121 éves kincs került elő a csornai padlásról, már a múzeumban őrzik

Ipartörténeti emlékkel gazdagodott a csornai múzeum. A gyűjteménybe került ugyanis az 1880-ban alakult "Vegyes társulat", azaz az iparosokat tömörítő szervezet 1904-es "céhes korsója". A társulat első elnökének dédunokája, Remete László ajánlotta fel az intézménynek azzal a megfontolással, hogy őseik, a régi csornai iparosok neve így még sokáig fennmaradhat.

A céhes korsó a csornai múzeum gyűjteményét gazdagítja. Középen Remete László és Szalay Balázs, mellettük az intézmény munkatársai, Szentesi Fanni és Balázs Tibor. Fotó: Cs. K. A.

Múzeumba került a korsó

– Anyai nagyanyám ősei, a Wörnerek Mária Terézia idején érkeztek Magyarországra, Csornára német földről. Iparoscsalád volt, a dédapám kötélverőmesterként tevékenykedett a mai Béke utcában-idézte elődeit Remete László. – Nagyszüleim régen eladták már a telket, melynek első részén a kötélverő műhely állt, hátul pedig a lakóház. Nagyanyám viszont gyakran emlegette, hogy az édesapja a ház padlásán rejtette el a céhes korsót annak idején. Az 1970-es évek elején az új tulajdonostól engedélyt kértem, hogy körül nézhessek a padláson. Úgy volt, ahogy azt nagyanyám mesélte, a rengeteg ott maradt kötél között megtaláltam a korsó. Nagyon megörültem neki, mert számomra is fontos, hogy a múlt emlékeit megőrizzük. A húgommal úgy egyeztünk meg, hogy egy évig én őrzöm, aztán ő, és megint én. Így is ment évtizedeken át, majd a húgomék elköltöztek Csornáról és a korsó rám maradt. A családunkban nincs senki, aki értékelné ezeket az emlékeket, ezért úgy döntöttünk, felajánljuk a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának. A vezetőjük, Szalay Balázs azonban azt javasolta, hasznosabb lenne, ha a múzeumba kerülne a korsó. Megfogadtuk a tanácsát és az intézménynek adtuk át. Őseink emlékére, hálából mindenért.

121 éves kincs került elő

A korsó felirata: "1904 készült. Ezen korsó a vegyes Társaság részére. Isten iltese az egisz Társaságot, hogy mindinkább gyarapodjunk. Isten velünk!”

Az edényen körben a különböző mesterségek jelvényei láthatók. Középen a társulat elnökének, céhmesterének, Wörner József kötélverő mester tiszteletére a kötéldarab. Következik a

gyalu,

a fejsze,

a kalapács,

a dézsa,

a mézesbáb, a cipő, a téglatest, ágykeret vagy vonókés. Van egy-kettő jelkép, amit nem lehet felismerni, illetve melyek több szakmát is megjeleníthetnek.

Céhes korsó került elő

A múzeum szívesen fogadta a felajánlást, mivel a város ipartörténetének fontos tanúja a korsó. A gyűjteményben úgy helyezik majd el, hogy a közönség számára is hirdethesse a "tisztes ipar" múltját. Az intézmény munkatársai megállapították, hogy a céhkorsó néven ismert edénytípus késői változata ez a kiöntőcsöves kancsó, melynek rátétmintái és karcolt felirata is a céhes idők ivóedényeit idézik. A húzott fület a kancsó hasán három ujjbenyomással rögzítették, díszítették. A fazekaszöld máz már a fazekasműhelyben, az égetés során veszítette el zöld színét, illetve foltosodott meg, ez voltaképpen egy mázazási, égetési hiba gyakori eredménye.