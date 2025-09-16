Eddig ilyen nem volt
Ez újdonság lesz a csornai piacon, kóstolja meg, nem szabadul az ízétől! A tér közepén keresse!
Újdonság, megkapó ízek a csornai piacon. Minden szerdán egy büfékocsi gördül a csornai piac közepére és többek között retroízeket kínál a vásározóknak.
Újdonságot harangoz be a Rábaköz ízei csornai piac közösségi oldala. Minden szerdán egy büfékocsiból kiváló, többek között retroízeket kínálnak a vásárlóknak, vásározóknak. A csornai piac közepén kell keresni a Boxi-food ízletes járművét.
A csornai piac újdonsága
A közösségi oldalra feltöltött fotók szerint retro lángos és retro palacsinta is szerepel a kínálatban. Ezeken kívül hirdetnek egyéb finomságokat, kávét és üdítőket.
