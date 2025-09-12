27 perce
Örömtánc a 15 éves Mosonmagyaróvári Country Klubban - fotók
Fennállása 15. évét ünnepelte a Mosonmagyaróvári Country Klub. Marczinkó Lajosné álma nyomán, Tóth Tibor művészeti vezetésével egy összetartó közösség jött létre, közös szenvedéllyel a country tánc iránt.
A Mosonmagyaróvári Country Klub idén egy különleges mérföldkőhöz érkezett: a lelkes közösség immár 15 éve ápolja és népszerűsíti a country zene és tánc hagyományait a városban és a térségben. A klub fennállása óta számtalan rendezvényen, civil napon és közösségi eseményen mutatta meg, milyen örömöt jelent a közös tánc és a zenéhez kötődő életérzés.
A country szeretete hozta össze őket
Az elmúlt másfél évtizedben a klub nemcsak szórakozást nyújtott, hanem összekovácsolta a tagokat és a közönséget, hozzájárultak a kulturális élet sokszínűségéhez, és mindig jókedvet, vidámságot vittek a mosonmagyaróvári rendezvényekbe.
Az ünnepi évforduló alkalmat adott arra is, hogy az egykori és mai tagok visszatekintsenek az együtt megtett útra, felelevenítsék a legszebb pillanatokat, és új terveket szőjenek a jövőre. A Mosonmagyaróvári Country Klub 15 év után is bizonyítja: a közös szenvedély, a tánc és a zene szeretete valódi közösséget teremt.
Örömtánc a 15 éves Mosonmagyaróvári Country KlubbanFotók: Mészely Réka
A Margaréta klub egykori vezetője, Marczinkó Lajosné álma nyomán született meg a tánccsoport. Az ügy mellé állt táncoktatóként Tóth Tibor.
– Jelenleg 17 tagú a klub: jönnek újak is, és természetesen várjuk még azokat, akik szívesen táncolnának a csoportban. Nem szükséges előzetes tánctudás. Hetente keddenként este 6 órától a Széchenyi tükörteremben próbálunk. Mindig tanulunk új lépéseket. Zömével nyugdíjasok vagyunk, de aktív dolgozók táncolnak velünk – avatott be Marczinkó Lajosné.
A klub a város és környéke rendezvényeit színesíti: az elmúlt hetekben léptek fel Ásványrárón, Lipóton, szombaton pedig a Báger-tónál szórakoztatnak.
Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alelnökeként köszöntötte az összetartó, örömtáncot járó csapatot, és ajándékokkal is készült. Staár Katalin önkormányzati képviselő is arról beszélt, mindig örömmel tekinti meg a szívéhez közel álló csoport fellépéseit. Tóth Tibor kiemelte: "Ha megszólal a zene, már az feldobja az embert!"
Nos a zene megszólalt, és azonnal táncra is perdültek, ezzel vidámságot hozva a 15. születésnapra.