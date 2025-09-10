Vigyázat! Csalók élnek vissza a híres cipőbolt nevével

Csalók élnek vissza a DEICHMANN nevével: hamis webáruházak és hamis social media profilok tűntek fel az interneten, ahol nyereményjátékokat és kedvezményakciókat hirdetnek, valamint készpénzt, utalványokat, nyeremény autót ígérnek megosztásért cserébe.

Online csak a DEICHMANN hivatalos oldaláról vásároljanak.

Fotó: Shutterstock

A DEICHMANN minden lehetséges lépést megtett a csaló profilok eltávolítása, a hamis webshopok megszüntetése, valamint a vásárlók figyelmeztetése érdekében. A cég jelentette a nevével és a védjegyével való visszaélést a Facebook-ot üzemeltető Meta felé, saját hivatalos social media csatornáin, valamint weboldalán pedig felhívta a figyelmet az online terjedő átverésre.

Csalók a DEICHMANN nevében

A DEICHMANN ezúton is szeretné felhívni a figyelmet, hogy kizárólag a saját hivatalos felületein folytat kommunikációt és hirdet nyereményjátékot. A cipőkereskedelmi hálózat óvatosságra int, és azt javasolja a márka kedvelőinek és az internetfelhasználóknak, hogy mindig ellenőrizzék a közösségi média profilokon, hogy a Meta által hitelesített cégről van-e szó, azaz található-e kék pipa a cég neve mellett.

A DEICHMANN arra kéri továbbá a social media felhasználókat, hogy ha gyanús oldallal vagy átveréssel találkoznak, akkor jelentsék azt a Meta felé – ezzel is megakadályozva azt, hogy esetlegesen mások csalás áldozataivá váljanak.