Drága hívások - Ne dőljünk be a csalóknak a vonal végén

Az egyik ilyen történet volt, amikor egy asszony számlájáról 150 ezer forintot emeltek le a rafinált csalók. Merthogy igen, ketten voltak, és hogy ne keltsenek feltűnést. Ráadásul, hogy minél hitelesebbnek tűnjenek, egymásnak kapcsolgatták át a telefonvonalat, és a túlvégén lévő későbbi sértettet.

Csalók és csalások a telefonban: napról-napra történnek esetek, köztük hajmeresztőek is.

Fotó: Illusztráció / Forrás: police.hu

Csalók a vonal végén

Egyikük volt egy meggyőző férfi banki ügyintéző, egy másikuk egy kedves hangú hölgy. Több olyan eset is adódott, amikor az volt a téma: ismeretlenek megkísérelték feltörni a számláját, cselekedjen azonnal! A csalók azt mondták a telefonban, hogy a pénz megóvása érdekében azt „biztonsági számlára” kell utalni, és bediktáltatták a sértettel a banki adatait.

Természetesen a rendőrség is folyamatosan felhívja a figyelmet a veszélyre, és hangsúlyozzák: a banki ügyintézők nem utasítanak telefonbeszélgetés közben utalásra! Ne adjunk ki személyes adatokat, kódokat, számlaadatokat.

Korunk fejlettsége pedig még inkább megnehezíti a helyzetet, nem is olyan régen azt olvastam: a csalók ma már akár ismerőseink, barátaink, hozzátartozóink hangját is képesek utánozni a mesterséges intelligencia segítségével.

Mi védhet meg bennünket? Hiába hangsúlyozzuk a veszélyt? Mégis napról-napra történnek esetek, köztük hajmeresztőek is. Nem beszélve arról, hogy mindannyian lehetünk sértettek. Mindenki potenciális áldozat.