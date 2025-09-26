A legendás győri igazgatónő nem hitte volna, hogy náluk marad a doktornő – A szeretett győri orvos rácáfolt

– Munkával! – így foglalta össze kérdésemre Busa Mária doktornő, hogyan telt az orvosi pályán töltött ötvenegy éve. Kiemelte az értelmileg és fizikailag akadályozott gyermekek győri intézményében, a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban töltött éveit, ahol negyed évszázadon keresztül gyógyított. A legendás, idén májusban elhunyt Herbergerné Hegedűs Piroska igazgatónő vezetése alatt vette fel a fehér köpenyt az iskolában, aki első találkozásukkor kissé szkeptikus módon jelezte, nem hiszi, hogy hosszú ideig gyógyít náluk.

Neked ez nem fog tetszeni, innen hamarosan biztos elmész

– emlékezett vissza a gyerekek, tanárok és kollégák által Piroska néninek hívott igazgatónő szavaira Busa Mária.

Ritkán tévedett, de ebben igen, hiszen negyed évszázadon keresztül maradtam.

Különleges orvosi vizsgálat

Mi több, különleges és roppant fontos vizsgálatokat bonyolított le, amelyek eredményei a mai napig hatással bírnak a gyógypedagógiára.

A Bárcziban töltött évei alatt megvizsgálták a diákokat, úgynevezett kóroki diagnózist kerestek: arra jutottak, hogy a gyerekek negyedénél familiáris oka van a gyógypedagógiai problémának. Ez azt jelenti, hogy a gyermek gyógypedagógiai problémájának hátterében családi eredetű tényezők állnak, például öröklött genetikai tényező vagy családi halmozódás, amikor többen is ugyanazzal a nehézséggel küzdenek.

Beteget gyógyít, nem betegséget

A gyerekek gyógyítása egyébként is kihívásokkal jár, hiszen a picik sokszor nehezen vagy egyáltalán nem tudják panaszaikat szavakba önteni. Ez a nehézség hatványozottan igaz lehet az értelmi nehézségekkel küzdőkre, de a doktornő mosolyogva cáfolja: a praxisa során minden beteget egyforma odafigyeléssel és törődéssel kezelt. Hitvallása, amely az egész pályáját befolyásolta, az, hogy nem a betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani.

Az embert egészben kell nézni

– véli, majd hozzátette, hogy a több mint fél évszázad alatt azt tanulta meg, az orvosok legjobb műszerei nem a gépek, hanem a szemük, fülük, kezük.

Ahogy fejlődött a tudomány, egyre több műszer áll az orvosok rendelkezésére. Ez persze remek, de közben az orvosnak bízni kell magában, hinni kell az érzékszerveiben. Ezt szoktam tanácsolni a fiatal kollégáknak. Ha így teszünk, nemcsak a gépek adta eredményekből állítjuk fel a diagnózist, hanem a beteget magát látjuk. Az embert.

Törött keze sem tartotta otthon

Pályája alatt több ezer alkalommal nézte az ember egészét, több ezer kis beteget gyógyított meg. 1974-ben kezdett gyógyítani Veszprémben, majd a családdal Győrbe költöztek, ahol először a fent említett Bárcziban dolgozott, később pedig háziorvosként Börcs, Abda, Öttevény, Mosonszentmiklós és Lébény legkisebbjeit kezelte. Elhivatottságát jelzi, hogy annak idején még törött, gipszelt kézzel is bement dolgozni.

Gyorsabban elfáradok, kevesebbet bírok. Ami annak idején egy napig tartott, most kell rá kettő-három is

– osztotta meg Busa Mária, aki ennek ellenére még mindig gyógyít, rendszeresen helyettesít a gyárvárosi rendelőben és a Liezen-Mayer utcában.