Ez újdonság lesz a csornai piacon, kóstolja meg, nem szabadul az ízétől! A tér közepén keresse!

Újdonságot harangoz be a Rábaköz ízei csornai piac közösségi oldala. Minden szerdán egy büfékocsiból kiváló, többek között retroízeket kínálnak a vásárlóknak, vásározóknak. A csornai piac közepén kell keresni a Boxi-food ízletes járművét.

A csornai piac közepén áll majd a büfékocsi, retro ízekkel. Fotó: Csornai piac közösségi oldal

A csornai piac újdonsága

A közösségi oldalra feltöltött fotók szerint retro lángos és retro palacsinta is szerepel a kínálatban. Ezeken kívül hirdetnek egyéb finomságokat, kávét és üdítőket.