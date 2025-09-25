4 órája
121 éves kincs került elő a csornai padlásról, már a múzeumban őrzik
Ipartörténeti emlékkel gazdagodott a csornai múzeum, az intézménybe került a helyi iparosok céhes korsója. Remete László talált rá dédapja hagyatékára egy poros padlásra. A céhes korsót Wörner József kötélverő mester őrizte.
Ipartörténeti emlékkel gazdagodott a csornai múzeum. A gyűjteménybe került ugyanis az 1880-ban alakult "Vegyes társulat", azaz az iparosokat tömörítő szervezet 1904-es "céhes korsója". A társulat első elnökének dédunokája, Remete László ajánlotta fel az intézménynek azzal a megfontolással, hogy őseik, a régi csornai iparosok neve így még sokáig fennmaradhat.
Múzeumba került a korsó
– Anyai nagyanyám ősei, a Wörnerek Mária Terézia idején érkeztek Magyarországra, Csornára német földről. Iparoscsalád volt, a dédapám kötélverőmesterként tevékenykedett a mai Béke utcában-idézte elődeit Remete László. – Nagyszüleim régen eladták már a telket, melynek első részén a kötélverő műhely állt, hátul pedig a lakóház. Nagyanyám viszont gyakran emlegette, hogy az édesapja a ház padlásán rejtette el a céhes korsót annak idején. Az 1970-es évek elején az új tulajdonostól engedélyt kértem, hogy körül nézhessek a padláson. Úgy volt, ahogy azt nagyanyám mesélte, a rengeteg ott maradt kötél között megtaláltam a korsó. Nagyon megörültem neki, mert számomra is fontos, hogy a múlt emlékeit megőrizzük. A húgommal úgy egyeztünk meg, hogy egy évig én őrzöm, aztán ő, és megint én. Így is ment évtizedeken át, majd a húgomék elköltöztek Csornáról és a korsó rám maradt. A családunkban nincs senki, aki értékelné ezeket az emlékeket, ezért úgy döntöttünk, felajánljuk a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának. A vezetőjük, Szalay Balázs azonban azt javasolta, hasznosabb lenne, ha a múzeumba kerülne a korsó. Megfogadtuk a tanácsát és az intézménynek adtuk át. Őseink emlékére, hálából mindenért.
121 éves kincs került elő
A korsó felirata: "1904 készült. Ezen korsó a vegyes Társaság részére. Isten iltese az egisz Társaságot, hogy mindinkább gyarapodjunk. Isten velünk!”
Az edényen körben a különböző mesterségek jelvényei láthatók. Középen a társulat elnökének, céhmesterének, Wörner József kötélverő mester tiszteletére a kötéldarab. Következik a
- gyalu,
- a fejsze,
- a kalapács,
- a dézsa,
- a mézesbáb, a cipő, a téglatest, ágykeret vagy vonókés. Van egy-kettő jelkép, amit nem lehet felismerni, illetve melyek több szakmát is megjeleníthetnek.
Céhes korsó került elő
A múzeum szívesen fogadta a felajánlást, mivel a város ipartörténetének fontos tanúja a korsó. A gyűjteményben úgy helyezik majd el, hogy a közönség számára is hirdethesse a "tisztes ipar" múltját. Az intézmény munkatársai megállapították, hogy a céhkorsó néven ismert edénytípus késői változata ez a kiöntőcsöves kancsó, melynek rátétmintái és karcolt felirata is a céhes idők ivóedényeit idézik. A húzott fület a kancsó hasán három ujjbenyomással rögzítették, díszítették. A fazekaszöld máz már a fazekasműhelyben, az égetés során veszítette el zöld színét, illetve foltosodott meg, ez voltaképpen egy mázazási, égetési hiba gyakori eredménye.
Céhes idők jártak egykoron
Tanainé Városi Ágnes, a győri Rómer-múzeum főmuzeológusa elmondta, hogy a vegyes társaságok érdekvédelmi szervezetek voltak, melyekbe a kisebb létszámú mesterségek képviselői tömörültek. A szakember kifejtette, hogy a céhes időkben a céhkorsó vagy céhkancsó általános tárgy volt. A módosabb céhek díszes edényeket, poharakat készíttettek maguknak, akár ezüstből is. A közösen fogyasztott ital a tagok összetartozását jelképezte. A céhek megszűnése után ezeket a társaságokat a hagyomány tartotta egyben, hiszen a céhes hagyományokat szerették volna továbbéltetni. A tagság itt már nem volt kötelező.
Remete László a nagyanyjától hallott történetek közül elmesélte, hogy az iparosok rendszeresen összejöttek és a mintegy tíz literes korsót megtöltötték borral és amíg tartott, beszélgettek. Ha fogytán volt az ital, de még nem akartak asztalt bontani, újratöltötték a kancsót.
Szalay Balázs a Vegyes társulat történetéről egy 1925 augusztusában a Sopronvármegye című lapban megjelent újságcikk segítségével számolt be. Ekkor ünnepelték a társulat újraalapításának huszonötödik évfordulóját. Azaz 1880 és 1990 között lehetett egy kis szünet a társulat működésében. Ebben olvasható, hogy a vegyes társulat "egy szép hagyomány a múltból, emlék arra az időre, amikor még a magyar iparos osztály céhekben tömörülve olyan tökéletes autonómiát élvezett a maga ügyei intézésében, hogy állam volt az államban. A modern állami közigazgatás elkövetkezésének idejében 1885-ben az új ipartörvény megszüntette a céheket, hogy helyet kapjanak az ipartestületek, amelyeknek keretében egy tető alatt meg kell férni az összes ipari foglalkozásoknak, ellentétben a régi céhrendszerrel, amelyben külön tömörültek foglalkozások szerint az iparosok.
