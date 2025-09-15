szeptember 15., hétfő

Szüreti Napok

54 perce

Charlie koncertjével ért véget a Soproni Szüreti Napok - galéria

Címkék#Szüreti Napok#Charlie#Sopron

Igazi zenei csemegével zárult az idei Soproni Szüreti Napok: a háromnapos rendezvénysorozatot Charlie nagykoncertje koronázta meg. A közönség olyan felejthetetlen slágereket hallhatott tőle, mint a Jég dupla whiskyvel vagy az Az légy, aki vagy!, amelyek együtt éneklésre hívták a lelkes hallgatóságot.

Varga Henrietta

Az elmúlt napokban az Erzsébet-kertben található Zenepavilon és a színpad folyamatosan élettel telt meg, hiszen egymást váltották a jobbnál jobb fellépők, színes programot kínálva minden korosztálynak. 

Fotó: Rombai Péter

A szervezők nagy örömére idén is rengetegen látogattak ki a szüreti forgatagba, amely a gasztronómiai élményeket a kulturális programokkal ötvözte.

Akik részt vettek az eseményen, nemcsak a finom borok és ételek miatt emlékezhetnek majd szívesen vissza, hanem a felejthetetlen koncertek és a közös élmények miatt is. Biztosra vehető, hogy a Soproni Szüreti Napok idén is méltó módon hozta össze a várost és a környékbeli közösségeket, tovább erősítve Sopron kulturális hagyományait.

Az eseményen készült további fotókat itt tekintheti meg:

Charlie koncertjével ért véget a Soproni Szüreti Napok

Fotók: Rombai Péter

 

 

