között 4 perccel korábban közlekedik.
Szeptember 13-15., 20-26.
A Komáromból 3:39-kor a Déli pályaudvarra induló S10-es (4819) Kelenföldig 10 perccel korábban közlekedik.
A Székesfehérvárról 3:14-kor a Déli pályaudvarra induló G44-es (4719) Székesfehérvártól 8 perccel korábban közlekedik, a Déli pályaudvarra menetrend szerint érkezik.
Szeptember 14., 21.
A Pécsről 21:26-kor a Déli pályaudvarra induló Tenkes expressz (1811) utasainak Hároson másik szerelvénybe kell átszállniuk, ahonnan 10 perccel később indul tovább a vonat.
Szeptember 15., 22-26.
A Siófokról 6:15-kor Székesfehérvárra induló személyvonat (8727) Siófokról 12 perccel később indul, Székesfehérvárra 21 perccel később érkezik.
Változások a Déli pályaudvarról induló járatoknál
Szeptember 12-14., 19-25.
A Déli pályaudvarról 23:25-kor Győrbe induló S10-es vonat (4968) csak Kelenföldtől közlekedik.
Utasai a Déli pályaudvarról az alapmenetrend szerint 23:20-kor induló G44-essel (4768) utazhatnak Kelenföldig.
A Déli pályaudvarról 23:20-kor Székesfehérvárra induló G44-es (4768) Kelenföldig 5 perccel korábban közlekedik.
A Déli pályaudvarról 4:05-kor Székesfehérvárra induló S30-as (4510) a Déli pályaudvarról menetrend szerint indul, Székesfehérvárra 14 perccel később érkezik.
A Déli pályaudvarról 23:50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es (4148) utasainak Hároson másik szerelvénybe kell átszállniuk, ahonnan 10 perccel később indul tovább a vonat.
Szeptember 13-15., 20-26.
A Déli pályaudvarról 0:25-kor Komáromba induló S10-es vonat (4810) Komáromba 13 perccel később érkezik.
A Déli pályaudvarról 3:10-kor Győrbe induló S10-es vonat (4910) csak Kelenföldtől közlekedik.
A Déli pályaudvarról (Krisztina körút) 2:53-kor pótlóbusz indul Kelenföldre (Etele tér).
A Déli pályaudvarról 0:50-kor Pusztaszabolcsra induló S40-es vonat (4110) utasainak Hároson másik szerelvénybe kell átszállniuk, ahonnan 10 perccel később indul a vonat.
Szeptember 13-14., 20-21.
A Déli pályaudvarról 1:25-kor Győrbe induló S10-es személyvonat (4980) csak Kelenföldtől közlekedik.
Utasai a Déli pályaudvarról az 1:20-kor induló G44-essel (4780) utazhatnak Kelenföldig.
Szeptember 15., 22-26.
A Déli pályaudvarról 4:05-kor Siófokra induló S30-as (8710) a Déli pályaudvarról menetrend szerint indul, Székesfehérvárra 9 perccel később érkezik, ahol utasainak másik szerelvénybe kell átszállniuk.