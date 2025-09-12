szeptember 12., péntek

Örömtánc a 15 éves Mosonmagyaróvári Country Klubban - fotók

Címkék#zene#Tóth Tibor#Mosonmagyaróvári Country Klub#rendezvény

Fennállása 15. évét ünnepelte a Mosonmagyaróvári Country Klub. Marczinkó Lajosné álma nyomán, Tóth Tibor művészeti vezetésével egy összetartó közösség jött létre, közös szenvedéllyel a country tánc iránt.

Mészely Réka

A Mosonmagyaróvári Country Klub idén egy különleges mérföldkőhöz érkezett: a lelkes közösség immár 15 éve ápolja és népszerűsíti a country zene és tánc hagyományait a városban és a térségben. A klub fennállása óta számtalan rendezvényen, civil napon és közösségi eseményen mutatta meg, milyen örömöt jelent a közös tánc és a zenéhez kötődő életérzés.

A country klub fennállása 15. évét ünnepelte
Fotó: Mészely Réka

A country szeretete hozta össze őket

Az elmúlt másfél évtizedben a klub nemcsak szórakozást nyújtott, hanem összekovácsolta a tagokat és a közönséget, hozzájárultak a kulturális élet sokszínűségéhez, és mindig jókedvet, vidámságot vittek a mosonmagyaróvári rendezvényekbe.

Az ünnepi évforduló alkalmat adott arra is, hogy az egykori és mai tagok visszatekintsenek az együtt megtett útra, felelevenítsék a legszebb pillanatokat, és új terveket szőjenek a jövőre. A Mosonmagyaróvári Country Klub 15 év után is bizonyítja: a közös szenvedély, a tánc és a zene szeretete valódi közösséget teremt.

Örömtánc a 15 éves Mosonmagyaróvári Country Klubban

Fotók: Mészely Réka

A Margaréta klub egykori vezetője, Marczinkó Lajosné álma nyomán született meg a tánccsoport. Az ügy mellé állt táncoktatóként Tóth Tibor. 

– Jelenleg 17 tagú a klub: jönnek újak is, és természetesen várjuk még azokat, akik szívesen táncolnának a csoportban. Nem szükséges előzetes tánctudás. Hetente keddenként este 6 órától a Széchenyi tükörteremben próbálunk. Mindig tanulunk új lépéseket. Zömével nyugdíjasok vagyunk, de aktív dolgozók táncolnak velünk – avatott be Marczinkó Lajosné. 

A klub a város és környéke rendezvényeit színesíti: az elmúlt hetekben léptek fel Ásványrárón, Lipóton, szombaton pedig a Báger-tónál szórakoztatnak. 

Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alelnökeként köszöntötte az összetartó, örömtáncot járó csapatot, és ajándékokkal is készült. Staár Katalin önkormányzati képviselő is arról beszélt, mindig örömmel tekinti meg a szívéhez közel álló csoport fellépéseit. Tóth Tibor kiemelte: "Ha megszólal a zene, már az feldobja az embert!"

Nos a zene megszólalt, és azonnal táncra is perdültek, ezzel vidámságot hozva a 15. születésnapra. 

 

