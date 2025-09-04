Hírességek harca – miért rajongunk a celebrealitykért?

De vajon miért vonz minket ennyire a celebek versengése? - tettem fel magamnak a kérdést az első adásokat nézve, miközben én magam is jókat derülök a hol sete, hol karakán, hol pedig a kicsit provokálóbb játékosokon. Azt gondolom, hogy ennek több oka is van.

Melyik celeb mennyire ügyes, szimpatikus vagy épp mennyire „sok”?

Fotó: Shuterstock

Celebreality

Egyrészt, a hírességeket megszoktuk a reflektorfényben, de ott mindig kontrollált, megkomponált oldalukat látjuk: díszben a vörös szőnyegen, interjúban kimérten nyilatkozva, vagy a közösségi médiában gondosan beállított fotókon. Egy realityverseny azonban lerántja róluk a "leplet". Itt izzadnak, hibáznak, néha bosszankodnak vagy épp sírnak. Egyszóval emberközelivé válnak, és ettől egyszerre esendőnek és szerethetőnek tűnnek.

Másrészt ezek a műsorok közösségi élményt teremtenek.

Nem csak azt nézzük, ki nyer, hanem közben mi magunk is választunk kedvencet, szurkolunk, vitázunk. A hétköznapokban ritkán adódik alkalom ilyen „táborokra szakadni”, itt viszont játékos formában átélhetjük a verseny izgalmát és a családunkkal, barátainkkal, kollégáinkkal kitárgyalhatjuk az eredményeket.

És végül ott a voyeur-élmény, azaz szeretjük látni, hogyan birkóznak meg a celebek olyan helyzetekkel, amikkel mi talán sosem találkozunk, legyen az extrém fizikai próba vagy a túlélés egy zord környezetben. Így egy kicsit helyettünk is kalandoznak, miközben mi kényelmesen, a kanapéról izgulhatunk.

Valójában tehát ezek a műsorok egyszerre szórakoztatnak, emberközelivé teszik a hírességeket, és közösségi beszédtémát adnak. Talán pont ezért nehéz nekik ellenállni: mert bennük a celebek végre nem csak sztárok, hanem játékosok, és mi velük együtt játszhatunk.

