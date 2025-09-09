Civil sajtóreggeli: mozgalmas hét vége elé néz Mosonmagyaróvár

Másodszor adott otthont a Magyar utcai Lipóti pékség civil sajtóreggelinek Mosonmagyaróváron a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség szervezésében.

Civil szervezetek ismertették leendő programjaikat a keddi találkozón

Fotó: Mészely Réka

Civil pályázatoktól a programokig

Iváncsics János, a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetője, mosonmagyaróvári civil tanácsnok felhívta a figyelmet, hogy megjelent a Városi Civil Alap pályázat, és hamarosan a Nemzeti Együttműködési Alap összevont és egyszerűsített pályázatai is megnyílnak. Az elmúlt három évben mosonmagyaróvári civil szervezetek mintegy 200 millió forintot nyertek e pályázatokon, a szakember szerint ez jó eredmény, de még buzdított a pályázásra, melyhez a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársai is segítséget nyújtanak.

A civil sajtóreggelin jelenlevő egyesületek közeljövő programjait ismertették. Tolnai Imréné, a Nők a Városért Egyesület nevében invitálta az érdeklődőket az október 5-ei hídsétára, melynek keretében a mellrák elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet. A Monarchia kávézótól a Mofém Fúvósegyesület felvezetésével induló sétát a Flesch Központnál kulturális program színesíti.

Mandl Andrásné, az Ipartelepi Lakosok Egyesülete elnökségi tagja kiemelte: szombaton 9-13 óra között a Fekete-iskolában szervezik meg ötödször az Ipartelepi Kultúrpiacot, ahol a városrészi vagy innen elszármazott alkotók mutatkoznak be. Iváncsics János hozzáfűzte: a Városrészek csatáját az egyesület nyerte, és a pénznyereményből egy közösségi teret hoznak létre.

Hét végén a mosonmagyaróvári Rotary klub fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli – vette át a szót Galgóczy Béla, a klub soros elnöke, aki további jótékonysági programjaikról is beszámolt. Így többek között arról, hogy a zeneiskolát hangszervásárlással kívánják segíteni és a középiskolásoknak is egy innovatív projekttel készülnek.

Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség nevében szintén több programra hívta fel a figyelmet: szombaton a Báger-tónál jótékonysági családi napot szerveznek a Reménység Autisztikus Sérültekért Alapítványnak, amihez futóverseny is kapcsolódik. Szeptember 22-én 16 órakor a Flesch Központban civil kerekasztalt tartanak, érdekes témával: a városközponti parkolásról beszél majd Darázs Norbert önkormányzati képviselő. Október 4-én a huszonhatodik Mosonmagyaróvári Civil Napra készülnek, díjátadóval, október 7-én jótékonysági estre a családok Átmeneti Otthona javára a Fehér Lóban, október 24-26-án pedig amatőr színjátszó találkozóra a Flesch Központban.