Borhidai Miklós gályarabságot szenvedett hitéért, 350 éve halt meg az evangélikus lelkész
Borhidai Miklósra, gályarabságot szenvedett egykori lelkészére emlékezett a rábaszentandrási evangélikus gyülekezet. Borhidai Miklós halálának 350. évfordulóján megkoszorúzták a templom homlokzatán elhelyezett emléktábláját.
Borhidai Miklós, gályarabságot szenvedett lelkészre emlékeztek a napokban Rábaszentandráson. Borhidai Miklós az ottani gyülekezetben szolgált, amikor perbe fogták és gályarabágra ítélték. A megpróbáltatásokat nem élte túl. Halálának 350. évfordulóján megkoszorúzták rábaszentandrási emléktábláját. A XVII. század közepéig szinte az egész Rábaköz a lutheránus tanítást követte, és legkésőbb 1628-ra már felállt az önálló rábaközi esperesség is, amelynek első vezetője Körösi Imre szili lelkész volt. A Rábaköz virágzó evangélikus életének az vetett véget, amikor 1643-ban a főkegyúr, Nádasdy Ferenc - döntően politikai előnyök reményében - átlépett a római katolikus hitre.
Borhidai Miklósra emlékeztek
Kapuváron szinte azonnal megszűnt a lutheránus vallásgyakorlat, de az évek múltával egyre inkább megszaporodtak az egyház elleni atrocitások, templomok lefoglalása, papok és tanítók elűzése. Amikor 1673-ban az udvar sorra idéztette be a pozsonyi törvényszékre a nem római katolikus egyházi szolgákat, a rábaköziekre is sor került. Abban az évben
- Zvonarics Sámuel mihályi,
- Rádh Mihály farádi,
- Nagy András szilsárkányi,
- Ruzanics Mihály egyedi,
- Simonides Jakab rábakecöli,
- Balogh István magyarkeresztúri, Borhidai Miklós rábaszentandrási lelkésznek, valamint a név szerint nem ismert zsebeházai szolgatársuknak kellett szembenézniük a bírósággal, amely fogságra vagy gályarabságra ítélte a hitüktől el nem állókat. Borhidai Miklós bele is halt a megpróbáltatásaiba. A következő évtizedekben kis híján elvérzett a rábaközi evangélikusság. A templomokat kivétel nélkül lefoglalták a római katolikus felekezet javára. Utoljára 1719-ben a soborit. Egyedül Vadosfán engedélyezték a szabad vallásgyakorlást. A viszonylagos vallásszabadság végül 1781-ben, II. József türelmi rendeletével köszöntött rá a lutheránus egyházra.
A Vas Népe című napilapban 2018-ban jelent meg írás Borhidai Miklósról, mint Vas vármegye szülöttjéről. Az írás emlékeztet rá, hogy a megvádolt lelkészek könnyíthettek személyes sorsukon, ha aláírják a felajánlott kötelezvények valamelyikét. Elhagyják az országot és oda nem is térnek vissza vagy megtagadják hitüket és katolikussá lesznek. Voltak, akik éltek a lehetőséggel, de kilencvenhármat közülük halálra ítéltek. Az ítéletet később várfogságra és gályarabságra enyhítették. Negyvenegyen voltak azok, akiket Nápoly felé indítottak útnak, hogy ott eladják őket valamelyik hajóra.
Közöttük volt Borhidai Miklós is, aki hosszabb ideig a ma Szombathelyhez tartozó Szentkirály evangélikus lelkésze volt. Vas megyében, valószínűleg a Muraszombat melletti Borhidán született 1620 körül. Szentkirályi prédikátorrá 1659-ben Musay Gergely püspök nevezte ki. 1669-ben már a rábaszentandrási gyülekezetben szolgált. Az eljárás idején mindvégig kiáll hite mellett. Az ütlegelések és kínzások sem törték meg. 1674 májusától Lipótváron raboskodott. A nápolyi csoport 1675 márciusában indult útnak. A csoport kiszabadult tagjai közül ketten is megírták visszaemlékezéseiket. Mindketten leírják azokat a kínokat, amelyeket az út során kellett elszenvedniük. Ha valaki étellel, itallal próbálta segíteni őket, azért is megtorlás járt. Voltak, akik az őröket kijátszva vagy lefizetve mégis segítettek. Kocsi Csergő leírja, hogy például Morvaországban több helyen a plébánosok is kimentek eléjük, kenyérrel és sörrel kínálták őket. Számos más helyen viszont gúnyolódtak és nevettek rajtuk. A negyvenegy útnak indítottból harminc érkezett meg Nápolyba. A rabokat megvásárló spanyol gályakapitány fejenként 50 tallért fizetett értük.
Május 9-én a többiekkel együtt Borhidai nevét is beírták rabok lajstromába, majd tüzes vassal mindegyikükre bélyeget sütöttek. Egy részüket már másnap gályapadhoz láncolták, a többieket kikötői munkára fogták. Az egykori szentkirályi lelkész augusztusig bírta a szenvedéseket. Nem lehet tudni, hogy holttestét egyszerűen vízbe dobták-e vagy elföldelték valahol. 1676. február 11-ét, a szabadulás napját csak 26-an érték meg közülük.