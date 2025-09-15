2 órája
Drága hívások - Ne dőljünk be a csalóknak a vonal végén
Gombamód szaporodnak a csalások. Lassan nem telik el úgy egy nap, hogy ne jelenjen meg a rendőrség oldalán arról szóló hír, hogy telefonos csalók vertek át valakit vármegyénkből. Sajnos jó pár eset történt az utóbbi időben is, ezek többségében azonos volt a módszer. A csalók banki ügyintézőknek adták ki magukat a telefonban.
Az egyik ilyen történet volt, amikor egy asszony számlájáról 150 ezer forintot emeltek le a rafinált csalók. Merthogy igen, ketten voltak, és hogy ne keltsenek feltűnést. Ráadásul, hogy minél hitelesebbnek tűnjenek, egymásnak kapcsolgatták át a telefonvonalat, és a túlvégén lévő későbbi sértettet.
Csalók a vonal végén
Egyikük volt egy meggyőző férfi banki ügyintéző, egy másikuk egy kedves hangú hölgy. Több olyan eset is adódott, amikor az volt a téma: ismeretlenek megkísérelték feltörni a számláját, cselekedjen azonnal! A csalók azt mondták a telefonban, hogy a pénz megóvása érdekében azt „biztonsági számlára” kell utalni, és bediktáltatták a sértettel a banki adatait.
Természetesen a rendőrség is folyamatosan felhívja a figyelmet a veszélyre, és hangsúlyozzák: a banki ügyintézők nem utasítanak telefonbeszélgetés közben utalásra! Ne adjunk ki személyes adatokat, kódokat, számlaadatokat.
Korunk fejlettsége pedig még inkább megnehezíti a helyzetet, nem is olyan régen azt olvastam: a csalók ma már akár ismerőseink, barátaink, hozzátartozóink hangját is képesek utánozni a mesterséges intelligencia segítségével.
Mi védhet meg bennünket? Hiába hangsúlyozzuk a veszélyt? Mégis napról-napra történnek esetek, köztük hajmeresztőek is. Nem beszélve arról, hogy mindannyian lehetünk sértettek. Mindenki potenciális áldozat.