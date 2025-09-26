1 órája
A legendás győri igazgatónő nem hitte volna, hogy náluk marad a doktornő – A szeretett győri orvos rácáfolt
Ötvenegy év mérlege: több ezer gyógyult gyermek és megszámlálhatatlan kedves emlék. Dr. Busa Mária doktornő generációk számára jelent biztos pontot, mi arra kerestük a választ, mit tudott adni a vényeken kívül a kis betegeinek.
– Munkával! – így foglalta össze kérdésemre Busa Mária doktornő, hogyan telt az orvosi pályán töltött ötvenegy éve. Kiemelte az értelmileg és fizikailag akadályozott gyermekek győri intézményében, a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban töltött éveit, ahol negyed évszázadon keresztül gyógyított. A legendás, idén májusban elhunyt Herbergerné Hegedűs Piroska igazgatónő vezetése alatt vette fel a fehér köpenyt az iskolában, aki első találkozásukkor kissé szkeptikus módon jelezte, nem hiszi, hogy hosszú ideig gyógyít náluk.
Neked ez nem fog tetszeni, innen hamarosan biztos elmész
– emlékezett vissza a gyerekek, tanárok és kollégák által Piroska néninek hívott igazgatónő szavaira Busa Mária.
Ritkán tévedett, de ebben igen, hiszen negyed évszázadon keresztül maradtam.
Különleges orvosi vizsgálat
Mi több, különleges és roppant fontos vizsgálatokat bonyolított le, amelyek eredményei a mai napig hatással bírnak a gyógypedagógiára.
A Bárcziban töltött évei alatt megvizsgálták a diákokat, úgynevezett kóroki diagnózist kerestek: arra jutottak, hogy a gyerekek negyedénél familiáris oka van a gyógypedagógiai problémának. Ez azt jelenti, hogy a gyermek gyógypedagógiai problémájának hátterében családi eredetű tényezők állnak, például öröklött genetikai tényező vagy családi halmozódás, amikor többen is ugyanazzal a nehézséggel küzdenek.
Beteget gyógyít, nem betegséget
A gyerekek gyógyítása egyébként is kihívásokkal jár, hiszen a picik sokszor nehezen vagy egyáltalán nem tudják panaszaikat szavakba önteni. Ez a nehézség hatványozottan igaz lehet az értelmi nehézségekkel küzdőkre, de a doktornő mosolyogva cáfolja: a praxisa során minden beteget egyforma odafigyeléssel és törődéssel kezelt. Hitvallása, amely az egész pályáját befolyásolta, az, hogy nem a betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani.
Az embert egészben kell nézni
– véli, majd hozzátette, hogy a több mint fél évszázad alatt azt tanulta meg, az orvosok legjobb műszerei nem a gépek, hanem a szemük, fülük, kezük.
Ahogy fejlődött a tudomány, egyre több műszer áll az orvosok rendelkezésére. Ez persze remek, de közben az orvosnak bízni kell magában, hinni kell az érzékszerveiben. Ezt szoktam tanácsolni a fiatal kollégáknak. Ha így teszünk, nemcsak a gépek adta eredményekből állítjuk fel a diagnózist, hanem a beteget magát látjuk. Az embert.
Törött keze sem tartotta otthon
Pályája alatt több ezer alkalommal nézte az ember egészét, több ezer kis beteget gyógyított meg. 1974-ben kezdett gyógyítani Veszprémben, majd a családdal Győrbe költöztek, ahol először a fent említett Bárcziban dolgozott, később pedig háziorvosként Börcs, Abda, Öttevény, Mosonszentmiklós és Lébény legkisebbjeit kezelte. Elhivatottságát jelzi, hogy annak idején még törött, gipszelt kézzel is bement dolgozni.
Gyorsabban elfáradok, kevesebbet bírok. Ami annak idején egy napig tartott, most kell rá kettő-három is
– osztotta meg Busa Mária, aki ennek ellenére még mindig gyógyít, rendszeresen helyettesít a gyárvárosi rendelőben és a Liezen-Mayer utcában.
Generációk orvosa
A gyerekek szeretik, a szülők tisztelik: vannak olyan családok a környéken, ahol generációk gyógyultak a kezei alatt. Nagymama, anya és most már a pici gyermek is Busa Máriától kapott segítséget, törődést, gyógyítást. Sokszor a legváratlanabb helyzetekben köszönnek rá egykori kis betegei.
Csókolom, doktor néni! A múltkor színházi előadás előtt köszönt rám egy régi betegem
– elevenítette fel a kedves találkozást Busa Mária.
Megható elismerések
Nemcsak a kis betegek ismerik fel és ismerik el szeretett doktornőjüket. Tavaly novemberben vehette át a Szegedi Tudományegyetemen az aranydiplomáját, ezzel a különleges elismeréssel azokat az egykori hallgatókat tüntetik ki, akik diplomájukat ötven évvel ezelőtt szerezték meg. Idén júniusban pedig a Semmelweis-nap alkalmából ismerték el munkásságát. „Győr Város Egészségügyéért” díjat kapott a győri városháza dísztermében az önkormányzattól. Az indoklás szerint nemcsak azért, mert több mint öt évtizedet töltött a gyermekorvosi pályán, hanem mert folyamatosan képezte magát, valamint kiemelkedő empátiával fordult kis betegeihez, különös figyelmet szentelve a fogyatékkal élőkre és szüleikre.
Megható pillanatok voltak
– emlékezett vissza.
Dr. Busa Mária orvos életútja Zalából Győrbe
- Bánokszentgyörgyön született, édesapja kőolajbányászként dolgozott.
- Miután kimerültek a zalai olajkutak, az Alföldre költöztek, itt került kémia–biológia szakos osztályba.
- Amikor a DNS szerkezetének megfejtéséért Nobel-díjat kaptak a kutatók, éppen középiskolás volt. Nagy hatással bírt a pályaválasztására ez a történelmi esemény.
- Szegeden végzett orvosként, majd Veszprémbe költözött, onnan Győrbe, immár férjes asszonyként.
- Egy lánya született, aki a nyelvek és a logopédia területén segíti az embereket.