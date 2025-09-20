szeptember 20., szombat

Friderika névnap

28°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megbeszélés

1 órája

Civil Kerekasztal Mosonmagyaróváron: a Városközponti parkolásról is tájékoztatnak

Címkék#Mosonmagyaróvári Civil Szövetség#téma#civil kerekasztal#városközponti rend#önkormányzat

A helyi önkormányzat a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel együttműködve összehívja hétfőn délután 4 órakor a Mosonmagyaróvári Civil Kerekasztalt. A civil ügyek mellett kiemelt téma még a Városközponti tervezett parkolás rendről is a tájékoztató.

Mészely Réka

Mosonmagyaróvár önkormányzata a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel civil kerekasztalt szervez szeptember 22-én, hétfőn 16 órakor a Flesch Károly Kulturális Központ klubtermében.  

A civil kerekasztal keretében a Városközponti parkolás is téma lesz
A civil kerekasztal keretében a Városközponti  parkolás is téma lesz
Fotó: Kerekes István

A Civil Kerekasztal napirendje

Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alelnök moderálásában Patonai Gábor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnökének köszöntője után Darázs Norbert önkormányzati képviselő

a Városközponti tervezett parkolási rendről tájékoztat, megosztva az érveket és ellenérveket. Vidra Beáta, szakmai koordinátor bemutatja a mosonmagyaróvári Új Esély Központot. Megismerhetjük Mosonmagyaróvár önkormányzatának sportreferensét, Bodó Balázst. Dr. Iváncsics János civil tanácsnok aktuális civil ügyekről számol be, míg Regner Márta és Vágusz Erna, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársai az aktuális civil pályázatokat részletezik. Nagy Sándor  a XXVI. Mosonmagyaróvár Civil Napról nyújt felvilágosítást. Egyéb ügyek, bejelentések, rendezvények is szóba kerülnek. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu