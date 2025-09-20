Civil Kerekasztal Mosonmagyaróváron: a Városközponti parkolásról is tájékoztatnak

Mosonmagyaróvár önkormányzata a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel civil kerekasztalt szervez szeptember 22-én, hétfőn 16 órakor a Flesch Károly Kulturális Központ klubtermében.

A civil kerekasztal keretében a Városközponti parkolás is téma lesz

Fotó: Kerekes István

A Civil Kerekasztal napirendje

Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alelnök moderálásában Patonai Gábor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnökének köszöntője után Darázs Norbert önkormányzati képviselő

a Városközponti tervezett parkolási rendről tájékoztat, megosztva az érveket és ellenérveket. Vidra Beáta, szakmai koordinátor bemutatja a mosonmagyaróvári Új Esély Központot. Megismerhetjük Mosonmagyaróvár önkormányzatának sportreferensét, Bodó Balázst. Dr. Iváncsics János civil tanácsnok aktuális civil ügyekről számol be, míg Regner Márta és Vágusz Erna, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársai az aktuális civil pályázatokat részletezik. Nagy Sándor a XXVI. Mosonmagyaróvár Civil Napról nyújt felvilágosítást. Egyéb ügyek, bejelentések, rendezvények is szóba kerülnek.