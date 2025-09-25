Állandóan eltörnek a csövek Győr egyik városrészében

Nagy kapacitása és központi szerepe miatt a városi hálózat működésének egyik fontos eleme az összetett csőhálózat, amely most felújításra szorul. Ezen dolgoznak a szakemberek, több csőtörés is volt az elmúlt hetekben.

Csőtörések: hetek óta dolgoznak a szakemberek, fel kell újítani a csőhálózatot Győrben. Forrás: Pannon-Víz

Csőtörések: fontos csomópontot újítanak fel a szakemberek Győrben

A szolgáltató honlapján tette közzé a részleteket. Eszerint a terület alsó és felső nyomászóna vezetékei ezen a ponton ágaznak el,

összekötve a szőgyei vízműtelepet

a győrújbaráti 10.000 m3-es tározóval

és a marcalvárosi víztoronnyal.

A csomópontot alkotó, 500 és 600 milliméter átmérőjű acélcsövek az 1970–80-as években épültek, és több évtizedes használat után mára jelentősen leromlott állapotuk. A vezetékek annyira elhasználódtak, hogy az elmúlt hetekben több alkalommal is kilyukadtak. Bár a hibákat elhárították, azonban a hosszú távú üzembiztonság és az ivóvízellátás folyamatos biztosítása érdekében elengedhetetlenné vált a csomópont felújítása. A régi vezetékeket jó minőségű, korszerű vezetékekre kell cserélni.

A munkálatokat nehezíti, hogy a területet feltöltötték, így a vezetékek 4 méter mélyen helyezkednek el. Ilyen mélységben megjelenik a talajvíz, amelyet a javítások ideje alatt folyamatosan szivattyúzni kell. A nagy átmérőjű új szerelvények beszerzése időigényes, ugyanis ezeket a méreteket többségében már csak egyedi megrendelésre gyártják le.

A Pannon-Víz szakemberei azon dolgoznak, hogy a csomópont mielőbb megújuljon, és a kivitelezés során a vízszolgáltatás a lehető legkisebb fennakadással működjön. A lakosság ivóvízellátását ebben az időszakban ideiglenes vezeték biztosítja. Az átkötési és szerelési munkák miatt nyomásingadozás, esetleges vízelszíneződés és időszakos vízhiány fordulhat elő a térségben.

A hálózat ezen szakaszának megújítását követően a rendszer üzembiztonsága jelentősen növekedni fog, és így újabb hosszú évtizedeken át biztosítja a térség zavartalan vízellátását.