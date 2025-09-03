A múlt ismerete erőt adhat - családfakutatás az alapoktól

Családfakutatás segítséggel

Egy név, egy születési dátum vagy az elhalálozás dátuma már jó kiindulópont lehet

Anyakönyvi kivonatok, mikrofilmek és a technika is bevethető a kutatásba

Ki ne tette volna már fel magának a kérdést: honnan jövök, kik voltak az őseim, milyen életet éltek azok, akiknek köszönhetően ma itt vagyok? A családfakutatás nem csupán születési dátumok és nevek sorozata: egy igazi időutazás, amely során megérthetjük gyökereinket, és olyan történeteket fedezhetünk fel, amelyek nem egyszer az egész családot újra összekapcsolják.

A családfakutatás egy olyan élmény, amellyel megismerhetők gyökereink Fotó: Varga Henrietta

Családfakutatás? Hogyan?

- Az embereket ősidők óta foglalkoztatja a múlt feltárása. Van, akinek elég egy családi legenda vagy egy régi fénykép ahhoz, hogy felébressze benne a kíváncsiságot, másoknak pedig valódi kapaszkodót ad, ha tudják, honnan származnak. Egy családfa kirajzolása nemcsak adatgyűjtés, hanem identitásépítés is: erőt adhat a mindennapokban, és közelebb hozhat bennünket a családi hagyományainkhoz – kezdett bele Dávid.

- A kutatás első állomása mindig az otthon. Régi fényképek, képeslapok, levelek vagy akár egy már korábban megrajzolt családfa lehetnek a kiindulópontok. A legfontosabb azonban, hogy beszélgessünk idősebb hozzátartozóinkkal, hiszen olyan részleteket őrizhetnek, amelyeket semmilyen hivatalos dokumentum nem pótolhat. A temetőkben tett séta szintén meglepetéseket tartogathat: a sírkövek sokszor pontos adatokat adnak – tette hozzá.

Amikor a családi emlékek nem visznek tovább, elérkezik a levéltár ideje. Sopronban számtalan forrás áll rendelkezésre: anyakönyvek, illetőségi lapok, összeírások, végrendeletek, hagyatéki leltárak vagy épp adónyilvántartások. A kutatáshoz előzetes regisztráció szükséges, de a munkatársak mindenben segítenek eligazodni. Bár a családfát magunknak kell felkutatni, szakértői útmutatással sokkal könnyebbé válik a folyamat.

A kivonatokból olyan fontos dolgokat is megtudhatunk, mint hogy pontosan hány testvére volt hozzátartozónknak, őket hogy hívták, mikor és hol születtek Fotó: Varga Henrietta

- A jelenleg hatályos kutatási szabályzat szerint az 1895-ben bevezetett polgári születési anyakönyvi másodpéldányokban 110 év után, a házasságiakban 86 év után, a halottiakban pedig 30 év után lehet kutatni, de utóbbiak esetén a levéltár az 1980. évvel bezárólag őriz másodpéldányokat. Az 1827 és 1895 közötti egyházi anyakönyvi másodpéldányok korlátozás nélkül kutathatók. A levéltárak különleges jogszabályok alapján engedélyezhetnek kutatást a korlátozott időn belül is.