A népesebb foglalkozási ágak külön-külön alkottak céheket, míg azok az iparosok, akik egy helyen csak kisebb számban laktak, vegyes céh elnevezés alatt közösen tömörültek. A vegyes céh tagjai rendszerint a fazekasok, kötelesek, ácsok, bábsütők, cserepesek, asztalosok, festők, kádárok, esztergályosok és kisebb helyen még a cipészek és lakatosok sorából került ki, mert a csizmadia céh a cipészeket és a kovács céh a lakatosokat nem vette maga közé, mivel alsóbbrendű mesterségnek tartotta azokat.
A céhek megszűnése fájdalmas érzéseket váltott ki azok tagjaiból, fájt elhagyni azokat az évszázados ütött-kopott, de emlékekben gazdag zászlókat, amelyek alatt a céh tagjai ünnepélyekre vonultak. Azután meg mi történjék a díszesen faragott céhládákkal, jelvényekkel, pecsétekkel és kutyabőrökből kötött fóliánsokkal, amelyek büszkeségei voltak a céheknek? Hát így született meg a gondolat sok céhben, hogy társadalmi egyesületként újra alakuljon, amelynek célja ápolni a múltak emlékét és megőrizni az utókor számára a céhek romantikáját. Így alakult meg Csornán is 1880-ban a vegyes társulat, amely a legrégibb céhnek, a vegyes céhnek reprezentatív képviselője napjainkban is."
A jubileumi ünnepségről is beszámolt a cikk. A program azzal kezdődött, hogy a vegyes társulat tagjai a templomba misén vettek részt, majd az Őrangyal-temetőben megkoszorúzták Wörner József köteles-mester sírját, aki annak idején kezdeményezte az újraalakulást, és aki egyfolytában 17 évig volt az egyesület elnöke. A sírnál Molnár András köteles-mester, a mostani elnök mondott szép emlékbeszédet. Ezután a résztvevők Horváth Imre vendéglőjébe vonultak, ahol díszközgyűlést tartottak.
"Az elnök megnyitó szavaiban emelkedett tónusban áldozott a 300 éves múltnak, amelynek kegyelettel őrzik emlékét. Majd ebéd következett, amelynek során Jakab Károly titkár a fiatal generáció nevében tett fogadalmat, hogy a hagyományokat hűen és becsületesen fogják megőrizni és továbbadni az őket majdan felváltó utódoknak. A díszközgyűlés alatt az elnök előtt az asztalon volt a régi kis pajzs alakú céhjelvény, amellyel a gyűlések összehívása történt. A fatáblácskát a vegyes céh tagjainak foglalkozását jelző különféle szerszám csoportok ráfestése díszíti. Olvasható rajta az évszám, amikor készült: 1673. Ugyancsak az asztalon volt egy régi céhjegyzőkönyv, amelynek címlapját iniciálékkal díszítve 1799-ben írták. Az első oldalakat német, majd magyar szövegben az esküminta foglalja el. Szól pedig ez az eredeti ortográfiában a következőképpen:
Hütöső Levül ÉN N. N. ESKÜSZÖM a mái napon, hogy az Csornai N. N. Bötsületes Czéhben akarom adni magamat és úgy is akarom tartani minden Bötsületes rend tartását az, mint illik Bötsületes Mester Embernek. Főkíppen fogadom aztot, hogy ha látok, vagy hallok, a ki az Bötsületes Nemes Czéh ellen volna, a vagy Mester Társam ellen, minden szorgalmatossággal az Bötsületes Nemes Czéhben be fogom jelenteni. Főkíppen azt is fogadom, kárt nem is akarok tenni semmi féle Mester Társamnak. Úgy segéljen az fölséges Isten és az boldogságos Szűz Mária és az minden szentek és azt szent evangélium!
Már az eskünek e szövegén is érezni lehet, hogy német fordításból készült, mint ahogyan 1847. decemberig egyetlenegy magyar nyelvű bejegyzés sem fordul elő a jegyzőkönyvben és azután is 1868-ig csak elvétve. Mi lehet az oka annak, hogy a színmagyar Csornán az iparosság hivatalos nyelve a múlt századokban német volt? Erre a kérdésre a választ az a körülmény adja meg, hogy Csorna nem volt nemes község, hanem lakossága részben az Esterházy hercegek, részben a premontreiek zsellére volt. A zsellér gyerekek nem választhattak a maguk akarata szerint életpályát, mert ebben a tekintetben is a földesurak rendelkeztek. Azok a földművelésben tartották meg mindig az új serdülő generációt, mert munkaerőre volt szükségük. Az ipart az idegenből beszivárgó elemek űzték, akik a mostani Andrássy úton laktak tömegesebben. Erre vall, hogy ezt az utcát a népnyelv még ma is csak Subák utcának hívja, ami nem jelent mást, mint a sváb szónak magyarosabb kiejtését. Ezek a svábok voltak az iparosok, miként a jegyzőkönyvben talált nevek, mint Walla, Billing, Kripszky, Leffler és még sok száz hasonló idegen hangzású legrégibb iparos nevek bizonyítják. Mindez már csak a múlt emlékei. Nincs többé deres, nincs pallosjog és a mai nagyurak már nem rendelkezhetnek embertársaikkal úgy, mintha barmaik volnának. Mindenki szabadon választhatja meg életpályáját, mert nem leltárilag nyilvántartott jószága senki valakinek. Éppen ezért ünnepelhetik ma már Molnárok, Jakabok és Szabók a mesterségben sváb származású elődök privilégiumainak lassanként ködbe enyésző emlékezetét."