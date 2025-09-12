Ezért szünetel az ivóvízellátás Győr-Nádorváros egyik utcájában – galéria

A Pannon-Víz Zrt. szakemberei dolgoznak a csőtörés mielőbbi elhárításán a Babits Mihály utca Lahner György u. és Eszperantó utca közötti szakaszán. A munkálatok ideje alatt lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet a lakosság számára – tájékoztatott a szolgáltató.

Csőtörés a győri Babits Mihály utcában.

Fotó: Csapo Balazs

Arra is felhívják a figyelmet, hogy az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken, de a szükséges és elkerülhetetlen beavatkozást követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészségkárosító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.