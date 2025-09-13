Bringás reggeli - Idén a melegszendvics lesz a sztár

Ezúttal rendhagyó időpontban a megszokott péntek helyett kedden reggel várja majd a győri Bringás Reggeli a kerékpárosokat. Az esemény évek óta hatalmas népszerűségnek örvend a vármegyeszékhelyen, sokan kitérőt tesznek, hogy részt tudjanak venni rajta, sőt van ahol az egész család nyeregbe pattan, hogy együtt falatozzon a Dunakapu téren.

Fotó: Csapó Balázs

Ha itt az ősz, itt a Bringás Reggeli

A Magyar Kerékpáros Klub Győri Területi Szervezete és a Hobbikerékpárosok Országos Klubja szeptember 16-án - ezúttal kedden –ismét megrendezi nagy hagyományú, őszi Bringás Reggelijét. Az Aktív Magyarország támogatásával, „Bringázz a munkába!” kampányüzenettel megvalósuló országos akció helyszíne ezúttal is a Dunakapu tér lesz. Finom falatok, színes programok, élőzene és jó hangulat - a szervezők ezúttal is ezt ígérik.

Egyre erősödő kerékpáros közösség

Győrben évtizedes hagyománya van a tavaszi és őszi Bringás Reggeliknek, amelyek évről évre megmozgatják a helyi kerékpáros közösséget. Tömböly Tamás, a Magyar Kerékpáros Klub Győri Terület Szervezetének vezetője, a Hobbikerékpárosok Országos Klubjának elnöke, Győr Megyei Jogú Város kerékpáros nagykövete ezúttal is kiemelte:

– Évente minden alkalmat megragadunk, hogy kerékpáros eseményeink keretében hívjuk fel a figyelmet Győr 30-35 ezres kerékpáros közösségének jelenlétére. Elmondható, hogy városunk jó bicajozhatósága folyamatos fejlesztést igényel, ahogyan kerékpáros közössége növekszik. Öröm látni, hogy egyre többen pattannak nyeregbe nemcsak sportból, de iskolába és munkába járás céljából is. A bringás reggelik talán a legjobban azt demonstrálják, hogy Győr a közeljövőben valóban kivívhatja a „kerékpáros város” címet.

Finom falatok és jó hangulat, ez a kettő mindig garantált a győri Bringás Reggelin.

Fotó: Csapó Balázs

Ezúttal a melegszendvics lehet a sláger

A szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy a két keréken érkezők ne maradjanak reggeli falatok nélkül. A kínálatban a gyümölcsök, pékáruk, kávé és frissítők mellett az idei őszi rendezvény igazi sztárja a friss, helyben készülő melegszendvics lesz, amely sonkás és gombás kivitelben várja majd a résztvevőket. (Hogy mindenkinek jusson meleg reggeli, az érkezők ajándék szendvics jegyeket kapnak, amelyek ellenében fogyaszthatnak a sütödénél.)