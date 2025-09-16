szeptember 16., kedd

Eddig ilyen nem volt

1 órája

Ez újdonság lesz a csornai piacon, kóstolja meg, nem szabadul az ízétől! A tér közepén keresse!

Címkék#Rábaköz#büfékocsi#lángos#csornai piac#retroíz#palacsinta

Újdonság, megkapó ízek a csornai piacon. Minden szerdán egy büfékocsi gördül a csornai piac közepére és többek között retroízeket kínál a vásározóknak.

Kisalföld.hu

Újdonságot harangoz be a Rábaköz ízei csornai piac közösségi oldala. Minden szerdán egy büfékocsiból kiváló, többek között retroízeket kínálnak a vásárlóknak, vásározóknak. A csornai piac közepén kell keresni a Boxi-food ízletes járművét.

Újdonság a csornai piacon.
A csornai piac közepén áll majd a büfékocsi, retro ízekkel. Fotó: Csornai piac közösségi oldal

A csornai piac újdonsága

A közösségi oldalra feltöltött fotók szerint retro lángos és retro palacsinta is szerepel a kínálatban. Ezeken kívül hirdetnek egyéb finomságokat, kávét és üdítőket.

Többek között retrolángos is lesz a kocsiban.

 

