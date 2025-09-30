Indul Magyarország első bútormentő szolgálata - Ingyen mentik a régi bútorokat

Erre a kihívásra ad úttörő és inspiráló választ az EcoReform Bútor, Magyarország első bútormentő szolgálata. Nekik köszönhetően Magyarországon mostantól bárki ingyen adhatja át régi, feleslegessé vált bútorait az EcoReform Bútornak – az ország első bútormentő szolgálatának. Az ötlet megálmodója egy házaspár, Szekeres Dávid asztalos és Rónai Ruxandra építész-designer, akiknek célja, hogy a kidobásra szánt darabokból új érték szülessen: restaurált, újratervezett vagy alapanyagként újrahasznosított bútorok formájában. Így a lakosság nemcsak a hulladékcsökkentésben vehet részt, hanem a múlt értékeit is megőrizheti a jövő számára –írja az arterego közleményében.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Bútormentés lépésről lépésre – a lomtól az új értékig

„A legtöbb ember egy régi szekrényre úgy tekint, mint szemétre. Mi viszont alapanyagot látunk benne” – mondja Szekeres Dávid. – „Egy jól megépített bútorban sokszor több évtizednyi munka, történet és szeretet rejlik. Kár lenne hagyni, hogy a szeméttelepen végezze.”

Az EcoReform Bútor ingyenesen begyűjti a lakosságtól a feleslegessé vált bútorokat. A felajánlott darabok ezután egy gondos válogatási folyamaton mennek keresztül, ahol három lehetséges út vár rájuk:

Restaurálás – A jó állapotú, értékes darabokat eredeti formájukban, hagyományos technikákkal állítják helyre. Ezek a bútorok sokszor nemcsak esztétikai, hanem történeti értéket is hordoznak.

Újratervezés – A kopottabb, de még menthető bútorokat kreatív szemlélettel alakítják át, így kortárs, egyedi designtermékek születnek. Egy régi pianínóból például bárszekrény, egy bécsi szekrényből pedig új életre keltett családi kincs válhat.

Anyagmentés – A teljesen használhatatlan darabok esetében az EcoReform a faanyagot menti meg, amelyből új bútorlapok vagy más alapanyagok készülnek. Így gyakorlatilag semmi nem vész kárba.

Mint ahogy az a közleményben olvasható: a felújított és újratervezett bútorok minden esetben kézzel készülnek, természetes, környezetbarát anyagok felhasználásával. Minden egyes darab történetet hordoz, így az EcoReform Bútor vásárlói nem csupán egy bútort kapnak, hanem egy darabot a múltból, amely új fejezetet kezd a jelenben.