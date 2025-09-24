1 órája
Ilyen lett a csornai iskola új ebédlője – XXL képgalériát és videót hoztunk
Két éve a konyha újult meg, most pedig megszépült egy másik épületrész. Sok fotót hoztunk arról, hogyan fest a csornai iskola megújult, megszépült ebédlője. Sőt, a konyhába is bekukkantottunk.
A padlótól a mennyezetig megújult a csornai iskola ebédlője – foglalta össze a 104 millió forintos beruházást Takács Zsolt, az Eatrend Magyarország ügyvezető igazgatója a szeptember 24-én átadott épületrész ünnepélyén. Mint mondta, a Széchenyi István Általános Iskola ebédlőjében kétszázötven gyerek étkezik, és egyszerre csaknem az összes, kétszáz diák elfér.
Mi újult meg a csornai iskola ebédlőjében, konyhájában?
Beszédében visszaemlékezett arra, hogy az étkezést érintő felújítás két ütemben zajlott.
- Két évvel ezelőtt felújították a konyhát, ekkor kapott helyet négy új, óriási, háromszáz literes gázüzemű főzőüst.
- A most befejezett felújítás eredményeként az ebédlőben új padlóburkolatot helyeztek le, falakat festettek, légkondicionálót szereltek fel, lámpákat és radiátorokat cseréltek, új székeket és asztalokat szereztek be, valamint dekorációs elemekkel tették színesebbé a helyiséget.
- Ebben a felújítási hullámban a konyhát is teljesen befejezték: kicserélték a légkezelő rendszert, festettek, valamint szociális helyiségeket is felújítottak.
- A környezettudatosság jegyében a konyha egy elektromos autót is kapott, amelyhez töltőt alakítottak ki.
Jóízű ételek és jóízű nevetések
Az ünnepélyes eseményen részt vett Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő is, aki kiemelte: egy szülő számára a gyermeke biztonsága az első, és a megújult ebédlő minden kritériumnak megfelel.
Gratulálok a fejlesztéshez!
– tette hozzá.
Az országgyűlési képviselőt dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Csorna polgármestere követte.
Akárcsak otthon, az ebédlő olyan tér, ahol találkozunk, beszélgetünk. Kívánom, hogy sok jóízű nevetésnek adjon helyet a megújult étkező.
