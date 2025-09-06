Fedett teraszt kapott a népszerű győrújfalui burgerező

Nyitáskor mi is megfordultunk a Burgerland by Souper-ben, tapasztalatainkról korábbi cikkünkben számoltunk be. Most újabb nagy bejelentést tett a hamburgerező.

Fedett teraszt kapott a burgerező, ahol mi is jártunk a nyitáskor.

Fedett teraszt kapott a burgerező

Elkészült a vadonatúj, fedett teraszunk, ahol télen-nyáron kényelmesen élvezhetitek a burger-élményt! Nyáron árnyékot ad, télen véd a hidegtől – így mindig jó hely lesz összejönni, falatozni és lazulni.

- írták közösségi oldalukon.