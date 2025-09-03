szeptember 3., szerda

Hilda névnap

2 órája

A múlt ismerete erőt adhat - családfakutatás az alapoktól

Címkék#családfa#levéltár#Sopron

A Kisalföld-podcast vendége volt Kelemen Dávid, a Soproni Levéltár munkatársa, akivel a családfa, családfatörténet kutatás rejtelmeiről beszélgettünk. Dávid nap mint nap segíti a családfa kutatókat eligazodni ebben a világban, most pedig lapunkkal is megosztotta tapasztalatait arról, hogyan érdemes elindulni ezen az izgalmas úton.

Varga Henrietta
  • Családfakutatás segítséggel
  • Egy név, egy születési dátum vagy az elhalálozás dátuma már jó kiindulópont lehet
  • Anyakönyvi kivonatok, mikrofilmek és a technika is bevethető a kutatásba

Ki ne tette volna már fel magának a kérdést: honnan jövök, kik voltak az őseim, milyen életet éltek azok, akiknek köszönhetően ma itt vagyok? A családfakutatás nem csupán születési dátumok és nevek sorozata: egy igazi időutazás, amely során megérthetjük gyökereinket, és olyan történeteket fedezhetünk fel, amelyek nem egyszer az egész családot újra összekapcsolják.

családfa
A családfakutatás egy olyan élmény, amellyel megismerhetők gyökereink Fotó: Varga Henrietta

Családfakutatás? Hogyan?

- Az embereket ősidők óta foglalkoztatja a múlt feltárása. Van, akinek elég egy családi legenda vagy egy régi fénykép ahhoz, hogy felébressze benne a kíváncsiságot, másoknak pedig valódi kapaszkodót ad, ha tudják, honnan származnak. Egy családfa kirajzolása nemcsak adatgyűjtés, hanem identitásépítés is: erőt adhat a mindennapokban, és közelebb hozhat bennünket a családi hagyományainkhoz – kezdett bele Dávid.

- A kutatás első állomása mindig az otthon. Régi fényképek, képeslapok, levelek vagy akár egy már korábban megrajzolt családfa lehetnek a kiindulópontok. A legfontosabb azonban, hogy beszélgessünk idősebb hozzátartozóinkkal, hiszen olyan részleteket őrizhetnek, amelyeket semmilyen hivatalos dokumentum nem pótolhat. A temetőkben tett séta szintén meglepetéseket tartogathat: a sírkövek sokszor pontos adatokat adnak – tette hozzá.

Amikor a családi emlékek nem visznek tovább, elérkezik a levéltár ideje. Sopronban számtalan forrás áll rendelkezésre: anyakönyvek, illetőségi lapok, összeírások, végrendeletek, hagyatéki leltárak vagy épp adónyilvántartások. A kutatáshoz előzetes regisztráció szükséges, de a munkatársak mindenben segítenek eligazodni. Bár a családfát magunknak kell felkutatni, szakértői útmutatással sokkal könnyebbé válik a folyamat.

A kivonatokból olyan fontos dolgokat is megtudhatunk, mint hogy pontosan hány testvére volt hozzátartozónknak, őket hogy hívták, mikor és hol születtek Fotó: Varga Henrietta 

- A jelenleg hatályos kutatási szabályzat szerint az 1895-ben bevezetett polgári születési anyakönyvi másodpéldányokban 110 év után, a házasságiakban 86 év után, a halottiakban pedig 30 év után lehet kutatni, de utóbbiak esetén a levéltár az 1980. évvel bezárólag őriz másodpéldányokat. Az 1827 és 1895 közötti egyházi anyakönyvi másodpéldányok korlátozás nélkül kutathatók. A levéltárak különleges jogszabályok alapján engedélyezhetnek kutatást a korlátozott időn belül is.

- Aki családfát kutat, előbb-utóbb szembesül a nehézségekkel is. A katolikus anyakönyveket például 1844-ig latinul vezették, de gyakran találkozhatunk német nyelvű vagy gót írással készült bejegyzésekkel is. Ráadásul előfordulnak hibák, hiányosságok, sőt félreírások. Ilyenkor a kutatónak kell különböző források összevetésével megtalálnia az igazságot. Nem egyszer derült ki, hogy egy anyakönyvben feltüntetett adat téves volt – például összekevertek két azonos nevű testvért – fűzte hozzá a szakember.

És mégis, éppen ezek a buktatók adják a kutatás szépségét. Kelemen Dávid egy megható történetet is felidézett: egy örökbefogadási iratból kiderült, hogy az édesanya mellett, annak testvérét is örökbe fogadták, bár erről nem volt információjuk. A dokumentumoknak köszönhetően azonban a két ág nyolcvan év után újra egymásra talált. Ilyenkor a múlt kutatása nemcsak emlékeket, hanem élő kapcsolatokat is teremt.

Akár mikrofilmen is kutatható családfánk, a Soproni Levéltárban működik mikrofilm olvasó, ami a kutatók számára kuriózum lehet Fotó: Varga Henrietta

A mikrofilmezés, majd legújabban a digitalizáció új távlatokat nyitott, hiszen ma már otthonról, számítógép előtt ülve is elmélyülhetünk az anyakönyvek világában. A legismertebb internetes oldalak a FamilySearch, az AdatbázisokOnline és a Matricula. Ám a kényelem ára a pontatlanság. A hibás indexelések és félreolvasások miatt mindig érdemes visszatérni az eredeti forrásokhoz. Az internet tehát kiváló segítség, de nem helyettesíti a levéltár polcain őrzött dokumentumokat - hangzott a jó tanács.

Meddig tart egy családfakutatás? - tettük fel a kérdést.

- Az ideje nagyban függ attól, milyen célt tűzünk ki. Egy egyszerű családfa akár néhány hónap alatt elkészülhet, míg egy részletes, több ezer nevet tartalmazó családtörténet akár évtizedekig is kutatható. A legtöbb nem nemesi származású család esetében a 18. század elejéig, közepéig lehet visszanyúlni, de még ez is hatalmas eredmény, ha belegondolunk, mennyi generációt ölel fel – hangzott a válasz.

A legfontosabb tanács talán mégis az, hogy megbecsüljük, amit már most birtoklunk. A családi fényképeket, leveleket, dokumentumokat érdemes rendszerezni és azonosítani, amíg még van, aki felismeri a rajtuk szereplőket. Az idős rokonok kikérdezése pedig pótolhatatlan: amit ma nem kérdezünk meg, holnapra örökre elveszhet.

 

kisalfold.hu podcast

