1 órája
Charlie koncertjével ért véget a Soproni Szüreti Napok - galéria
Igazi zenei csemegével zárult az idei Soproni Szüreti Napok: a háromnapos rendezvénysorozatot Charlie nagykoncertje koronázta meg. A közönség olyan felejthetetlen slágereket hallhatott tőle, mint a Jég dupla whiskyvel vagy az Az légy, aki vagy!, amelyek együtt éneklésre hívták a lelkes hallgatóságot.
Az elmúlt napokban az Erzsébet-kertben található Zenepavilon és a színpad folyamatosan élettel telt meg, hiszen egymást váltották a jobbnál jobb fellépők, színes programot kínálva minden korosztálynak.
A szervezők nagy örömére idén is rengetegen látogattak ki a szüreti forgatagba, amely a gasztronómiai élményeket a kulturális programokkal ötvözte.
Akik részt vettek az eseményen, nemcsak a finom borok és ételek miatt emlékezhetnek majd szívesen vissza, hanem a felejthetetlen koncertek és a közös élmények miatt is. Biztosra vehető, hogy a Soproni Szüreti Napok idén is méltó módon hozta össze a várost és a környékbeli közösségeket, tovább erősítve Sopron kulturális hagyományait.
Az eseményen készült további fotókat itt tekintheti meg:
Charlie koncertjével ért véget a Soproni Szüreti NapokFotók: Rombai Péter