Örömtánc a 15 éves Mosonmagyaróvári Country Klubban - fotók

A Mosonmagyaróvári Country Klub idén egy különleges mérföldkőhöz érkezett: a lelkes közösség immár 15 éve ápolja és népszerűsíti a country zene és tánc hagyományait a városban és a térségben. A klub fennállása óta számtalan rendezvényen, civil napon és közösségi eseményen mutatta meg, milyen örömöt jelent a közös tánc és a zenéhez kötődő életérzés.

A country klub fennállása 15. évét ünnepelte

Fotó: Mészely Réka

A country szeretete hozta össze őket

Az elmúlt másfél évtizedben a klub nemcsak szórakozást nyújtott, hanem összekovácsolta a tagokat és a közönséget, hozzájárultak a kulturális élet sokszínűségéhez, és mindig jókedvet, vidámságot vittek a mosonmagyaróvári rendezvényekbe.

Az ünnepi évforduló alkalmat adott arra is, hogy az egykori és mai tagok visszatekintsenek az együtt megtett útra, felelevenítsék a legszebb pillanatokat, és új terveket szőjenek a jövőre. A Mosonmagyaróvári Country Klub 15 év után is bizonyítja: a közös szenvedély, a tánc és a zene szeretete valódi közösséget teremt.