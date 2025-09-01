szeptember 1., hétfő

Zajlanak a munkálatok

2 órája

Csőtörés történt Győr forgalmas pontján - Szünetel az ivóvíz ellátás

A hibaelhárítás miatt számítani kell az ivóvíz ellátás szüneteltetésére.

Csőtörés történt Győr forgalmas pontján - Szünetel az ivóvíz ellátás

Csőtörés történt Győrben a Lajta úton az ivóvízhálózaton. A Pannon-Víz Zrt. munkatársai a hiba mielőbbi elhárításán dolgoznak – tette közzé honlapján a szolgáltató.

A hibaelhárítás ideje alatt az ivóvízellátás szünetelésére lehet számítani Marcalváros II. egyes részein. Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken. A felhasználókat figyelmeztetik arra, hogy a szükséges és elkerülhetetlen beavatkozást követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészségkárosító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.

 

