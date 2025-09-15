Charlie koncertjével ért véget a Soproni Szüreti Napok - galéria

Az elmúlt napokban az Erzsébet-kertben található Zenepavilon és a színpad folyamatosan élettel telt meg, hiszen egymást váltották a jobbnál jobb fellépők, színes programot kínálva minden korosztálynak.

Fotó: Rombai Péter

A szervezők nagy örömére idén is rengetegen látogattak ki a szüreti forgatagba, amely a gasztronómiai élményeket a kulturális programokkal ötvözte.

Akik részt vettek az eseményen, nemcsak a finom borok és ételek miatt emlékezhetnek majd szívesen vissza, hanem a felejthetetlen koncertek és a közös élmények miatt is. Biztosra vehető, hogy a Soproni Szüreti Napok idén is méltó módon hozta össze a várost és a környékbeli közösségeket, tovább erősítve Sopron kulturális hagyományait.

Az eseményen készült további fotókat itt tekintheti meg: