Czinka Panna: A befogadáshoz a megismerésen keresztül vezet az út
A Kisalföld podcast vendége Jakus László, a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke, a Roma Koordinációs Tanács társelnöke volt. Beszélgettünk arról, milyen problémákkal néznek szembe, és miben tud segítséget adni a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület. Jakus László elnökkel készült interjúnkat olvashatják.
A cigányságot érintő kihívásokról, a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület tevékenységéről beszélgettünk a Kisalföld podcast adásában Jakus Lászlóval, az egyesület elnökével, a Roma Koordinációs Tanács társelnökével.
A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület példa lett
– Talán nem mindenki hallott még az egyesületről. Mivel foglalkozik a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület?
– Egyesületünk 2005-ben jött létre Győrben alapvetően kulturális, tehetségkutatási, tehetséggondozási célokkal, de elég gyorsan kiderült, hogy sajnos ez kevés. A cigányság akkori helyzete ugyanis megkövetelte, hogy egyéb tevékenységeket is felvegyünk, így jóformán a roma integráció minden területén megjelentünk. Először még csak kisebb programokat, rendezvényeket szerveztünk, majd 2010-ben az egyesület vezetősége úgy látta, hogy komplex beavatkozásokra van szükség. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ha például a lakhatási problémájában segítünk valakinek, az ideig-óráig segítséget jelent, de hogyha nem lesz munkahelye, hogy ha nem tudja megtartani a lakást, akkor olyan, mintha semmit nem csináltunk volna. Ezek a komplex beavatkozások viszont nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek. Nem voltak olyan hazai források, amelyek ilyen komplex beavatkozásokat tudtak volna támogatni, így az Európai Uniós források felé fordultunk. 2010 óta folyamatosan valósítunk meg foglalkoztatási, oktatási, környezetvédelmi, kulturális programokat, amelyekkel segíteni tudunk a cigányságnak.
– Melyek azok a területek, ahol segítségre van szükség, melyek a legégetőbb problémák?
– Az oktatás, a foglalkoztatás, de idesorolnám akár a kultúrát is, hogyha belegondolunk abban, hogy milyen sok fiatal nem beszéli már a nyelvet, nem ismeri a saját kultúráját, ami pedig fontos ahhoz, hogy egy kettős identitástudat ki tudjon alakulni. Meg kell erősíteni a fiatalokban a cigány, és azzal párhuzamosan a magyar identitást.
– Mennyi cigány származású ember él körülbelül Győrben, illetve környékén, akikre önöknek rálátásuk van?
– Nagyon nehéz ezt megmondani, mert a népszámlálási adatok is torzak, tehát csak becsülni tudom. Győrben körülbelül 5000 főre tehető, a járásban pedig szerintem még egy 2000 fő talán, de nagyon nehéz ezt megmondani. Most már rengeteg a vegyes házasság, nagyon sokan nem vállalják fel a roma származásukat, úgyhogy tényleg csak becslésekre tudok hagyatkozni.
– Akkor nézzük, hogy milyen programokkal tudnak segíteni!
– Az első tanodánk Győrben, illetve Gyömörén valósult meg, és ennek annyira elterjedt a híre országosan, hogy rengeteg helyre hívtak bennünket, hogy ott is csináljunk ilyen programot. Így történhetett meg az, hogy mára Nógrád megyében három tanodánk, Veszprém megyében egy, illetve Győr-Moson-Sopron megyében Újrónafőn szintén egy tanodánk működik.
– Mivel foglalkoznak a tanodák?
– A tanodákban iskolán kívüli fejlesztő foglalkozásokat tartanak. Nem tantárgyi oktatásról van szó, hanem kompetenciafejlesztésről.
- Egyrészt matematikai, nyelvi, digitális kompetenciák fejlesztése történik,
- másrészt főleg a szociális kompetenciáké.
Az öt tanodánkban összesen 140 hátrányos helyzetű gyerekkel foglalkozunk nap, mint nap. Alapvető cél a szülők bevonása is, számukra külön programelemeket dolgoztunk ki.
– Milyen más program van a tanodán kívül?
– A svájci civil alapnak köszönhetően azokon a településeken, ahol a tanodáink működnek, elindítottunk egy digitális fejlesztést az ügyintézés megkönnyítése érdekében. Ma már fontos az EESZT, az ügyfélkapu, a Kréta használata. Ma már szinte minden háztartásban van legalább egy olyan digitális eszköz, amit ilyen célokra is lehetne használni, csak éppen nem tudják, hogyan lehet ügyintézésre használni.
– Mivel tudják motiválni a cigány embereket ezekre a képzésekre?
– Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a cigány embereknek, a cigány gyerekeknek példaképeket mutassunk. Több ilyen projektünk is volt, ahol egy-egy roma származású egyetemi docens vagy egyéb sikeres ember példáján keresztül megmutattuk, hogyan lehet kitörni a csendből. Kapcsolatban állunk Oláh Gergővel is, akivel most szeptemberben indítunk egy tíz előadásból álló programsorozatot "Nézz fel!" címmel a gyerekek motiválására. Meg kell mutatni, hogy megvan bennük a képesség, de meg kell lenni bennük az elhatározásnak, a türelemnek, a kitartásnak, és akkor tudnak kitörni abból a spirálból, amiben adott pillanatban benne vannak.
– Melyek azok a legfontosabb társadalmi problémák, amelyek a cigányság sorsát megnehezítik?
– Hát ez egy nagyon összetett kérdés. A többségi társadalomnak befogadóbbnak kellene lennie, a roma nemzetiségnek meg akarnia kell kitörni az örök áldozati szerepből. Szentül hiszem azt, hogy a többségi társadalom nem egy rasszista nemzet, hanem végtelenül előítéletes. Teljesen mindegy hogy félszemű, féllábú, cigány, vagy zsidó, csak más, arra már furcsán tekintenek egyszerűen azért, mert nem ismerik. Tehát hogy ha megismernék őket, megismernék a kultúrájukat, magát az embert, akkor azon keresztül megismernék azt a kisebbséget, vagy éppen nemzetiséget, és máris csökkenne ez a fajta előítéletesség. És bizony vannak olyan programok, hogy ha valaki meg akarja ismerni a cigányokat, meg tudja ismerni...
