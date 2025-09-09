19. Coop Rally kisalföldi szakasza - Rábapatonán, Lipóton és Téten állomásoztak a versenyzők

A kedden kezdődött szakmai program idei útvonalával immár tizenkilencedik éve írja rendületlenül saját, és minőségi hazai termékeink történetét. Ezidő alatt 151 vállalkozás tevékenységét és innovációit mutatta be a Coop Rally. Idén Nyugat-Magyarország kiemelt élelmiszergyártóit és Coop tagvállalkozásait látogatják meg a rally versenyzői. Az első napon a dunaharaszti Coca-Cola gyárának rajtja után azonnal Győr-Moson-Sopron felé vették a csapatok az irányt.

19. Coop Rally második megállója Rábapatonán volt a Tutti székházánál. Fotó: Csapó Balázs

Világszínvonalú magyar termékek

A 19. Coop Rally mezőnye 11 óra után futott be a TUTTI Élelmiszeripari Kft. rábapatonai székhelyére, ahol a vállalat és a sajtó képviselői várták a versenyzőket. Na meg néhány megoldandó feladat: először a TUTTI termékeit kellett kihorgászniuk a tóból, majd egy kvízt kellett kitölteniük időre.

A rally küldetése az alapítása óta változatlan: ráirányítani a figyelmet a kiváló minőségű magyar élelmiszerekre. Ebben a COOP élen jár, hiszen 16 ezer dolgozójával és 2100 üzletével megkerülhetetlen szereplője a magyar élelmiszer-kereskedelemnek.