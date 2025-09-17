1 órája
Bringás Reggeli Győrben - Melegszendvics, kávé, jó hangulat - fotók, videó
Idén is több százan módosították reggeli útvonalukat. A győri Bringás Reggeli évek óta előkelő helyen szerepel a térség kerékpárosainak naptárában. Sokan évek óta visszatérő vendégei az eseménynek.
Fotó: Csapó Balázs
Ragyogó napsütés köszöntötte a bringásokat. Győr egyik legikonikusabb kerékpáros eseményén most is megtelt a Dunakapu tér. A Bringás Reggeli minden alkalommal más-más meleg étellel várja a bringásokat, most meleg szendvicsnek örülhettek az érkezők.
Visszatérő vendégek
Minden előrejelzés nagy bizonyossággal ígérte az esőt kedd reggelre, az végül még is elmaradt. A várható rossz idő miatt a győri Bringás Reggeli szervezői egy napot csúsztatták az eseményt, de ez nem szegte kedvét senkinek.
Bringás Reggeli Győrben - Melegszendvics, kávé, jó hangulatFotók: Csapó Balázs
Noémi öt gyermekével érkezett a kerékpáros eseményre.
– Igyekszünk minél többször részt venni a Bringás Reggelin. A gyerekeknek is jó motiváció ez. Ha nem szakad az eső, akkor mind kerékpározunk.
Amellett, hogy egészséges, önállóságot is tanulnak, valamint a biztonságos közlekedést is elsajátítják.
Győri Bringás Reggeli: idén is több százan módosították reggeli útvonalukatFotók: Krizsán Csaba
Remélem, hogy amikor nagyobbak lesznek figyelnek majd arra, hogyha lehet alternatív közlekedési eszközöket válasszanak.
Noémi szintén visszatérő résztvevője a Bringás Reggelinek.
– Nagyon tetszik az esemény, jókat lehet beszélgetni, sőt a rendőröktől is közvetlenül tudok kérdezni, tanácsot kérni. Összességében nagyon klassz rendezvény, remélem sokáig folytatják.
Bringás reggeli melegszendviccsel
Ha valaki melegszendvics helyett édes reggelire vágyott az választhatott ízletes kakaós csigát vagy lekváros kenyeret és hozzá alma vagy narancs leve. A reggelihez a kávét pedig a rendőrök főzték.
– Sokkal komfortosabb így az eső lehetősége nélkül. Ráadásul ma még a nap is kisütött, ami még többeket ösztönöz kerékpározásra – mondta el az esemény főszervezője Tömböly Tamás, a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Hobbikerékpárosok Országos Klubjának győri szervezeteinek vezetője. – A szokást megtartva, most is meleg reggelivel készültünk, ezúttal melegszendviccsel. Pici változtatás a korábbi alkalmakhoz képest, hogy minden érkező egy melegszendvics jegyet kérhetett és azért válthatja be a büfé kocsiba. Erre azért volt szükség, hogy biztosan mindenkinek jusson reggeli.
A jó hangulatról a Hoppáré Zenekar gondoskodott, a Bokodi SE kerékpáros akrobatái pedig mindenkit lenyűgöztek ügyességükkel. A Decathlon kerékpárszervize gyors átvizsgálási lehetőségével szintén sokan éltek, hogy megtegyék az első lépéseket kerékpárjuk őszi-téli felkészítése felé.
Kerékpáros programok a héten
Tömböly Tamás elmondta, hogy az őszi bringás reggeli egyben az Európia Mobilitási Hét egyik rendezvénye is.
– Számos programmal készülünk a héten, melyeket a győri önkormányzat is támogat. Mindegyik ingyenes így a kerékpártúrát szervezünk:
- Csütörtöki Peppe Ride kerékpártúra (útvonal: Pannonhalma, Ravazd, Győr – indulás az üzlet elől, 18:00)
- Péntek Brigetio Kerékpáros Egyesület kerékpáros teljesítménytúrája (szeptember 19–20., táv: 19 km)
- Szombat I. Győri Ipartörténeti kerékpáros körút (25 km)
- Vasárnap Alzheimer gurulás és Mosolyhatás kerékpáros túra, indulás 10 órakor a Városháza elől
- Vasárnap Brigetio Győr Group Ride kerékpártúra (útvonal: Pannonhalma – indulás: Dunakapu tér 10:00)
A szombat esti kerékpáros felvonulásra pedig várják a szebbnél szebben kivilágított kerékpárokat.
Tömböly Tamás Győr kerékpáros nagyköveteként elmondta a kerékpáros közlekedés ösztönzésében kulcs szerep jut az infrastruktúrának. Néhány pár száz méteres összekötő szakasz nagyon sokat jelentene a városban, valamint ott van a kerékpárosok által régóta remélt Pápai úti bringa út lehetősége is.