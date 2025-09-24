Ilyen lett a csornai iskola új ebédlője – XXL képgalériát és videót hoztunk

A padlótól a mennyezetig megújult a csornai iskola ebédlője – foglalta össze a 104 millió forintos beruházást Takács Zsolt, az Eatrend Magyarország ügyvezető igazgatója a szeptember 24-én átadott épületrész ünnepélyén. Mint mondta, a Széchenyi István Általános Iskola ebédlőjében kétszázötven gyerek étkezik, és egyszerre csaknem az összes, kétszáz diák elfér.

Takács Zsolt, az étkeztetést lebonyolító Eatrend Magyarország ügyvezető igazgatója a csornai iskola megújult ebédlőjében.

Fotó: Csapó Balázs

Mi újult meg a csornai iskola ebédlőjében, konyhájában?

Beszédében visszaemlékezett arra, hogy az étkezést érintő felújítás két ütemben zajlott.

Két évvel ezelőtt felújították a konyhát, ekkor kapott helyet négy új, óriási, háromszáz literes gázüzemű főzőüst.

A most befejezett felújítás eredményeként az ebédlőben új padlóburkolatot helyeztek le, falakat festettek, légkondicionálót szereltek fel, lámpákat és radiátorokat cseréltek, új székeket és asztalokat szereztek be, valamint dekorációs elemekkel tették színesebbé a helyiséget.

Ebben a felújítási hullámban a konyhát is teljesen befejezték: kicserélték a légkezelő rendszert, festettek, valamint szociális helyiségeket is felújítottak.

A környezettudatosság jegyében a konyha egy elektromos autót is kapott, amelyhez töltőt alakítottak ki.

Kattintson a fotóra és lapozza végig Csapó Balázs fotós képgalériáját! Önnek melyik a kedvenc részlete?