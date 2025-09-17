Bringás Reggeli Győrben - Melegszendvics, kávé, jó hangulat - fotók, videó

Remélem, hogy amikor nagyobbak lesznek figyelnek majd arra, hogyha lehet alternatív közlekedési eszközöket válasszanak.

Noémi szintén visszatérő résztvevője a Bringás Reggelinek.

– Nagyon tetszik az esemény, jókat lehet beszélgetni, sőt a rendőröktől is közvetlenül tudok kérdezni, tanácsot kérni. Összességében nagyon klassz rendezvény, remélem sokáig folytatják.

A finom reggelihez a rendőrök készítették a kávét. Több résztvevő élt a lehetőséggel, hogy kötetlenebb formában kérdezheti a hatóság embereit.

Fotó: Csapó Balázs

Bringás reggeli melegszendviccsel

Ha valaki melegszendvics helyett édes reggelire vágyott az választhatott ízletes kakaós csigát vagy lekváros kenyeret és hozzá alma vagy narancs leve. A reggelihez a kávét pedig a rendőrök főzték.

– Sokkal komfortosabb így az eső lehetősége nélkül. Ráadásul ma még a nap is kisütött, ami még többeket ösztönöz kerékpározásra – mondta el az esemény főszervezője Tömböly Tamás, a Magyar Kerékpáros Szövetség és a Hobbikerékpárosok Országos Klubjának győri szervezeteinek vezetője. – A szokást megtartva, most is meleg reggelivel készültünk, ezúttal melegszendviccsel. Pici változtatás a korábbi alkalmakhoz képest, hogy minden érkező egy melegszendvics jegyet kérhetett és azért válthatja be a büfé kocsiba. Erre azért volt szükség, hogy biztosan mindenkinek jusson reggeli.