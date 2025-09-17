szeptember 17., szerda

Több száz résztvevő

1 órája

Bringás Reggeli Győrben - Melegszendvics, kávé, jó hangulat - fotók, videó

Címkék#bringás reggeli#Hoppáré Zenekar#kerékpártúra

Idén is több százan módosították reggeli útvonalukat. A győri Bringás Reggeli évek óta előkelő helyen szerepel a térség kerékpárosainak naptárában. Sokan évek óta visszatérő vendégei az eseménynek.

Dániel Viktória
Bringás Reggeli Győrben - Melegszendvics, kávé, jó hangulat - fotók, videó

Fotó: Csapó Balázs

Ragyogó napsütés köszöntötte a bringásokat. Győr egyik legikonikusabb kerékpáros eseményén most is megtelt a Dunakapu tér. A Bringás Reggeli minden alkalommal más-más meleg étellel várja a bringásokat, most meleg szendvicsnek örülhettek az érkezők.

Bringás reggeli
Bringás Reggeli Győrben. Sokan az egész családot elhozták az évek óta népszerű közösségi eseményre.
Fotó: Csapó Balázs


Visszatérő vendégek

Minden előrejelzés nagy bizonyossággal ígérte az esőt kedd reggelre, az végül még is elmaradt. A várható rossz idő miatt a győri Bringás Reggeli szervezői egy napot csúsztatták az eseményt, de ez nem szegte kedvét senkinek.

Bringás Reggeli Győrben - Melegszendvics, kávé, jó hangulat

Fotók: Csapó Balázs

Noémi öt gyermekével érkezett a kerékpáros eseményre.

– Igyekszünk minél többször részt venni a Bringás Reggelin. A gyerekeknek is jó motiváció ez. Ha nem szakad az eső, akkor mind kerékpározunk.

 Amellett, hogy egészséges, önállóságot is tanulnak, valamint a biztonságos közlekedést is elsajátítják. 

Győri Bringás Reggeli: idén is több százan módosították reggeli útvonalukat

Fotók: Krizsán Csaba

Remélem, hogy amikor nagyobbak lesznek figyelnek majd arra, hogyha lehet alternatív közlekedési eszközöket válasszanak.

Noémi szintén visszatérő résztvevője a Bringás Reggelinek.

– Nagyon tetszik az esemény, jókat lehet beszélgetni, sőt a rendőröktől is közvetlenül tudok kérdezni, tanácsot kérni. Összességében nagyon klassz rendezvény, remélem sokáig folytatják.

A finom reggelihez a rendőrök készítették a kávét. Több résztvevő élt a lehetőséggel, hogy kötetlenebb formában kérdezheti a hatóság embereit.
Fotó: Csapó Balázs

Bringás reggeli melegszendviccsel

Ha valaki melegszendvics helyett édes reggelire vágyott az választhatott ízletes kakaós csigát vagy lekváros kenyeret és hozzá alma vagy narancs leve. A reggelihez a kávét pedig a rendőrök főzték.

– Sokkal komfortosabb így az eső lehetősége nélkül. Ráadásul ma még a nap is kisütött, ami még többeket ösztönöz kerékpározásra – mondta el az esemény főszervezője Tömböly Tamás, a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Hobbikerékpárosok Országos Klubjának győri szervezeteinek vezetője. – A szokást megtartva, most is meleg reggelivel készültünk, ezúttal melegszendviccsel. Pici változtatás a korábbi alkalmakhoz képest, hogy minden érkező egy melegszendvics jegyet kérhetett és azért válthatja be a büfé kocsiba. Erre azért volt szükség, hogy biztosan mindenkinek jusson reggeli.

A jó hangulatról a Hoppáré Zenekar gondoskodott, a Bokodi SE kerékpáros akrobatái pedig mindenkit lenyűgöztek ügyességükkel. A Decathlon kerékpárszervize gyors átvizsgálási lehetőségével szintén sokan éltek, hogy megtegyék az első lépéseket kerékpárjuk őszi-téli felkészítése felé.

Az évek során igazi közösségi eseménnyé nőtte ki magát a Bringás Reggeli, ahol barátok találkoznak, hogy kiélvezzék a reggeli napsugarakat és a jó hangulatot.
Fotó: Csapó Balázs

Kerékpáros programok a héten

Tömböly Tamás elmondta, hogy az őszi bringás reggeli egyben az Európia Mobilitási Hét egyik rendezvénye is. 

– Számos programmal készülünk a héten, melyeket a győri önkormányzat is támogat. Mindegyik ingyenes így a kerékpártúrát szervezünk:

  • Csütörtöki Peppe Ride kerékpártúra (útvonal: Pannonhalma, Ravazd, Győr – indulás az üzlet elől, 18:00) 
  • Péntek Brigetio Kerékpáros Egyesület kerékpáros teljesítménytúrája (szeptember 19–20., táv: 19 km) 
  • Szombat I. Győri Ipartörténeti kerékpáros körút (25 km)
  • Vasárnap Alzheimer gurulás és Mosolyhatás kerékpáros túra, indulás 10 órakor a Városháza elől
  • Vasárnap Brigetio Győr Group Ride kerékpártúra (útvonal: Pannonhalma – indulás: Dunakapu tér 10:00)

A szombat esti kerékpáros felvonulásra pedig várják a szebbnél szebben kivilágított kerékpárokat.

Tömböly Tamás Győr kerékpáros nagyköveteként elmondta a kerékpáros közlekedés ösztönzésében kulcs szerep jut az infrastruktúrának. Néhány pár száz méteres összekötő szakasz nagyon sokat jelentene a városban, valamint ott van a kerékpárosok által régóta remélt Pápai úti bringa út lehetősége is.

 

