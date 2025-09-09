szeptember 9., kedd

Kiemelt beszállítók a hazai termékekért

25 perce

19. Coop Rally kisalföldi szakasza - Rábapatonán, Lipóton és Téten állomásoztak a versenyzők

Címkék#üzlet#Rábapatona#Tét#Tutti#Lipóti Pékség#Coop Rally#Lipót#élelmiszer#állomás

A Coop Rally 2025-ben is útnak indul a hazai termékekért. A Coop Gazdasági Csoport ráadásul idén ünnepli megalapításának harminc éves jubileumát.

Kisalföld.hu

A kedden kezdődött szakmai program idei útvonalával immár tizenkilencedik éve írja rendületlenül saját, és minőségi hazai termékeink történetét. Ezidő alatt 151 vállalkozás tevékenységét és innovációit mutatta be a Coop Rally. Idén Nyugat-Magyarország kiemelt élelmiszergyártóit és Coop tagvállalkozásait látogatják meg a rally versenyzői. Az első napon a dunaharaszti Coca-Cola gyárának rajtja után azonnal Győr-Moson-Sopron felé vették a csapatok az irányt.

Coop
19. Coop Rally második megállója Rábapatonán volt a Tutti székházánál. Fotó: Csapó Balázs

Világszínvonalú magyar termékek

A 19. Coop Rally mezőnye 11 óra után futott be a TUTTI Élelmiszeripari Kft. rábapatonai székhelyére, ahol a vállalat és a sajtó képviselői várták a versenyzőket. Na meg néhány megoldandó feladat: először a TUTTI termékeit kellett kihorgászniuk a tóból, majd egy kvízt kellett kitölteniük időre.

A rally küldetése az alapítása óta változatlan: ráirányítani a figyelmet a kiváló minőségű magyar élelmiszerekre. Ebben a COOP élen jár, hiszen 16 ezer dolgozójával és 2100 üzletével megkerülhetetlen szereplője a magyar élelmiszer-kereskedelemnek.

Rábapatonára érkezett Coop Rally

Fotók: Csapó Balázs

Nem véletlenül lett a TUTTI a Coop Rally egyik állomása. A negyven éve alapított vállalkozás kis garázscégből fejlődött nemzetközileg elismert, világszínvonalú termékeket gyártó vállalattá. A hazai élelmiszeráruházakban megtalálható 150 terméke mellett 60 országba exportál, és a hagyományos élelmiszerek mellett betört a táplálékkiegészítők piacára is, amelyek ma már a forgalmuk közel felét adják. „Büszke vagyok rá, hogy a COOP Rallyn való részvétellel felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy Magyarországon is sok világszínvonalú, exportképes termék van”, mondta Prohászka Andrea.

Tállai András miniszterhelyettes, élelmiszergazdaságért felelős helyettes államtitkár, balra, Tóth Péter, a Lipóti Pékség tulajdonosa, jobbra Tóth László, a Co-op Hungary Zrt. igazgatóságának tagja. Fotó: COOP RALLY

Megálló a Coop egyik legnagyobb beszállítójánál Lipóton

A 19. Coop Rally második helyszíne Győr-Moson-Sopronban a Lipóti Pékség volt. Tóth László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának tagja kiemelte: az üzletlánc és a Lipóti Pékség között 2005 óta áll fenn az üzleti kapcsolat.

– 1980-ban a COOP elődjénél, az Áfésznál volt az első munkahelyem. Még amikor kis pékség voltunk, akkor is kapcsolatban álltunk az üzletlánccal. Aztán évről évre fejlődtünk: mára 900 COOP boltba szállítunk napi szinten, ez éves szinten nyolcmilliárdos forgalmat jelent, mára mi lettünk a legnagyobb beszállítók – fogalmazott érdeklődésünkre Tóth Péter, a Lipóti Pékség tulajdonosa, megjegyezve, hogy komoly tartalékok vannak a COOP és a pékség közötti kapcsolatban országszinten. Célként tűzték ki, hogy Magyarország mind a 3200 településén elérhetőek legyenek a lipóti termékek: ez a mai technológiának, a félkészre sütött, fagyasztott termékcsaládnak és a hatvani gyárnak köszönhetően elérhető.

19. Coop Rally kisalföldi szakasza - 3. állomás Téten

Fotók: Molcsányi Máté

Téten a Coop szuperboltja

Kedden délután harmadik állomásához, Tétre is megérkezett a 19. Coop Rally, ahol a szolnoki székhelyű COOP Szolnok Zrt. A jogelőd vállalkozások működését is figyelembe véve - fennállásának immáron 80. évét ünneplő cég mutatkozott be. - Ma 10 megyében 147 élelmiszerboltot, 8 szakboltot és 2 sütőüzemet működtetnek. A Magyar Falu programban 29 üzlet megújítását valósította meg a cég, új szolgáltatásként pedig közösségi tereket hozott létre, bevezette a postai szolgáltatásokat, egyes boltokban a gyógyszerforgalmazást is. Folyamatosan bővíti a Coop Szuper Plusz kategóriába sorolt üzletei körét is, a legmagasabb szolgáltatási és technológiai kategóriában jelenleg már 17 bolt működik - emelte ki Fekete Tibor, a Coop Szolnok Zrt. vezérigazgatója.

  • Az idei Coop Rally rendezvény állomásaként szolgáló téti Coop Szuper Plusz pedig az Év boltja versenyben elnyerte a NÉBIH Helyi Termék Különdíját is még 2020-ban.  

 

