Borhidai Miklós gályarabságot szenvedett hitéért, 350 éve halt meg az evangélikus lelkész

Borhidai Miklós, gályarabságot szenvedett lelkészre emlékeztek a napokban Rábaszentandráson. Borhidai Miklós az ottani gyülekezetben szolgált, amikor perbe fogták és gályarabágra ítélték. A megpróbáltatásokat nem élte túl. Halálának 350. évfordulóján megkoszorúzták rábaszentandrási emléktábláját. A XVII. század közepéig szinte az egész Rábaköz a lutheránus tanítást követte, és legkésőbb 1628-ra már felállt az önálló rábaközi esperesség is, amelynek első vezetője Körösi Imre szili lelkész volt. A Rábaköz virágzó evangélikus életének az vetett véget, amikor 1643-ban a főkegyúr, Nádasdy Ferenc - döntően politikai előnyök reményében - átlépett a római katolikus hitre.

Borhidai Miklós emléktáblája a rábaszentandrási templom homlokzatán. Fotók: Rábaszentandrási evangélikus gyülekezet

Borhidai Miklósra emlékeztek

Kapuváron szinte azonnal megszűnt a lutheránus vallásgyakorlat, de az évek múltával egyre inkább megszaporodtak az egyház elleni atrocitások, templomok lefoglalása, papok és tanítók elűzése. Amikor 1673-ban az udvar sorra idéztette be a pozsonyi törvényszékre a nem római katolikus egyházi szolgákat, a rábaköziekre is sor került. Abban az évben

Zvonarics Sámuel mihályi,

Rádh Mihály farádi,

Nagy András szilsárkányi,

Ruzanics Mihály egyedi,

Simonides Jakab rábakecöli,

Balogh István magyarkeresztúri, Borhidai Miklós rábaszentandrási lelkésznek, valamint a név szerint nem ismert zsebeházai szolgatársuknak kellett szembenézniük a bírósággal, amely fogságra vagy gályarabságra ítélte a hitüktől el nem állókat. Borhidai Miklós bele is halt a megpróbáltatásaiba. A következő évtizedekben kis híján elvérzett a rábaközi evangélikusság. A templomokat kivétel nélkül lefoglalták a római katolikus felekezet javára. Utoljára 1719-ben a soborit. Egyedül Vadosfán engedélyezték a szabad vallásgyakorlást. A viszonylagos vallásszabadság végül 1781-ben, II. József türelmi rendeletével köszöntött rá a lutheránus egyházra.

A Vas Népe című napilapban 2018-ban jelent meg írás Borhidai Miklósról, mint Vas vármegye szülöttjéről. Az írás emlékeztet rá, hogy a megvádolt lelkészek könnyíthettek személyes sorsukon, ha aláírják a felajánlott kötelezvények valamelyikét. Elhagyják az országot és oda nem is térnek vissza vagy megtagadják hitüket és katolikussá lesznek. Voltak, akik éltek a lehetőséggel, de kilencvenhármat közülük halálra ítéltek. Az ítéletet később várfogságra és gályarabságra enyhítették. Negyvenegyen voltak azok, akiket Nápoly felé indítottak útnak, hogy ott eladják őket valamelyik hajóra.