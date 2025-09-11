Czinka Panna: A befogadáshoz a megismerésen keresztül vezet az út

A cigányságot érintő kihívásokról, a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület tevékenységéről beszélgettünk a Kisalföld podcast adásában Jakus Lászlóval, az egyesület elnökével, a Roma Koordinációs Tanács társelnökével.

Fotó: Csapó Balázs

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület példa lett

– Talán nem mindenki hallott még az egyesületről. Mivel foglalkozik a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület?

– Egyesületünk 2005-ben jött létre Győrben alapvetően kulturális, tehetségkutatási, tehetséggondozási célokkal, de elég gyorsan kiderült, hogy sajnos ez kevés. A cigányság akkori helyzete ugyanis megkövetelte, hogy egyéb tevékenységeket is felvegyünk, így jóformán a roma integráció minden területén megjelentünk. Először még csak kisebb programokat, rendezvényeket szerveztünk, majd 2010-ben az egyesület vezetősége úgy látta, hogy komplex beavatkozásokra van szükség. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ha például a lakhatási problémájában segítünk valakinek, az ideig-óráig segítséget jelent, de hogyha nem lesz munkahelye, hogy ha nem tudja megtartani a lakást, akkor olyan, mintha semmit nem csináltunk volna. Ezek a komplex beavatkozások viszont nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek. Nem voltak olyan hazai források, amelyek ilyen komplex beavatkozásokat tudtak volna támogatni, így az Európai Uniós források felé fordultunk. 2010 óta folyamatosan valósítunk meg foglalkoztatási, oktatási, környezetvédelmi, kulturális programokat, amelyekkel segíteni tudunk a cigányságnak.

– Melyek azok a területek, ahol segítségre van szükség, melyek a legégetőbb problémák?

– Az oktatás, a foglalkoztatás, de idesorolnám akár a kultúrát is, hogyha belegondolunk abban, hogy milyen sok fiatal nem beszéli már a nyelvet, nem ismeri a saját kultúráját, ami pedig fontos ahhoz, hogy egy kettős identitástudat ki tudjon alakulni. Meg kell erősíteni a fiatalokban a cigány, és azzal párhuzamosan a magyar identitást.

– Mennyi cigány származású ember él körülbelül Győrben, illetve környékén, akikre önöknek rálátásuk van?

– Nagyon nehéz ezt megmondani, mert a népszámlálási adatok is torzak, tehát csak becsülni tudom. Győrben körülbelül 5000 főre tehető, a járásban pedig szerintem még egy 2000 fő talán, de nagyon nehéz ezt megmondani. Most már rengeteg a vegyes házasság, nagyon sokan nem vállalják fel a roma származásukat, úgyhogy tényleg csak becslésekre tudok hagyatkozni.