Segítség kellett, hát segítettek: a pannonhalmi gyógynövényest nem hagyták cserben - fotók

– Kiposztoltam a közösségi oldalunkra, hogy segítségre van szükségünk, és jöttek, hogy segítsenek – nézett a pannonhalmi Gyimesi Barbara a szorgos kezek irányába. – Ha ezt a párommal ketten végeztük volna el, napokig tartott volna, és azt sem biztos, hogy az időjárási körülmények megengedték volna a borsmenta elültetését – tette hozzá Barbara.

A két és féléves Lili is segített a borsmentatövek elültetésében. Ha lejjebb görget, további fotókat talál a közösségi ültetésről.

Fotó: Krizsán Csaba

Gyimesi Barbara és párja, Valiczkó Tamás gyógynövényekkel, gyümölcsfákkal, méhekkel foglalkoznak: a pannonhalmi föld gyógyító kincseit zárják üvegekbe. Nemcsak a környékről, hanem a Föld innen nézve egzotikus országaiban is használják termékeiket, még Hawaii szigetén is gyógyítanak a pannonhalmi gyógynövények. A kiemelt szavakra kattintva megismerheti a gyógynövénytermesztő családot, és megtudhatja, miért olyan egyedülállóak a kezeik között készült olajok. Barbara nemrég a Facebookon kért segítséget ezer tő borsmenta elültetéséhez.

Gyimesi Barbara az ezer borsmentatő egy részével.

Fotó: Krizsán Csaba

Egészen elképesztő és megható, hogy ennyi ember önzetlenül megmozdult

– tette hozzá párás szemekkel.

Emlékek a borsmentatövek között

A legfiatalabb két és fél éves volt, a legidősebb nyolcvan felett járt: mindannyian azért voltak ott szeptember 10-én, hogy hozzáadjanak valamit a közösséghez. Egy écsi hölgynek a segítségnyújtáson túl különleges jelentőséget adott a borsmenta elültetése, ugyanis évekkel ezelőtt elhunyt édesanyjára emlékezett a közös munka során.

Édesanyám számára a kert, az erdő maga volt a patika, minden növényről tudta, hogy mit gyógyít. Rendszeresen készített belőlük gyógyító krémeket, teákat. Nyár vége, szeptember eleje az ő halálának évfordulója számomra. Amikor láttam a felhívást, hogy segítségre van szüksége Barbiéknak, úgy éreztem, jönnöm kell. Nemcsak Barbi, hanem édesanyám miatt is

– osztotta meg emlékeit.

A csapat alig másfél óra alatt végzett a tövek elültetésével. Barbaráék nemcsak jó szóval, hanem finom ebéddel és egy-egy üveg saját készítésű mézzel hálálták meg a munkát.

Vigyáznak a tövekre

– Egy kedves vásárlóm elmondta, a borsmentaolaj mentette meg a műtéttől. Epebántalmakra is kiváló ugyanis. Bízom benne, hogy a most elültetett tövek szerencsések lesznek. Az utóbbi években egyre kevesebb olajat hoz a borsmenta a klímaváltozással járó hektikus időjárás miatt. Ha az égiek kedveznek, csapadékos lesz a tavasz, nyáron pedig hálót feszítünk ki a borsmenta fölé, hogy védjük az erős napsugárzástól – osztotta meg terveit Barbara, utalva arra, hogy a közösségi összefogással földbe került töveknek nagy szerepük lesz a jövőben.

Kattintson Krizsán Csaba fotós hangulatos képeire és lapozza végig a galériát!